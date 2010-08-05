Записи Друзья Комментарии
Жанна Лях
Аватар Жанна_Лях

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Жанна_Лях

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.08.2010
Записей: 10381
Комментариев: 117748
Написано: 189740


ТЁПЛЫЙ ТОМАТНЫЙ САЛАТ

Понедельник, 30 Сентября 2024 г. 16:08 + в цитатник
Не в сезон помидоры иногда кажутся невкусными. На самом деле, чтобы вернуть томатам их аромат, нужно только одно – тепло. Обжарьте ломтики помидоров на среднем огне, добавьте хорошее масло, нежную моцареллу и свежую зелень – и идеальный салат из помидоров готов.
00878158ca54b2d7dfdd7693904fd45a6ca (700x350, 256Kb)
Ингредиенты:
 
помидоры – 500 г;
несколько веточек тимьяна;  
оливковое масло – 1 ч. ложка;
моцарелла – 250 г;
базилик молотый – 1 ч. ложка;
чёрный перец – по вкусу.
 
КБЖУ на 100г : 102 / 6.61 / 7.03 / 3.1
 
Приготовление:
 
Помидоры вымойте и обсушите. Крупные помидоры нарежьте толстыми ломтиками, мелкие – пополам.
Нагрейте на сковороде 2 столовые ложки оливкового масла и обжарьте на горячем масле томаты и тимьян несколько минут, чтобы помидоры стали немного мягче, но не потеряли форму. Выложите помидоры на блюдо и посыпьте солью.
Слейте воду с моцареллы и положите её поверх помидоров. Добавьте листья базилика, 3–4 столовые ложки оливкового масла и чёрный перец. Подавайте сразу.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ
АППЕТИТНО-ВКУСНО СТРОЙНЕЕМ


Процитировано 7 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте