БАШКИРСКАЯ КУХНЯ.

Десерт, похожий на нежные «мини-пончики», внутри они совершенно не жирные и воздушные. Десерт очень сытный и при этом быстро готовится.

Ингредиенты:

250 г пшеничной муки

3 куриных яйца

1 ст.л. сахара

Масло растительное

Сахарная пудра

Щепотка соды

Щепотка соли

Инструкция:

1. Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Замесите тесто.

2. Накройте плёнкой и дайте тесту постоять 30 минут.

3. Раскатайте тесто в жгутики, толщиной, примерно, с карандаш. Нарежьте на кусочки длинной в 5 - 6 см.

4. Обжарьте кусочки теста на большом количестве растительного масла до золотистого цвета.

5. Затем выложите на бумажное полотенце, чтоб убрать лишний жир.

6. Выложите на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

Приятного чаепития!