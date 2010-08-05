Пятница, 06 Сентября 2024 г. 13:43
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Этот напиток тонизирует и улучшает настроение.
Ингредиенты:
8 чашек горячего кофе эспрессо
½ чашка крошки шоколада
½ чашка крошки шоколада с мятой
½ чашка взбитых сливок
3 ст.л. сахарной пудры
Инструкция:
Перемешайте взбитые сливки и сахарную пудру электрическим миксером на низкой скорости и отложите в сторону.
В каждую чашку горячего эспрессо добавьте по 1 чайной ложке крошек шоколада.
Разлейте в высокие стаканы.
Добавьте сверху взбитые сливки.
Наслаждайтесь!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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