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АЧИК-ЧУЧУК (ШАКАРОБ): УЗБЕКСКИЙ САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ

Четверг, 29 Августа 2024 г. 12:17 + в цитатник
Без узбекского помидорного салата ни один пикник/шашлык не обходится. Салат очень простой, но есть пара хитростей.
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Самое важное здесь – это вкусные спелые помидоры, обязательно сочные. Салат готовится без какой-либо заправки и даже без масла. В собственном соку.
 
Что нужно
 
лук репчатый – 1 шт (крупная)
помидоры – 3-4 шт.
кинза свежая – 1 большой пучок
перец, соль – по 1/4 ч. л.
 
КБЖУ на 100г : 45 / 2 / 0 / 9
 
Как готовить
 
Берем самый обычный репчатый лук, очищаем ее и нарезаем на очень-очень тонкие кольца или полукольца.
Резать нужно так тонко, как будет у вас получаться.
Теперь складываем нарезанный лук в мисочку и заливаем кипятком. Оставляем на 5 минут – так из лука выйдет вся горечь.
Затем воду сливаем, лук обсушиваем бумажными полотенцами.
Свежую кинзу рубим, не очень мелко.
Помидоры нарезаем тонкими кольцами. Опять же – стараемся резать так тонко, как получится.
На плоское блюдо (или в суповую тарелку) выкладываем помидоры. Вторым слоем кладем лук, солим и перчим. Самым последним слоем выкладываем нарезанную зелень.
Оставляем салат промариноваться на 5-10 минут и можно есть! Перемешивать его нужно перед едой. А можно и не перемешивать вовсе.
Обязательно попробуйте!
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ
АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ


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Mjja   обратиться по имени Пятница, 30 Августа 2024 г. 15:36 (ссылка)
БлагоДарю.
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