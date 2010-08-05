Вторник, 27 Августа 2024 г. 13:27
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КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ *ШМУЛЬ*
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Сочное, очень ароматное и достаточно полезное блюдо, которое подойдет как для ежедневного перекуса, так и для праздничного стола. Этот сытный пирог придётся по вкусу любителям несладкой выпечки.
Ингредиенты:
500 г слоёного теста
450 г филе красной рыбы
400 г картофеля
70 г сливочного масла
2 луковицы
½ ч.л. сахара
Соль, чёрный молотый перц по вкусу
Инструкция:
Нарежьте рыбу вместе с кожей, лук полукольцами.
Соедините в тарелке рыбу и лук. Добавьте соль, сахар, перец. Перемешайте и оставьте на 1 час.
Очистите и вымойте картофель. Нарежьте тонко кружочками. Посолите по вкусу.
Разогрейте духовку до 170 градусов.
Возьмите форму для выпекания, смажьте растительным маслом.
Выложите 2/3 теста, сделайте из теста борта. Положите картошку. Сверху выложите несколько кусочков сливочного масла.
Затем выложите рыбу с луком. Количество слоёв может быть по вашему желанию. Главное, начать и закончить слоем из картошки. И не забыть на каждый картофельный слой положить масло.
Накройте сверху остальным куском теста. И как бы спеленайте пирог, чтобы при выпечке начинка не вылезла наружу. Сделайте дырочку посередине. Смажьте яйцом.
Поставьте пирог в духовку и выпекайте 45-60 минут.
Достаньте пирог и смажьте сливочным маслом. Нарежьте на кусочки и подавайте.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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