Среда, 11 Сентября 2024 г. 13:45
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КУРИНОЕ ФРИКАСЕ С БЕЛЫМ ВИНОМ
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Если у тебя в холодильнике есть подложка куриных бедер, обязательно приготовь это рагу. Секрет его вкуса в соусе, который подойдет в качестве подливы к картофелю и другим гарнирам.
Ингредиенты:
2 ст.л. оливкового масла;
50 граммов сливочного масла;
1 кг куриных бедер;
1 большая луковица;
1 большая морковь;
200 граммов шампиньонов или других грибов;
2 ст.л. муки;
200 граммов белого вина;
100 граммов жирных сливок;
пучок свежей петрушки;
2 ч.л. сушеного тимьяна или орегано;
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. В сотейнике или кастрюле нагрей 2 ст.л. оливкового масла. Приправь куриные бедра с обеих сторон солью и перцем, затем выложи в сотейник и обжарь до золотистой корочки. Сними их с огня и выложи в отдельную емкость.
2. В том же сотейнике растопи сливочное масло, затем добавь мелко нарезанный лук и натертую морковь, нарезанные пластинками грибы и потуши их в течение 5 минут.
3. Влей вино и увари соус в течение 7 минут.
4. Добавь в сотейник сливки, приправь петрушкой и тимьяном. Выложи в соус курицу и туши в течение 15-20 минут.
5. Подавай блюдо горячим, украсив петрушкой.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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