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ЮМБРИКИ: ЗАВАРНЫЕ ПИРОЖНЫЕ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ

Пятница, 11 Октября 2024 г. 16:36 + в цитатник
Заварные пирожные с творожной начинкой. При всей простоте набора продуктов юмбрики получаются такими, что оторваться от них невозможно. 
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Очень важно для начинки взять творог пожирнее и обязательно протереть его через сито до однородного состояния. 
 
Ингредиенты на 12 штук: 
 
Тесто 
сливочное масло 100 грамм 
вода 220 мл. 
соль 1/2 ч.л. 
мука 160 грамм 
яйца 5 шт. 
 
Крем 
жирный творог 400 грамм 
сливки 33% 200 мл. 
сахарная пудра 150 грамм 
 
Рецепт приготовления: 
 
Готовим заварное тесто. 
Вливаем в емкость воду, кладем соль и нарезанное на кусочки масло. 
Ставим на нагрев и готовим, пока масло не растает. 
Снимаем и вмешиваем муку. 
Возвращаем на нагрев и варим, постоянно мешая, пока тесто не скатается в шар, а на дне не начнет образовываться корочка, около 2 минут. 
Снова снимаем с нагрева и даем постоять 5 минут. 
По одному добавляем яйца, размешивая после каждого до полной однородности лопаткой. 
Постоянно следите за консистенцией – тесто не должно стать слишком жидким. 
В зависимости от калибра яиц их может потребоваться большее или меньшее количество. 
Поэтому чтобы подстраховаться, последнее яйцо лучше взбить вилкой и добавлять частями. 
Тесто должно быть гладким и блестящим. 
Перекладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем на застеленный пергаментом или силиконом противень. 
Хвостики приглаживаем смоченным в воде пальцем. 
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов и выпекаем до темно-золотистого цвета, около 40 минут. 
Готовим крем. 
Творог протираем через сито. 
В миске соединяем все ингредиенты для крема и взбиваем миксером. 
Перекладываем крем в кондитерский мешок. 
В заварных заготовках проделываем отверстия при помощи ножа и через эти отверстия наполняем их кремом. 
Подаем, посыпав сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ


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