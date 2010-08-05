Являясь субпродуктом, печень имеет превосходные вкусовые и питательные характеристики, а ее употребление обеспечивает организм полезными веществами и соединениями.

Интересно, что уже в древние века людям были известны целебные свойства печени.

Медики времен Античности использовали продукт как отличное лекарственное средство при различных заболеваниях. Химический состав субпродукта обогащен большим количеством животного белка, который с легкостью усваивается организмом. Кроме того в печени есть магний и фосфор, цинк и натрий, кальций и витамины группы А, В и С.

Как выбрать правильную печень

Чтобы блюдо получилось вкусным и полезным, нужно выбрать качественную и свежую печень. Сделать это довольно просто.

Обратите внимание на внешний вид продукта. Печень должна быть упругой, мягкой, влажной и блестящей, без царапин и повреждений. Наличие пятен и кровяных сгустков недопустимо. Они могут свидетельствовать о разрыве желчного пузыря животного, что автоматически наделяет печень горьким вкусом.

Цвет печени не должен быть ни слишком светлым, ни слишком тёмным. Помните: хорошая говяжья печень имеет оттенок спелой вишни, свиная — красновато-коричневый, цвет куриной печени варьируется от светло-коричневого до коричнево-красного, а печень индейки тёмно-красная.

Свежая печень имеет сладковатый металлический аромат. Кислый запах свидетельствует о том, что продукт испорчен.

На поверхности замороженной печени не должно быть излишков льда, а сама она не должна иметь оранжевый оттенок. Всё это говорит о том, что продукт либо несколько раз замораживали, либо переморозили.

Как приготовить вкусную печень

Чтобы печень, особенно свиная, не горчила, можно вымочить её в молоке, предварительно разрезав на части. Рекомендуемое время вымачивания — от 30 минут до нескольких часов. Кстати, молоко не только устранит горечь, но и сделает печень очень мягкой.

Печень птицы можете не подвергать такой процедуре.

Вместо вымачивания можно быстро отварить печень в слабосолёной воде. Этот трюк тоже должен избавить блюдо от горечи.

А вот замаскировать специфический печёночный вкус помогут продукты с сильными, ярко выраженными ароматами. Хорошим выбором станут лук, чеснок, перец чили и душистые травы, например тимьян или шалфей.

Как приготовить сочную печень

Главное — не пережарить. Чтобы печень осталась сочной, достаточно обжарить каждую сторону на хорошо разогретой сковороде по 5 минут (или меньше).

Если перед обжариванием обмакнуть кусочки печени в муку или кляр, сок точно останется внутри.

Сметана или сливки — верные друзья сочной и мягкой печени. Тушить её в них рекомендуется не более 20 минут.

Последним пунктом и в списке, и во время приготовления будет соль. Запомните, солите субпродукт, когда он уже поджарится.

Печень можно назвать универсальным продуктом и сегодня существует немало способов приготовления из нее полезных и вкусных блюд. Чтобы получить особенно мягкую и сочную печенку с нежным вкусом опытные повара рекомендуют использовать предварительно замаринованный продукт.

Как мариновать телячью/говяжью печень

Главная ошибка в приготовлении телячьей печени — не убирать пленку с поверхности во время жарки. Именно из-за нее готовая печень становится жесткой на вкус.

А если не удалить желчные протоки, то получите горький привкус.

1-й способ. Прежде всего с нее нужно־брать всю пленку — промойте кусок под струей холодной воды, положите на несколько минут в теплую и надрежьте с одной стороны. После этого пленку можно свободно отделить. Также срежьте все прожилки и сосуды.

Что нужно для маринада:

Среднегазированной минеральной воды — 2 л

Меда — 1 ст. л.

Лимонного сока — 1 ст. л.

Как приготовить:

Вылейте минеральную воду в большую миску. Добавьте лимонный сок и мед. Сок сделает печень мягкой, а мед избавит от горечи и подчеркнет вкус.

Размешивайте до однородной массы, затем добавьте печень. Оставьте в прохладном месте до 4 часов.

Секрет: Чтобы сделать печень еще мягче, нарежьте ее на порционные куски и заверните в пищевую пленку. Затем слегка отбейте тыльной стороной ножа.

2-ой способ. Свиную печень нарежьте небольшими кубиками (примерно 3*3 см). Теперь залейте субпродукт сметаной, выдавите несколько зубочков чеснока, нарежьте пару очищенных луковиц, взбрызните лимонным соком.

Вместо соли рекомендуют использовать соевый соус. Что касается специй, то сыпьте черный молотый перец и сухие травы. Конечно же, добавляйте и другие пряности, но не слишком усердствуйте, все-таки у печени нежный вкус.

Хорошенько все перемешайте и в холодильник на 5-6 часов, а лучше оставьте субпродукт на ночь в холодильнике – только накройте сверху крышкой или затяните пищевой пленкой.

Как мариновать свиную печень

Если свиную печень передержать на сковороде, она получится очень жесткой и сухой. Чтобы этого не произошло, приготовьте вот такой маринад:

1-й способ. Возьмите 3-4 яблока. Разрежьте их на половинки, очистите от сердцевины и натрите на терке. Яблочная кислота размягчит жесткое мясо и замаскирует специфический запах, вкус продукта.

Намажьте печень яблоком и просушите бумажным полотенцем. Оставьте мариноваться 1,5-2 часа.

Секрет: Чтобы после жарки печень была мягкой, лучше нарезать ее небольшими кусочками, толщиной около 1,5 см, а затем обвалять в муке. Она сделает печень нежной и сочной.

2-й способ - классический. Печень хорошенько промываем и очищаем от пленок и протоков. Нарезаем на тонкие ломтики.

Муку смешиваем с солью и перцем, обваливаем каждый ломтик в муке и обжариваем с двух сторон на растительном масле в хорошо разогретой сковороде.

Лук нарезаем тоненькими колечками.

Готовые печеночные ломтики и кольца лука выкладываем в кастрюльку слоями, затем поливаем маслом, оставшимся после жарки (только совсем чуть-чуть)

Маринад - проще некуда. Cмешиваем кипяченую воду и уксус, плюс соль и перец.

Приготовленную печень заливаем доверху маринадом и оставляем минимум на час (кулинары советуют выдержать посуду с печенкой в холодильнике не менее суток).

Последний штрих - сливаем маринад, а готовую маринованную печень поливаем ароматным растительным маслом. Можно подавать на стол сразу, но лучше, чтобы постояла еще баз маринада часок - и тогда будет просто объедение.

Кроме классического рецепта маринования свежей печени существует немало вариаций с применением разнообразных маринадов. Среди них состав из растительного масла и натурального йогурта, сока свежего лимона в сочетании со смесью пряных трав и так далее. Маринованную таким образом печень можно запекать, жарить или готовить другим методом.

3-й способ. Очень удачный рецепт жареной печени

Ингредиенты:

600 г говяжьей печени

1 луковица

1 яйцо

3 зубчика чеснока

1 ч. л. сахара

1 ч. л. соли (без горки)

0,5 ч. л. соды

масло растительное для жарки

мука для панировки

Приготовление:

Печень нарезаем крупными кусочками.

Для маринада: взбить в миске яйцо с солью, сахаром, содой и чесноком, пропущенным через пресс. Залить этой смесью кусочки печени и оставляем мариноваться в холодильнике около 2 часов, при желании оставляем на всю ночь.

Лук нарезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве растительного масла. Выложить на тарелку.

Каждый кусок печени обваливаем в муке и выкладываем на разогретую сковороду, в которой жарился лук. Подливаем немного масла и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки (около 3 минут с каждой стороны).

Готовую печень посыпаем жареным луком, перемешиваем и накрываем крышкой и держим на медленном огне еще минут 5.

Как мариновать куриную печень

Куриная печень — это, прежде всего, высококачественный белок — 17 г в 100 граммах продукта. А потом уже всего 117 калорий и менее 1 грамма углеводов. Тот, кто соблюдает диету, должен найти этот продукт весьма ценным для своего меню (5 г жира и 1,5 г насыщенного жира — это всего 6% дневной нормы).

На второе место по пользе можно поставить наличие в куриной печенке железа — 9 г в 100 граммах, или 50% дневной нормы взрослого человека. Это касается именно куриной, так как гусиная, считающаяся деликатесом, например, содержит всего 30 г (и в добавок немного более калорийна).

Остальные питательные вещества куриной печени — селен, фолиевая кислота, рибофлабин, В12, витамин А, цинк, фосфор, витамин С, ниацин, витамин В6, пантотеновая кислота калий, натрий — важны и полезны для человеческого организма. Однако благостную картинку несколько портит «плохой» холестерин, который также содержится в куриной печени.

Куриная печень — очень нежный продукт. Поэтому сразу после приготовления ее нужно переложить со сковородки в тарелку.

1-й способ. Что нужно для маринада:

Заваренный черный чай в пропорции: на 500 г куриной печени — 2 л воды и 1 ч. л. чая.

Как приготовить:

Чтобы размягчить куриную печень и избавить ее от горечи, заварите черный чай и положите в него продукт на 2 часа. Чай хорошо вымывает желчь и нейтрализует горечь.

Секрет: Не ставьте на сковороду всю печень сразу, иначе она будет вариться в собственном соку. Лучше кладите по одному куску и постепенно добавляйте другие.

Печень получается очень нежной - просто тает во рту!

2-й способ. Попробуйте приготовленную по этому рецепту печень — вкус бомба, несмотря на всю простоту рецепта.

Ингредиенты:

куриная печень — 500-600 грамм;

яйцо — 1 штука;

горчица — ⅓ ч.л.;

сметана — 2 ст.л. (или 1 ст.л. сметаны, 1 ст.л. майонеза);

по вкусу соль;

чеснок — 2-3 зубка;

крахмал — 2 ст.л.

Приготовление:

Куриную печень промойте и удалите у нее пленочки.

Сразу в миску к печени выдавите чеснок, добавьте соль, сметану, майонез, горчицу и вбейте яйцо и добавьте крахмал.

Перемешайте и уберите в холодильник на 1 час.

Спустя указанное время, нагрейте сковороду, налейте растительное масло и доставая печень вместе с маринадом, обжарьте на сковороде с двух сторон до готовности по 3-4 минуты.

Включать печень в питание как можно чаще рекомендуется всем людям без исключения. Но особенно показано употребление продукта во всех видах беременным женщинам, а также больным атеросклерозом и сахарным диабетом.