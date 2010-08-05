Заварные пирожные с творожной начинкой. При всей простоте набора продуктов юмбрики получаются такими, что оторваться от них невозможно.

Очень важно для начинки взять творог пожирнее и обязательно протереть его через сито до однородного состояния.

Ингредиенты на 12 штук:

Тесто

сливочное масло 100 грамм

вода 220 мл.

соль 1/2 ч.л.

мука 160 грамм

яйца 5 шт.

Крем

жирный творог 400 грамм

сливки 33% 200 мл.

сахарная пудра 150 грамм

Рецепт приготовления:

Готовим заварное тесто.

Вливаем в емкость воду, кладем соль и нарезанное на кусочки масло.

Ставим на нагрев и готовим, пока масло не растает.

Снимаем и вмешиваем муку.

Возвращаем на нагрев и варим, постоянно мешая, пока тесто не скатается в шар, а на дне не начнет образовываться корочка, около 2 минут.

Снова снимаем с нагрева и даем постоять 5 минут.

По одному добавляем яйца, размешивая после каждого до полной однородности лопаткой.

Постоянно следите за консистенцией – тесто не должно стать слишком жидким.

В зависимости от калибра яиц их может потребоваться большее или меньшее количество.

Поэтому чтобы подстраховаться, последнее яйцо лучше взбить вилкой и добавлять частями.

Тесто должно быть гладким и блестящим.

Перекладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем на застеленный пергаментом или силиконом противень.

Хвостики приглаживаем смоченным в воде пальцем.

Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов и выпекаем до темно-золотистого цвета, около 40 минут.

Готовим крем.

Творог протираем через сито.

В миске соединяем все ингредиенты для крема и взбиваем миксером.

Перекладываем крем в кондитерский мешок.

В заварных заготовках проделываем отверстия при помощи ножа и через эти отверстия наполняем их кремом.

Подаем, посыпав сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях