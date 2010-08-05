Турецкие котлеты Хасан-паша – это маленькие корзинки из мясного фарша, наполненные картофельным пюре, политые томатным соусом и запеченные в духовке.

Блюдо очень универсально, т.к включает в себя и гарнир в виде нежнейшего пюре, и мясную котлетку с начинкой из тягучего сыра! Совсем несложно готовится, но поражает своим неповторимым вкусом! Это блюдо прекрасно разнообразит Ваше меню, внеся в него новые вкусовые нотки.

Ингредиенты:

фарш мясной 400 г

лук репчатый 1 шт.

молоко 100 мл

сыр твердый 100 г

хлеб белый 100 г

картофель 4 шт.

масло сливочное 30 г

кумин 0,5 ч.л.

соль 1 щепотка(и)

перец черный молотый 1 щепотка

Приготовление:

В фарш добавьте замоченный в половине молока белый хлеб, мелко нарезанную луковицу, кумин, перец, соль и хорошо перемешайте.

На пергаменте сформируйте круглую котлету и сделаете в центре углубление. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Пока котлета запекается, картофель почистите и отварите до готовности.

Сделайте из картофеля пюре: добавьте масло, оставшееся молоко и половину натертого сыра.

Достаньте котлету и положите в центр оставшийся сыр.

Сверху распределите пюре.

Запекайте в духовке еще около 15 минут. Можно подать в таком виде.

А можно полить соусом.

Для соуса:

1 стакан воды;

2 ст. л. томатной пасты;

соль, чёрный перец - по вкусу.

В Турции такие котлеты обычно подают с рисом или булгуром. Можно подавать с овощным салатом.

Приготовить это блюдо совсем не сложно, но вкус удивительный. Попробуйте, наверняка, Вам понравится.

Приятного аппетита!