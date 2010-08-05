Французский пирог Ле Пэн - это сытный, вкусный и ароматный открытый пирог. Прекрасен как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты:

550 г копчёной куриной грудки

300 г грибов

250 г пшеничной муки

300 мл сливок 33%

180 г лука

150 г твёрдого сыра

125 г сливочного масла

1 куриное яйцо

2 ст.л. подсолнечного масла

⅓ ч.л. соли

1 щепотка мускатного ореха

Молотый черный перец – по вкусу.

3 ст.л. воды

Инструкция:

Просейте муку через сито.

Натрите на крупной терке сливочное масло.

Разомните масляную стружку с мукой, чтобы получилась песочная крошка.

Разбейте в нее свежее куриное яйцо и еще раз хорошенько перемешайте полученную массу.

Посолите (1/3 ч. л.) и добавьте холодную кипяченую воду. Очень быстро, чтобы не растаяла масляная основа, вымесите мягкое тесто.

Скатайте тесто в колобок, немного расплющите и положите в пакет. Отправьте охлаждаться на 30 минут в холодильник.

Нарежьте большую луковицу и куриную грудку небольшими кубиками.

Нарежьте тонкими пластинками свежие промытые и обсушенные грибы.

Обжарьте на разогретом подсолнечном масле до полупрозрачного цвета лук.

Потом обжарьте с луком грибную нарезку, чтобы выпарилась вся лишняя жидкость.

Положите курочку, посолите и поперчите, тушите всё вместе 5-7 минут. Луковый и грибной сок должен обязательно выпариться.

Натрите твердый сыр на крупной тёрке и соедините с прохладными сливками.

Добавьте молотый мускатный орех.

Перемешайте хорошо, чтобы получилась однородная ароматная полугустая масса.

Раскатайте охлажденное тесто в форме круга толщиной около полу-сантиметра. Тесто не должно прилипать к скалке.

Перенесите пласт песочно-слоеной основы в форму для запекания и придайте вид «чаши с бортиками».

Распределите равномерно обжаренную начинку в заготовке пирога. Сильно не прижимайте. Должно остаться небольшое пространство между кусочками.

Вылейте сверху нашу сырную сливочную массу. И при помощи столовой ложки разровняйте ее, чтобы она полностью скрыла под собой «сухой» слой начинки.

Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

Дайте пирогу слегка остыть и выньте из формы.

Приятного аппетита!