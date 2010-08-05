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ДЕРЕВЕНСКИЙ СВАДЕБНЫЙ САЛАТ

Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 10:46 + в цитатник
Деревенский свадебный салат - обалденный, обалденный и еще раз обалденный! 
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Салат настолько вкусен, что остановиться при его поедании очень сложно, к тому же, все необходимые продукты для его приготовления практически всегда имеются под рукой, в каждом доме. Сразу берите для салата тарелки побольше, в противном случае не успеете вы и глазом моргнуть, как они опустеют 
 
Для салата 
 
Свинина (отварная) — 500 г 
Лук белый — 2 шт 
Зелень (петрушка ) — 2 ст. л. 
 
Для маринада 
 
Вода (холодная кипячёная ) — 50 мл 
Сахар (ложки с горкой) — 3 ст. л. 
Соль — 1,5 ч. л. 
Уксус (винный) — 9 ст. л. 
Перец черный (молотый) — 0,5 ч. л. 
Масло растительное (или оливковое) — 5 ст. л. 
 
Готовим:
 
1. Для приготовления этого салата нужно предварительно отварить мясо свинины с добавлением целой луковицы, лаврового листа и душистого перца, в конце варки чуть посолить бульон. На один литр воды добавить одну чайную ложку соли без горки. 
Мясо для этого салата должно быть недосоленным, т. к. основной вкус оно приобретает в процессе маринования. Это важно! Главное условие: не переварить мясо, дабы оно не распадалось на волокна и сохраняло при нарезании эстетический вид. Для приготовления куска свинины весом 500 г, вполне достаточно одного часа. Нужно взять во внимание тот факт, что мясо ещё будет мариноваться в уксусной заправке, а она, как известно, мясо размягчает. Лучше взять лопаточную часть туши. Для этого салата она подходит идеально, т. к. после варки остаётся нежной и при этом хорошо держит форму. Остудить мясо в бульоне. 
2. Белый салатный лук, либо красный нарезать тонкими кольцами при помощи шинковки. 
Зелень петрушки измельчить и бережно перемешать с луком. 
Обратите внимание на лук в этом салате! Можно класть его в разы больше и смело нарезать более крупными кружочками или соломкой. Лук в этом маринаде получается настолько вкусным, не передать словами! И съедается весь, до последнего лепесточка. Это факт! 
3. Мясо нарезать соломкой толщиной 1 см, сложить в подходящую ёмкость и накрыть крышкой, чтобы оно не заветрилось. 
4.Уксусный маринад:
Для этого хорошенько перемешать: 
50 мл холодной кипячёной воды, 
3 столовые ложки с горкой сахара, 
1,5 чайные ложки соли, 
9 столовых ложек винного уксуса, 
0,5 чайной ложки молотого чёрного перца,
5 столовых ложек растительного масла. 
По желанию можете добавить молотый перец чили. 
Не пугайтесь такого количества уксуса - соль и сахар всё сбалансируют. На вкус маринад должен быть остро-кисло-сладким, иначе мясо и лук будут пресными. 
5. Переслоить поочерёдно мясо и лук с зеленью, сверху всю эту красоту щедро полить полученным маринадом. 
Поставить салат для пропитки в холодильник не менее, чем на восемь часов, аккуратно перемешивая его несколько раз. Чем дольше маринуется салат - тем он вкуснее. Это непременное условие: салат обязательно должен хорошенько настояться и пропитаться маринадом, тогда успех блюду гарантирован на сто процентов! 
6. По истечении времени маринования остаётся разложить готовый салат по тарелкам. При желании можно ещё раз освежить его зеленью и подавать к столу. 
Попробуйте приготовить хотя бы маленькую порцию этого салата на пробу, он непременно вам понравится! 
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ


Процитировано 13 раз
Понравилось: 15 пользователям
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lorka67   обратиться по имени Вторник, 17 Сентября 2024 г. 17:04 (ссылка)
обалденный салат!!!!!!!!!!!! а лук в нем... - даже вкуснее мяса. одно время каждые выходные делала его
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