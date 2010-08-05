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БРЯНСКИЕ ДРАНИКИ

Понедельник, 26 Августа 2024 г. 13:03 + в цитатник
Необычный рецепт драников с говядиной, который внесёт приятное разнообразие в привычный рацион. Очень сытные и вкусные.
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Ингредиенты:
 
 1 кг картофеля
 300 г мякоти говядины
 200 г сметаны
 4 ст.л. растительного масла
 2 ст.л. сливочного масла
 2 луковицы
 1 ст.л. пшеничной муки
 1 куриное яйцо
 Соль, чёрный молотый перец - по вкусу
 
Инструкция:
 
1. Вымойте, очистите и натрите картофель на средней тёрке. Отожмите жидкость.
2. Пропустите мякоть говядины через мясорубку.
3. Очистите и измельчите лук.
4. Смешайте натёртый картофель с говядиной и луком. Добавьте просеянную муку, яйцо, молотый перец, соль. И хорошо перемешайте.
5. Разогрейте сковородку. Налейте растительное масло.
6. Выложите столовой ложкой готовую смесь. И жарьте по две-три минуты с обеих сторон. Затем уменьшите огонь, накройте крышкой. И готовьте ещё 7-10 минут.
7. Подавайте драники со сливочным маслом или сметаной.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ
АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ


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Mjja   обратиться по имени Вторник, 27 Августа 2024 г. 19:38 (ссылка)
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