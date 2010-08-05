Сочное, очень ароматное и достаточно полезное блюдо, которое подойдет как для ежедневного перекуса, так и для праздничного стола. Этот сытный пирог придётся по вкусу любителям несладкой выпечки.

Ингредиенты:

500 г слоёного теста

450 г филе красной рыбы

400 г картофеля

70 г сливочного масла

2 луковицы

½ ч.л. сахара

Соль, чёрный молотый перц по вкусу

Инструкция:

Нарежьте рыбу вместе с кожей, лук полукольцами.

Соедините в тарелке рыбу и лук. Добавьте соль, сахар, перец. Перемешайте и оставьте на 1 час.

Очистите и вымойте картофель. Нарежьте тонко кружочками. Посолите по вкусу.

Разогрейте духовку до 170 градусов.

Возьмите форму для выпекания, смажьте растительным маслом.

Выложите 2/3 теста, сделайте из теста борта. Положите картошку. Сверху выложите несколько кусочков сливочного масла.

Затем выложите рыбу с луком. Количество слоёв может быть по вашему желанию. Главное, начать и закончить слоем из картошки. И не забыть на каждый картофельный слой положить масло.

Накройте сверху остальным куском теста. И как бы спеленайте пирог, чтобы при выпечке начинка не вылезла наружу. Сделайте дырочку посередине. Смажьте яйцом.

Поставьте пирог в духовку и выпекайте 45-60 минут.

Достаньте пирог и смажьте сливочным маслом. Нарежьте на кусочки и подавайте.

Приятного аппетита!