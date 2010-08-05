Салат из свёклы с картофелем пай – точка притяжения на столе. Блюдо яркое, эффектное и вкусное.

Конечно, в первую очередь внимание привлекает необычная «шубка» из жареной картофельной соломки. Выглядит так аппетитно, что хочется незамедлительно съесть её! Но картофель пай не единственная фишка салата: ингредиенты простые, доступные, при этом и вкусные, и сытные. Рецепт этого салата у вас точно не раз попросят.

Для приготовления картофеля «пай» лучше всего подходят клубни среднего и большого размера. Из мелкого картофеля соломка получается слишком короткая.

Что понадобится:

Свёкла — 1 кг

Яйцо куриное — 5 шт.

Картофель — 4 шт.

Кукуруза — 100 г

Майонез — 4 ст. л.

Чеснок — 3 зубчиков

Лук репчатый — 3 шт.

Соль — по вкусу

Перец молотый — по вкусу

Масло подсолнечное — для жарки

Зелень — по желанию

Этапы готовки:

1. Свёклу отварить в кожуре, натереть на среднюю тёрку.

2. Чеснок очистить, пропустить через пресс, добавить к свёкле.

3. Лук репчатый очистить, нарезать кубиками, обжарить на масле до золотистого цвета. Добавить к свёкле.

4. Яйца отварить, очистить, нарезать кубиками, добавить к салату.

5. Добавить консервированную кукурузу (без жидкости). Добавить соль, молотый перец.

6. Добавить майонез, перемешать.

7. Картофель очистить, натереть соломкой на тёрке для корейской моркови. Залить тёртый картофель водой, промыть до прозрачной воды без крахмала.

8. Откинуть картофель на дуршлаг, дать стечь воде, обсушить полотенцем.

9. Нагреть подсолнечное масло и пожарить картофель порциями.

10. Готовый картофель выкладывать на салфетку или бумагу, чтобы убрать лишнее масло.

11. Салат выкладывать порционно, сверху посыпать картофелем пай. По желанию добавить зелень.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях