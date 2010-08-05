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ЙЫУАСА К ЧАЮ

Четверг, 29 Августа 2024 г. 12:03 + в цитатник
БАШКИРСКАЯ КУХНЯ.
Десерт, похожий на нежные «мини-пончики», внутри они совершенно не жирные и воздушные. Десерт очень сытный и при этом быстро готовится.
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Ингредиенты:
 
 250 г пшеничной муки
 3 куриных яйца
 1 ст.л. сахара
 Масло растительное
 Сахарная пудра
 Щепотка соды
 Щепотка соли
 
Инструкция:
 
1. Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Замесите тесто.
2. Накройте плёнкой и дайте тесту постоять 30 минут.
3. Раскатайте тесто в жгутики, толщиной, примерно, с карандаш. Нарежьте на кусочки длинной в 5 - 6 см.
4. Обжарьте кусочки теста на большом количестве растительного масла до золотистого цвета.
5. Затем выложите на бумажное полотенце, чтоб убрать лишний жир.
6. Выложите на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.
Приятного чаепития!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-ВЫПЕЧКА СЛАДКАЯ


Процитировано 10 раз
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Mjja   обратиться по имени Пятница, 30 Августа 2024 г. 15:37 (ссылка)
БлагоДарю.
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