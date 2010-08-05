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БЫСТРЫЙ ВИНЕГРЕТ: ТРИ КОНСЕРВЫ И ГОТОВО!

Вторник, 15 Октября 2024 г. 11:04 + в цитатник
Интересный, простой и очень вкусный салат. Буквально три ингредиента, пять минут времени и вкусный салатик у вас на столе.
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Ингредиенты:
 
Лечо (в томатном соке) - 1 банка
Маринованные огурцы - 1 банка
Зеленый горошек (консервированный)
Лук красный - 1 шт
Зелень (укроп, петрушка)- пару веточек
Зеленый лук - пару перышек
Подсолнечное масло
Соль - по вкусу
 
Приготовление:
 
В миску отправляем лечо (без томатного сока), добавляем мелко нарезанный лук и перемешиваем. 
Мелко нарезанные маринованные огурцы, зелень и горошек также отправляем в миску, наливаем растительное масло и перемешиваем. 
Салат готов! 
Подаем к столу и наслаждаемся вкусом.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ


Процитировано 12 раз
Понравилось: 16 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 15 Октября 2024 г. 12:09 (ссылка)
Спасибо.
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Среда, 16 Октября 2024 г. 07:29 (ссылка)
Спасибо.
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Mjja   обратиться по имени Среда, 16 Октября 2024 г. 16:00 (ссылка)
БлагоДарю.
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