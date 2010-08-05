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*ПЕРУНАПИИРАЙТА*: КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПИРОЖКИ С МЯСОМ

Суббота, 14 Сентября 2024 г. 11:53 + в цитатник
Если пирожки с мясом кажутся тебе слишком уж привычным блюдом, попробуй приготовить их финский аналог, заменив обычное тесто картофельным. Картофельные пирожки с мясной начинкой — это очень вкусно, сытно и удобно. 
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Финны часто берут такие пирожки с собой на прогулку, пикник или в поход. 
 
Ингредиенты: 
 
Для теста: 
 
100 мл сухого картофельного пюре; 
500 мл муки; 
чайная ложка разрыхлителя теста; 
200 граммов сливочного масла; 
200 мл холодной воды. 
 
Для начинки: 
 
100 мл круглозерного риса; 
1 репчатый лук; 
0,5 столовой ложки растительного масла; 
250 граммов мясного фарша; 
чайная ложка соли;
0,5 чайной ложки паприки; 
перец черный молотый по вкусу; 
перец чили по вкусу; 
200 граммов тертого твердого сыра; 
вареное яйцо; 
петрушка. 
 
Приготовление: 
 
1. Смешай картофельное пюре, муку и разрыхлитель, добавь к смеси сливочное масло. Долей воду и замеси тесто. Постарайся сделать это хорошо, чтобы не было сгустков. 
2. Рис промой под краном и отвари в слегка соленой воде. Очисть лук, мелко нарежь его и обжарь до золотистого цвета. Натри сыр и вареное яйцо на терке. 
3. Размороженный фарш смешай со сваренным рисом, добавь туда обжаренный лук, нарезанную петрушку, тертый сыр и яйцо. Посоли и поперчи; можешь добавить любимые специи по вкусу. 
4. Раскатай тесто и раздели его на кругляшки среднего размера. В середину каждого выложи по две-три столовые ложки начинки. Дальше всё элементарно: придай тесту с начинкой вид пирожка и выложи получившиеся заготовки на противень. Запекай их в духовке при 180 градусах в течение 15–20 минут. Подавать пирожки лучше всего со сметаной, посыпав их зеленью. 
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-ПИРОЖКИ


Процитировано 7 раз
Понравилось: 10 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 14 Сентября 2024 г. 15:00 (ссылка)
Спасибо ! Хорошего субботнего дня и отличного настроения!
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