Без узбекского помидорного салата ни один пикник/шашлык не обходится. Салат очень простой, но есть пара хитростей.

Самое важное здесь – это вкусные спелые помидоры, обязательно сочные. Салат готовится без какой-либо заправки и даже без масла. В собственном соку.

Что нужно

лук репчатый – 1 шт (крупная)

помидоры – 3-4 шт.

кинза свежая – 1 большой пучок

перец, соль – по 1/4 ч. л.

КБЖУ на 100г : 45 / 2 / 0 / 9

Как готовить

Берем самый обычный репчатый лук, очищаем ее и нарезаем на очень-очень тонкие кольца или полукольца.

Резать нужно так тонко, как будет у вас получаться.

Теперь складываем нарезанный лук в мисочку и заливаем кипятком. Оставляем на 5 минут – так из лука выйдет вся горечь.

Затем воду сливаем, лук обсушиваем бумажными полотенцами.

Свежую кинзу рубим, не очень мелко.

Помидоры нарезаем тонкими кольцами. Опять же – стараемся резать так тонко, как получится.

На плоское блюдо (или в суповую тарелку) выкладываем помидоры. Вторым слоем кладем лук, солим и перчим. Самым последним слоем выкладываем нарезанную зелень.

Оставляем салат промариноваться на 5-10 минут и можно есть! Перемешивать его нужно перед едой. А можно и не перемешивать вовсе.

Обязательно попробуйте!

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях