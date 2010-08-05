Этот напиток тонизирует и улучшает настроение.

Ингредиенты:

8 чашек горячего кофе эспрессо

½ чашка крошки шоколада

½ чашка крошки шоколада с мятой

½ чашка взбитых сливок

3 ст.л. сахарной пудры

Инструкция:

Перемешайте взбитые сливки и сахарную пудру электрическим миксером на низкой скорости и отложите в сторону.

В каждую чашку горячего эспрессо добавьте по 1 чайной ложке крошек шоколада.

Разлейте в высокие стаканы.

Добавьте сверху взбитые сливки.