Четверг, 29 Августа 2024 г. 12:03
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БАШКИРСКАЯ КУХНЯ.
Десерт, похожий на нежные «мини-пончики», внутри они совершенно не жирные и воздушные. Десерт очень сытный и при этом быстро готовится.
Ингредиенты:
250 г пшеничной муки
3 куриных яйца
1 ст.л. сахара
Масло растительное
Сахарная пудра
Щепотка соды
Щепотка соли
Инструкция:
1. Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Замесите тесто.
2. Накройте плёнкой и дайте тесту постоять 30 минут.
3. Раскатайте тесто в жгутики, толщиной, примерно, с карандаш. Нарежьте на кусочки длинной в 5 - 6 см.
4. Обжарьте кусочки теста на большом количестве растительного масла до золотистого цвета.
5. Затем выложите на бумажное полотенце, чтоб убрать лишний жир.
6. Выложите на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.
Приятного чаепития!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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