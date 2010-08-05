Один из самых простых в приготовлении и бюджетных пирогов – это манник. Манник может быть не только сладким, но и соленым, например, с капустой. Выпечка получается сочной и нежной на вкус.

Несладкий манник приятно удивит своим вкусом и ароматом ваших домочадцев. Приготовить манник совсем несложно, справится даже неопытная хозяйка. Продукты самые простые и доступные.

Ингредиенты

Манная крупа - 200 г

Кефир - 375 мл

Капуста свежая - 500 г

Укроп свежий - 6 веточек

Куриные яйца - 2 шт.

Масло сливочное - 40 г

Масло растительное - 3 ст.л. (2 ст.л. в тесто +1 ст.л. для смазывания формы)

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Форма для выпечки 20x20 см

КБЖУ на 100г : 136 / 4,46 / 6,66 / 14,04

Процесс приготовления

Соберите все продукты для приготовления манника с капустой на кефире.

Капусту используйте молодую, именно с такой капустой он получается нежным и сочным. Если у вас капуста зимних сортов, то ее немного потушить, отварить или приготовить на пару. Приготовить ее до полуготовности.

1. В подходящую посуду влейте кефир, всыпьте манку, перемешайте и отложите на 15-20 минут, чтобы крупа набухла.

2. Капусту нашинкуйте тонкими полосками. Укроп мелко нарежьте. По желанию можно к капусте добавить зелёный лук, вареные яйца, чеснок, обжаренный фарш и др.

3. Выложите нашинкованную капусту, измельченный укроп в миску, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешайте содержимое руками (давить сильно не нужно, лишь соединить все продукты).

4. К набухшей манке вбейте куриные яйца.

5. Влейте растопленное сливочное и растительное масло. Всыпьте разрыхлитель. Перемешайте ложкой или венчиком.

6. Добавьте капусту с укропом.

7. Перемешайте капусту с тестом.

8. Форму размером 20 на 20 см смажьте растительным маслом, выложите массу с капустой, разровняйте. Отправьте капустный манник в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

9. Достаньте готовый манник, оставьте его в форме немного остыть, минут на 15, а затем аккуратно достаньте и переложите на блюдо.

На стол манник с капустой подавать можно как теплым, так и остывшим, вкусно со сметаной.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях