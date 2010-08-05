Если у тебя в холодильнике есть подложка куриных бедер, обязательно приготовь это рагу. Секрет его вкуса в соусе, который подойдет в качестве подливы к картофелю и другим гарнирам.

Ингредиенты:

2 ст.л. оливкового масла;

50 граммов сливочного масла;

1 кг куриных бедер;

1 большая луковица;

1 большая морковь;

200 граммов шампиньонов или других грибов;

2 ст.л. муки;

200 граммов белого вина;

100 граммов жирных сливок;

пучок свежей петрушки;

2 ч.л. сушеного тимьяна или орегано;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. В сотейнике или кастрюле нагрей 2 ст.л. оливкового масла. Приправь куриные бедра с обеих сторон солью и перцем, затем выложи в сотейник и обжарь до золотистой корочки. Сними их с огня и выложи в отдельную емкость.

2. В том же сотейнике растопи сливочное масло, затем добавь мелко нарезанный лук и натертую морковь, нарезанные пластинками грибы и потуши их в течение 5 минут.

3. Влей вино и увари соус в течение 7 минут.

4. Добавь в сотейник сливки, приправь петрушкой и тимьяном. Выложи в соус курицу и туши в течение 15-20 минут.

5. Подавай блюдо горячим, украсив петрушкой.

Приятного аппетита!