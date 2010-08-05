Деревенский свадебный салат - обалденный, обалденный и еще раз обалденный!

Салат настолько вкусен, что остановиться при его поедании очень сложно, к тому же, все необходимые продукты для его приготовления практически всегда имеются под рукой, в каждом доме. Сразу берите для салата тарелки побольше, в противном случае не успеете вы и глазом моргнуть, как они опустеют

Для салата

Свинина (отварная) — 500 г

Лук белый — 2 шт

Зелень (петрушка ) — 2 ст. л.

Для маринада

Вода (холодная кипячёная ) — 50 мл

Сахар (ложки с горкой) — 3 ст. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Уксус (винный) — 9 ст. л.

Перец черный (молотый) — 0,5 ч. л.

Масло растительное (или оливковое) — 5 ст. л.

Готовим:

1. Для приготовления этого салата нужно предварительно отварить мясо свинины с добавлением целой луковицы, лаврового листа и душистого перца, в конце варки чуть посолить бульон. На один литр воды добавить одну чайную ложку соли без горки.

Мясо для этого салата должно быть недосоленным, т. к. основной вкус оно приобретает в процессе маринования. Это важно! Главное условие: не переварить мясо, дабы оно не распадалось на волокна и сохраняло при нарезании эстетический вид. Для приготовления куска свинины весом 500 г, вполне достаточно одного часа. Нужно взять во внимание тот факт, что мясо ещё будет мариноваться в уксусной заправке, а она, как известно, мясо размягчает. Лучше взять лопаточную часть туши. Для этого салата она подходит идеально, т. к. после варки остаётся нежной и при этом хорошо держит форму. Остудить мясо в бульоне.

2. Белый салатный лук, либо красный нарезать тонкими кольцами при помощи шинковки.

Зелень петрушки измельчить и бережно перемешать с луком.

Обратите внимание на лук в этом салате! Можно класть его в разы больше и смело нарезать более крупными кружочками или соломкой. Лук в этом маринаде получается настолько вкусным, не передать словами! И съедается весь, до последнего лепесточка. Это факт!

3. Мясо нарезать соломкой толщиной 1 см, сложить в подходящую ёмкость и накрыть крышкой, чтобы оно не заветрилось.

4.Уксусный маринад:

Для этого хорошенько перемешать:

50 мл холодной кипячёной воды,

3 столовые ложки с горкой сахара,

1,5 чайные ложки соли,

9 столовых ложек винного уксуса,

0,5 чайной ложки молотого чёрного перца,

5 столовых ложек растительного масла.

По желанию можете добавить молотый перец чили.

Не пугайтесь такого количества уксуса - соль и сахар всё сбалансируют. На вкус маринад должен быть остро-кисло-сладким, иначе мясо и лук будут пресными.

5. Переслоить поочерёдно мясо и лук с зеленью, сверху всю эту красоту щедро полить полученным маринадом.

Поставить салат для пропитки в холодильник не менее, чем на восемь часов, аккуратно перемешивая его несколько раз. Чем дольше маринуется салат - тем он вкуснее. Это непременное условие: салат обязательно должен хорошенько настояться и пропитаться маринадом, тогда успех блюду гарантирован на сто процентов!

6. По истечении времени маринования остаётся разложить готовый салат по тарелкам. При желании можно ещё раз освежить его зеленью и подавать к столу.

Попробуйте приготовить хотя бы маленькую порцию этого салата на пробу, он непременно вам понравится!

Приятного аппетита!