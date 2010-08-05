Если пирожки с мясом кажутся тебе слишком уж привычным блюдом, попробуй приготовить их финский аналог, заменив обычное тесто картофельным. Картофельные пирожки с мясной начинкой — это очень вкусно, сытно и удобно.
Финны часто берут такие пирожки с собой на прогулку, пикник или в поход.
Ингредиенты:
Для теста:
100 мл сухого картофельного пюре;
500 мл муки;
чайная ложка разрыхлителя теста;
200 граммов сливочного масла;
200 мл холодной воды.
Для начинки:
100 мл круглозерного риса;
1 репчатый лук;
0,5 столовой ложки растительного масла;
250 граммов мясного фарша;
чайная ложка соли;
0,5 чайной ложки паприки;
перец черный молотый по вкусу;
перец чили по вкусу;
200 граммов тертого твердого сыра;
вареное яйцо;
петрушка.
Приготовление:
1. Смешай картофельное пюре, муку и разрыхлитель, добавь к смеси сливочное масло. Долей воду и замеси тесто. Постарайся сделать это хорошо, чтобы не было сгустков.
2. Рис промой под краном и отвари в слегка соленой воде. Очисть лук, мелко нарежь его и обжарь до золотистого цвета. Натри сыр и вареное яйцо на терке.
3. Размороженный фарш смешай со сваренным рисом, добавь туда обжаренный лук, нарезанную петрушку, тертый сыр и яйцо. Посоли и поперчи; можешь добавить любимые специи по вкусу.
4. Раскатай тесто и раздели его на кругляшки среднего размера. В середину каждого выложи по две-три столовые ложки начинки. Дальше всё элементарно: придай тесту с начинкой вид пирожка и выложи получившиеся заготовки на противень. Запекай их в духовке при 180 градусах в течение 15–20 минут. Подавать пирожки лучше всего со сметаной, посыпав их зеленью.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях