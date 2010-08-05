Понедельник, 30 Сентября 2024 г. 16:08
+ в цитатник
Не в сезон помидоры иногда кажутся невкусными. На самом деле, чтобы вернуть томатам их аромат, нужно только одно – тепло. Обжарьте ломтики помидоров на среднем огне, добавьте хорошее масло, нежную моцареллу и свежую зелень – и идеальный салат из помидоров готов.
Ингредиенты:
помидоры – 500 г;
несколько веточек тимьяна;
оливковое масло – 1 ч. ложка;
моцарелла – 250 г;
базилик молотый – 1 ч. ложка;
чёрный перец – по вкусу.
КБЖУ на 100г : 102 / 6.61 / 7.03 / 3.1
Приготовление:
Помидоры вымойте и обсушите. Крупные помидоры нарежьте толстыми ломтиками, мелкие – пополам.
Нагрейте на сковороде 2 столовые ложки оливкового масла и обжарьте на горячем масле томаты и тимьян несколько минут, чтобы помидоры стали немного мягче, но не потеряли форму. Выложите помидоры на блюдо и посыпьте солью.
Слейте воду с моцареллы и положите её поверх помидоров. Добавьте листья базилика, 3–4 столовые ложки оливкового масла и чёрный перец. Подавайте сразу.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
Процитировано 7 раз
Понравилось: 9 пользователям
-
9
Запись понравилась
-
7
Процитировали
-
0
Сохранили
-