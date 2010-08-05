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СЛИВОВЫЙ ДЖЕМ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ И КОРИЦЕЙ

Суббота, 03 Августа 2024 г. 11:07 + в цитатник
Рецепт густого джема из слив с корицей. Его можно намазывать на хлеб, добавлять в рогалики и пирожки.
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Ингредиенты
 
слива — 1 кг
сахар — 800 г
очищенные грецкие орехи — 100 г
корица — 1 палочка
 
Приготовление
 
Сливу вымыть, хорошо обсушить бумажным полотенцем и удалить косточки. 
Мякоть нарезать тонкими дольками и сложить в кастрюлю. 
Влить в нее 150 мл холодной воды и, осторожно помешивая, довести до кипения. 
Варить 10 мин на маленьком огне.
В кастрюлю со сливой всыпать сахар, перемешать и варить на маленьком огне около 30 мин, периодически помешивая. Добавить измельченные орехи, корицу и варить еще 10 мин. Корицу удалить.
Горячий джем разлить по стерилизованным банкам и укупорить.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-ЗАГОТОВКИ


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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 03 Августа 2024 г. 11:48 (ссылка)
Спасибо.
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