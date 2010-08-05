Заварные пирожные с творожной начинкой. При всей простоте набора продуктов юмбрики получаются такими, что оторваться от них невозможно.
Очень важно для начинки взять творог пожирнее и обязательно протереть его через сито до однородного состояния.
Ингредиенты на 12 штук:
Тесто
сливочное масло 100 грамм
вода 220 мл.
соль 1/2 ч.л.
мука 160 грамм
яйца 5 шт.
Крем
жирный творог 400 грамм
сливки 33% 200 мл.
сахарная пудра 150 грамм
Рецепт приготовления:
Готовим заварное тесто.
Вливаем в емкость воду, кладем соль и нарезанное на кусочки масло.
Ставим на нагрев и готовим, пока масло не растает.
Снимаем и вмешиваем муку.
Возвращаем на нагрев и варим, постоянно мешая, пока тесто не скатается в шар, а на дне не начнет образовываться корочка, около 2 минут.
Снова снимаем с нагрева и даем постоять 5 минут.
По одному добавляем яйца, размешивая после каждого до полной однородности лопаткой.
Постоянно следите за консистенцией – тесто не должно стать слишком жидким.
В зависимости от калибра яиц их может потребоваться большее или меньшее количество.
Поэтому чтобы подстраховаться, последнее яйцо лучше взбить вилкой и добавлять частями.
Тесто должно быть гладким и блестящим.
Перекладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем на застеленный пергаментом или силиконом противень.
Хвостики приглаживаем смоченным в воде пальцем.
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов и выпекаем до темно-золотистого цвета, около 40 минут.
Готовим крем.
Творог протираем через сито.
В миске соединяем все ингредиенты для крема и взбиваем миксером.
Перекладываем крем в кондитерский мешок.
В заварных заготовках проделываем отверстия при помощи ножа и через эти отверстия наполняем их кремом.
Подаем, посыпав сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях