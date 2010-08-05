Пестрый, аппетитный салатик на скорую руку из 3 основных ингредиентов.

Возьми:

150 г копченой колбасы,

350 г помидоров,

100 г сыра,

3 ст. л. майонеза,

1 зубец чеснока, соль.

Приготовление:

Нарежь брусочками колбасу, маленькими дольками помидоры.

Пропусти сыр через крупную терку.

Ссыпь все измельченные продукты в салатницу.

Натри на мелкой терке чеснок в майонез, перемешай и заправь этим соусом салат.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях