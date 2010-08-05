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ШОКОЛАДНЫЙ КАПУЧИНО

Пятница, 06 Сентября 2024 г. 13:43 + в цитатник
Этот напиток тонизирует и улучшает настроение.
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Ингредиенты:
 
 8 чашек горячего кофе эспрессо
 ½ чашка крошки шоколада
 ½ чашка крошки шоколада с мятой
 ½ чашка взбитых сливок
 3 ст.л. сахарной пудры
 
Инструкция:
 
Перемешайте взбитые сливки и сахарную пудру электрическим миксером на низкой скорости и отложите в сторону.
В каждую чашку горячего эспрессо добавьте по 1 чайной ложке крошек шоколада.
Разлейте в высокие стаканы.
Добавьте сверху взбитые сливки.
Наслаждайтесь!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-НАПИТКИ БЕЗАЛЬКОГОЛЬНЫЕ


Процитировано 3 раз
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