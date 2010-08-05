Понедельник, 26 Августа 2024 г. 13:03
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Необычный рецепт драников с говядиной, который внесёт приятное разнообразие в привычный рацион. Очень сытные и вкусные.
Ингредиенты:
1 кг картофеля
300 г мякоти говядины
200 г сметаны
4 ст.л. растительного масла
2 ст.л. сливочного масла
2 луковицы
1 ст.л. пшеничной муки
1 куриное яйцо
Соль, чёрный молотый перец - по вкусу
Инструкция:
1. Вымойте, очистите и натрите картофель на средней тёрке. Отожмите жидкость.
2. Пропустите мякоть говядины через мясорубку.
3. Очистите и измельчите лук.
4. Смешайте натёртый картофель с говядиной и луком. Добавьте просеянную муку, яйцо, молотый перец, соль. И хорошо перемешайте.
5. Разогрейте сковородку. Налейте растительное масло.
6. Выложите столовой ложкой готовую смесь. И жарьте по две-три минуты с обеих сторон. Затем уменьшите огонь, накройте крышкой. И готовьте ещё 7-10 минут.
7. Подавайте драники со сливочным маслом или сметаной.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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