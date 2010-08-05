Записи Друзья Комментарии
Жанна Лях
Аватар Жанна_Лях

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Жанна_Лях

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.08.2010
Записей: 10326
Комментариев: 117710
Написано: 189647


КОТЛЕТЫ *ХАСАН ПАША*

Вторник, 17 Сентября 2024 г. 13:22 + в цитатник
Турецкие котлеты Хасан-паша – это маленькие корзинки из мясного фарша, наполненные картофельным пюре, политые томатным соусом и запеченные в духовке.
148993737_hasan_pasha (700x350, 209Kb)
Блюдо очень универсально, т.к включает в себя и гарнир в виде нежнейшего пюре, и мясную котлетку с начинкой из тягучего сыра! Совсем несложно готовится, но поражает своим неповторимым вкусом! Это блюдо прекрасно разнообразит Ваше меню, внеся в него новые вкусовые нотки.
 
Ингредиенты:
 
фарш мясной 400 г
лук репчатый 1 шт.
молоко 100 мл
сыр твердый 100 г
хлеб белый 100 г
картофель 4 шт.
масло сливочное 30 г
кумин 0,5 ч.л.
соль 1 щепотка(и)
перец черный молотый 1 щепотка
 
Приготовление:
 
В фарш добавьте замоченный в половине молока белый хлеб, мелко нарезанную луковицу, кумин, перец, соль и хорошо перемешайте.
На пергаменте сформируйте круглую котлету и сделаете в центре углубление. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Пока котлета запекается, картофель почистите и отварите до готовности.
Сделайте из картофеля пюре: добавьте масло, оставшееся молоко и половину натертого сыра.
Достаньте котлету и положите в центр оставшийся сыр.
Сверху распределите пюре.
Запекайте в духовке еще около 15 минут. Можно подать в таком виде.
А можно полить соусом.
Для соуса:
1 стакан воды;
2 ст. л. томатной пасты;
соль, чёрный перец - по вкусу.
В Турции такие котлеты обычно подают с рисом или булгуром. Можно подавать с овощным салатом.
Приготовить это блюдо совсем не сложно, но вкус удивительный. Попробуйте, наверняка, Вам понравится.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ ФАРША


Процитировано 22 раз
Понравилось: 25 пользователям
Нравится

татьяна_дяглова   обратиться по имени Среда, 18 Сентября 2024 г. 07:41 (ссылка)
Вкусно, спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Mjja   обратиться по имени Среда, 18 Сентября 2024 г. 16:23 (ссылка)
БлагоДарю
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте