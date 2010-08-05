Среда, 09 Октября 2024 г. 14:29
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САЛАТ *ГУСАРСКИЙ* С КОПЧЁНОЙ КОЛБАСОЙ, ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ
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Пестрый, аппетитный салатик на скорую руку из 3 основных ингредиентов.
Возьми:
150 г копченой колбасы,
350 г помидоров,
100 г сыра,
3 ст. л. майонеза,
1 зубец чеснока, соль.
Приготовление:
Нарежь брусочками колбасу, маленькими дольками помидоры.
Пропусти сыр через крупную терку.
Ссыпь все измельченные продукты в салатницу.
Натри на мелкой терке чеснок в майонез, перемешай и заправь этим соусом салат.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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