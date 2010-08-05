Без узбекского помидорного салата ни один пикник/шашлык не обходится. Салат очень простой, но есть пара хитростей.
Самое важное здесь – это вкусные спелые помидоры, обязательно сочные. Салат готовится без какой-либо заправки и даже без масла. В собственном соку.
Что нужно
лук репчатый – 1 шт (крупная)
помидоры – 3-4 шт.
кинза свежая – 1 большой пучок
перец, соль – по 1/4 ч. л.
КБЖУ на 100г : 45 / 2 / 0 / 9
Как готовить
Берем самый обычный репчатый лук, очищаем ее и нарезаем на очень-очень тонкие кольца или полукольца.
Резать нужно так тонко, как будет у вас получаться.
Теперь складываем нарезанный лук в мисочку и заливаем кипятком. Оставляем на 5 минут – так из лука выйдет вся горечь.
Затем воду сливаем, лук обсушиваем бумажными полотенцами.
Свежую кинзу рубим, не очень мелко.
Помидоры нарезаем тонкими кольцами. Опять же – стараемся резать так тонко, как получится.
На плоское блюдо (или в суповую тарелку) выкладываем помидоры. Вторым слоем кладем лук, солим и перчим. Самым последним слоем выкладываем нарезанную зелень.
Оставляем салат промариноваться на 5-10 минут и можно есть! Перемешивать его нужно перед едой. А можно и не перемешивать вовсе.
Обязательно попробуйте!
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях