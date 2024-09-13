Сырный кофе

Поначалу этот рецепт вызывает недоумение: кофе и сыр? Вы, наверное, шутите? Совсем нет: вкус у этого «коктейля» необычный, насыщенный, яркий. Возможно, каждый день такой напиток вы пить не будете, но для тёплых посиделок в промозглый день вариант отличный.

Приготовить сырный кофе несложно. Сварите напиток в турке по своему обычному рецепту.

Подогрейте немного молока (70 грамм на ложку молотого кофе), добавьте в него немного плавленого сыра, сахарной пудры (по вкусу) и, конечно же, сваренный кофе.

Взбейте напиток венчиком. Дегустируйте!

Кофе с перцем

Напиток давно известный: именно такой кофе две сотни лет назад очень ценили на Востоке. Чтобы друзья пришли в гости снова, перец лучше использовать не чили, а менее жгучий — молотый чёрный, а также несколько зёрнышек душистого перца.

Специи придадут свежесваренному кофе особый аромат и оттенят вкус.

Рецепт таков: к 2 чайным ложкам молотого кофе добавьте ¼ ложки чёрного перца, измельчите туда пару горошин перца душистого, засыпьте в турку, залейте водой, доведите до кипения, но не кипятите. Добавьте щепотку соли, дайте напитку постоять.

Разлейте в чашки, добавьте мёда. Наслаждайтесь!

Кофе со специями

Корица, гвоздика, кардамон, мускатный орех, тёртый имбирь превращают кофе в нечто волшебное. Аромат этого напитка напоминает обо всех любимых праздниках сразу. Но имейте в виду: специи требуют особого обхождения!

Один из вариантов — высыпать их на сухую сковороду, добавить немного сахара и несколько капель воды, подогреть, чтобы смесь карамелизировалась. Затем залить водой напополам с молоком, довести до кипения и только после этого всыпать молотый кофе.

Перед подачей напиток нужно накрыть крышкой и дать постоять 5 минут.

Кофе со специями не просто бодрит — он активизирует творческие способности. Проверяйте!

«Топлёный» кофе

Простая замена обычного молока топлёным творит настоящие чудеса. Не выдавайте этот секрет никому!

Сварите в турке кофе со щепоткой ванильного сахара.

Знатоки советуют дать пенке подняться три раза.

Разогрейте в отдельной посуде треть стакана топлёного молока и всё перемешайте. Если сверху вы украсите этот чудо-напиток шоколадной крошкой, вас точно заподозрят в применении магии. Вдохновляйтесь!

Медово-чесночный кофе

Напиток, меняющий все традиционные представления о кофе! Если вы готовы к экспериментам, действуйте.

В молотый кофе добавьте тоненький кусочек чеснока, залейте горячей водой и доведите до кипения три раза.

Затем разлейте по чашкам и добавьте в каждую немного мёда.

Не размешивайте напиток — мёд должен раствориться сам.

Для того чтобы окончательно сломать стереотипы, добавьте дольку лимона. Экспериментируйте!

Апельсиновый кофе

Вкусный, необычный, ароматный, свежий — угостив друзей таким кофе, вы точно заслужите почётное звание бариста.

А нужно всего лишь выжать из апельсина сок, купить 20-процентных сливок и сварить эспрессо.

Сливки взбиваете с сахаром (по вкусу), добавляете в самом конце сок. Выливаете смесь в высокий бокал и осторожно, по кончику ножа добавляете кофе.

Получившийся двуслойный напиток торжественно презентуйте друзьям.

Удивляйте!