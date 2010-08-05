Интересный, простой и очень вкусный салат. Буквально три ингредиента, пять минут времени и вкусный салатик у вас на столе.

Ингредиенты:

Лечо (в томатном соке) - 1 банка

Маринованные огурцы - 1 банка

Зеленый горошек (консервированный)

Лук красный - 1 шт

Зелень (укроп, петрушка)- пару веточек

Зеленый лук - пару перышек

Подсолнечное масло

Соль - по вкусу

Приготовление:

В миску отправляем лечо (без томатного сока), добавляем мелко нарезанный лук и перемешиваем.

Мелко нарезанные маринованные огурцы, зелень и горошек также отправляем в миску, наливаем растительное масло и перемешиваем.

Салат готов!

Подаем к столу и наслаждаемся вкусом.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях