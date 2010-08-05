Не в сезон помидоры иногда кажутся невкусными. На самом деле, чтобы вернуть томатам их аромат, нужно только одно – тепло. Обжарьте ломтики помидоров на среднем огне, добавьте хорошее масло, нежную моцареллу и свежую зелень – и идеальный салат из помидоров готов.

Ингредиенты:

помидоры – 500 г;

несколько веточек тимьяна;

оливковое масло – 1 ч. ложка;

моцарелла – 250 г;

базилик молотый – 1 ч. ложка;

чёрный перец – по вкусу.

КБЖУ на 100г : 102 / 6.61 / 7.03 / 3.1

Приготовление:

Помидоры вымойте и обсушите. Крупные помидоры нарежьте толстыми ломтиками, мелкие – пополам.

Нагрейте на сковороде 2 столовые ложки оливкового масла и обжарьте на горячем масле томаты и тимьян несколько минут, чтобы помидоры стали немного мягче, но не потеряли форму. Выложите помидоры на блюдо и посыпьте солью.

Слейте воду с моцареллы и положите её поверх помидоров. Добавьте листья базилика, 3–4 столовые ложки оливкового масла и чёрный перец. Подавайте сразу.

Приятного аппетита!