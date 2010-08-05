Необычный рецепт драников с говядиной, который внесёт приятное разнообразие в привычный рацион. Очень сытные и вкусные.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

300 г мякоти говядины

200 г сметаны

4 ст.л. растительного масла

2 ст.л. сливочного масла

2 луковицы

1 ст.л. пшеничной муки

1 куриное яйцо

Соль, чёрный молотый перец - по вкусу

Инструкция:

1. Вымойте, очистите и натрите картофель на средней тёрке. Отожмите жидкость.

2. Пропустите мякоть говядины через мясорубку.

3. Очистите и измельчите лук.

4. Смешайте натёртый картофель с говядиной и луком. Добавьте просеянную муку, яйцо, молотый перец, соль. И хорошо перемешайте.

5. Разогрейте сковородку. Налейте растительное масло.

6. Выложите столовой ложкой готовую смесь. И жарьте по две-три минуты с обеих сторон. Затем уменьшите огонь, накройте крышкой. И готовьте ещё 7-10 минут.

7. Подавайте драники со сливочным маслом или сметаной.

Приятного аппетита!