Французский пирог Ле Пэн - это сытный, вкусный и ароматный открытый пирог. Прекрасен как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты:
550 г копчёной куриной грудки
300 г грибов
250 г пшеничной муки
300 мл сливок 33%
180 г лука
150 г твёрдого сыра
125 г сливочного масла
1 куриное яйцо
2 ст.л. подсолнечного масла
⅓ ч.л. соли
1 щепотка мускатного ореха
Молотый черный перец – по вкусу.
3 ст.л. воды
Инструкция:
Просейте муку через сито.
Натрите на крупной терке сливочное масло.
Разомните масляную стружку с мукой, чтобы получилась песочная крошка.
Разбейте в нее свежее куриное яйцо и еще раз хорошенько перемешайте полученную массу.
Посолите (1/3 ч. л.) и добавьте холодную кипяченую воду. Очень быстро, чтобы не растаяла масляная основа, вымесите мягкое тесто.
Скатайте тесто в колобок, немного расплющите и положите в пакет. Отправьте охлаждаться на 30 минут в холодильник.
Нарежьте большую луковицу и куриную грудку небольшими кубиками.
Нарежьте тонкими пластинками свежие промытые и обсушенные грибы.
Обжарьте на разогретом подсолнечном масле до полупрозрачного цвета лук.
Потом обжарьте с луком грибную нарезку, чтобы выпарилась вся лишняя жидкость.
Положите курочку, посолите и поперчите, тушите всё вместе 5-7 минут. Луковый и грибной сок должен обязательно выпариться.
Натрите твердый сыр на крупной тёрке и соедините с прохладными сливками.
Добавьте молотый мускатный орех.
Перемешайте хорошо, чтобы получилась однородная ароматная полугустая масса.
Раскатайте охлажденное тесто в форме круга толщиной около полу-сантиметра. Тесто не должно прилипать к скалке.
Перенесите пласт песочно-слоеной основы в форму для запекания и придайте вид «чаши с бортиками».
Распределите равномерно обжаренную начинку в заготовке пирога. Сильно не прижимайте. Должно остаться небольшое пространство между кусочками.
Вылейте сверху нашу сырную сливочную массу. И при помощи столовой ложки разровняйте ее, чтобы она полностью скрыла под собой «сухой» слой начинки.
Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.
Дайте пирогу слегка остыть и выньте из формы.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях