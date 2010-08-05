Маульташен – популярный рецепт национальной немецкой кухни. Вкусное блюдо напоминает обычные пельмени, но отличается составом начинки и уникальной формой.

Не существует стандартного размера сытных «квадратиков», которые могут быть крупными или миниатюрными. Их отваривают в воде с приправами, готовят в пароварке, обжаривают и даже запекают в духовке под нежным сметанным соусом. Всё зависит от финансовых возможностей и кулинарных фантазий хозяек.

В Швабии существуют десятки вариантов приготовления маульташен. Пожалуй, в каждой семье есть свой заветный рецепт «от бабушки» или «от тётушки». Вот лишь некоторые из них:

Классические маульташен

Маульташен-запеканка

Маульташен-гратен

Маульташен-ломтики с салатом

Веганские маульташен

Маульташен – история блюда

Существует несколько версий возникновения немецких пельменей:

Согласно легенде, в период Великого поста монахи решили немного схитрить. Они смешали мясной фарш с зеленью и завернули начинку в тесто, чтобы Господь не увидел «спрятанное». На швабском диалекте дословный перевод названия блюда означает «обмани Бога».

Некоторые историки утверждают, что рецепт привезли древние германцы – выходцы Римской Империи. Необычная вариация «квадратиков» с зеленью и мясом быстро обрела популярность и появилась намного раньше XVII столетия.

Современные хозяйки считают, что блюдо маульташен возникло после окончания гастрономической деспотии Кайзера. К середине ХХ века начали выпускать первые кулинарные книги, которые не издавались более 100 лет.

В каждом кафе или семье обязательно расскажут самую «точную и правдивую» историю вкусных пельменей. Чтобы перепробовать все варианты блюда, понадобится не один месяц. Известны начинки из колбасок, шпината, тушёной капусты, смешанного фарша, оленины, ветчины и бекона. Ингредиенты берутся в разных пропорциях, что увеличивает количество уникальных вкусов.

Маульташен – рецепт приготовления в домашних условиях

Ингредиенты аналогичны русским пельменям, а по форме блюдо напоминает итальянские равиоли. В фарш обязательно добавляется хлеб или несладкая булочка, чтобы начинка была сочной и нежной. Даже новичок в кулинарии справится с приготовлением – достаточно соединить в миске продукты для теста и вымешивать до эластичности и однородности. С начинкой можно экспериментировать, отступив от стандартов, поскольку не существует строгих правил. Подают готовое блюдо с обжаренным луком, шкварками и кислой капустой.

Традиционный немецкий маульташен

Классический рецепт подразумевает добавление шпината, который придает начинке красивый оттенок и сочность. Из перечисленных ингредиентов получается 2-3 порции пельменей, поэтому на большую компанию количество продуктов нужно пропорционально увеличить.

2 куриных яйца;

115 г пшеничной муки;

2 ст. л. охлаждённой кипячёной воды;

1 ч. л. растительного масла;

50 мл молока;

40 г чёрствого батона;

по 100 г свинины, говядины и телятины;

по 25 г свежей зелени петрушки и шпината;

30 г шпика;

1 небольшая луковица;

соль по вкусу.

Мясо можно заменить смешанным фаршем, а в начинку добавить любимые приправы

Приготовление

Для теста в миске смешать яйца, муку, воду и масло. Посолить, накрыть чистым полотенцем и отставить на полчаса.

Для начинки пропустить лук, свинину и говядину через мясорубку. Добавить замоченный в молоке и отжатый батон.

Отдельно перекрутить телятину, дополнительно пробить её и шпинат блендером.

Соединить все виды фарша, добавить мелко нашинкованные шпик и зелень петрушки, посолить. Отдельно взбить яйцо и смешать половину с мясной массой. Оставшаяся яичная смесь пригодится для смазки заготовки.

Разделочную поверхность присыпать мукой, выложить тесто, раскатать в тонкий пласт и сформировать длинную ленту, обрезав неровности.

Сверху выложить начинку, оставляя края свободными.

Фарш разделить по количеству немецких пельменей маульташен.

Один край теста смазать оставшейся яичной смесью для лучшей «склейки». Пока готовятся «квадратики», поставить воду закипать или подготовить пароварку.

Накрыть фарш сначала несмазанным краем теста, закрепив сверху «яичной» стороной.

Присыпать полученную заготовку мукой, плотно придавить каждый квадрат по углублениям в начинке и нарезать.

Отварить на пару в течение 10-15 минут. Подать к столу со сметаной, обжаренным беконом или сливочным маслом.

Немецкие пельмени на желтках

Изначально разница заметна, если рассматривать рецепты маульташена с фото. Вкусовые качества тоже отличаются, поскольку тесто получается более эластичным и с приятным солнечным оттенком.

Немецкие пельмени на желтках

2 яичных желтка;

100 мл воды;

муки – сколько возьмёт тесто;

соль по вкусу;

200 г смешанного фарша;

100 г зелени;

1 луковица;

несладкая чёрствая булочка;

50 мл молока.

Муку нужно обязательно просеивать и добавлять поэтапно, чтобы тесто не получилось слишком крутым

Приготовление

Желтки отделить от белков и отправить в миску.

Добавить воду, соль, муку и замесить эластичное тесто.

Накрыть чистым полотенцем и отставить на полчаса.

Булочку размять, залить молоком.

Измельчить зелень и луковицу, смешать с фаршем.

Отжать булочку от лишней жидкости и добавить к остальной начинке.

Посолить и перемешать до однородности.

Тесто раскатать в пласт, придав форму прямоугольника.

Оставшиеся белки взбить и смазать ими поверхность заготовки, чтобы пельмени получились сочными.

Из фарша сформировать небольшие шарики и разложить по центру теста, отступая небольшое расстояние между ними.

Накрыть начинку свободными краями «внахлёст».

Между мясными шариками продавить тесто и разрезать ножом.

Соединить края каждого «квадратика», слегка придавливая вилкой.

Варить в кипящей подсоленной воде 15-20 минут.

До сих пор ведутся споры, кто придумал маульташен, но разве это важно? У людей разных стран появилась уникальная возможность разнообразить меню немецким национальным блюдом, на приготовление которого уходит не так много времени. В кухне народов мира можно найти похожие рецепты – и в каждой версии пельменей будет своя неповторимая изюминка.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях