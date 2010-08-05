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КУРИНОЕ ФРИКАСЕ С БЕЛЫМ ВИНОМ

Среда, 11 Сентября 2024 г. 13:45 + в цитатник
Если у тебя в холодильнике есть подложка куриных бедер, обязательно приготовь это рагу. Секрет его вкуса в соусе, который подойдет в качестве подливы к картофелю и другим гарнирам. 
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Ингредиенты: 
 
2 ст.л. оливкового масла; 
50 граммов сливочного масла; 
1 кг куриных бедер; 
1 большая луковица; 
1 большая морковь; 
200 граммов шампиньонов или других грибов; 
2 ст.л. муки; 
200 граммов белого вина; 
100 граммов жирных сливок; 
пучок свежей петрушки; 
2 ч.л. сушеного тимьяна или орегано; 
соль и перец по вкусу. 
 
Приготовление: 
 
1. В сотейнике или кастрюле нагрей 2 ст.л. оливкового масла. Приправь куриные бедра с обеих сторон солью и перцем, затем выложи в сотейник и обжарь до золотистой корочки. Сними их с огня и выложи в отдельную емкость. 
2. В том же сотейнике растопи сливочное масло, затем добавь мелко нарезанный лук и натертую морковь, нарезанные пластинками грибы и потуши их в течение 5 минут. 
3. Влей вино и увари соус в течение 7 минут. 
4. Добавь в сотейник сливки, приправь петрушкой и тимьяном. Выложи в соус курицу и туши в течение 15-20 минут. 
5. Подавай блюдо горячим, украсив петрушкой. 
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ


Процитировано 12 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 11 Сентября 2024 г. 19:27 (ссылка)
Спасибо большое!Доброго вечера,Солнышко!!!
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Mjja   обратиться по имени Пятница, 13 Сентября 2024 г. 18:43 (ссылка)
БлагоДарю.
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