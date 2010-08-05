Вторник, 15 Октября 2024 г. 11:04
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БЫСТРЫЙ ВИНЕГРЕТ: ТРИ КОНСЕРВЫ И ГОТОВО!
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Интересный, простой и очень вкусный салат. Буквально три ингредиента, пять минут времени и вкусный салатик у вас на столе.
Ингредиенты:
Лечо (в томатном соке) - 1 банка
Маринованные огурцы - 1 банка
Зеленый горошек (консервированный)
Лук красный - 1 шт
Зелень (укроп, петрушка)- пару веточек
Зеленый лук - пару перышек
Подсолнечное масло
Соль - по вкусу
Приготовление:
В миску отправляем лечо (без томатного сока), добавляем мелко нарезанный лук и перемешиваем.
Мелко нарезанные маринованные огурцы, зелень и горошек также отправляем в миску, наливаем растительное масло и перемешиваем.
Салат готов!
Подаем к столу и наслаждаемся вкусом.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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