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САЛАТ *ГУСАРСКИЙ* С КОПЧЁНОЙ КОЛБАСОЙ, ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ

Среда, 09 Октября 2024 г. 14:29 + в цитатник
Пестрый, аппетитный салатик на скорую руку из 3 основных ингредиентов.
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Возьми: 
 
150 г копченой колбасы, 
350 г помидоров, 
100 г сыра, 
3 ст. л. майонеза, 
1 зубец чеснока, соль.
 
Приготовление: 
 
Нарежь брусочками колбасу, маленькими дольками помидоры. 
Пропусти сыр через крупную терку. 
Ссыпь все измельченные продукты в салатницу. 
Натри на мелкой терке чеснок в майонез, перемешай и заправь этим соусом салат.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ


Процитировано 10 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 09 Октября 2024 г. 15:16 (ссылка)
Хорошего денечка и настроения!
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