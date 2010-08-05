Рецепт густого джема из слив с корицей. Его можно намазывать на хлеб, добавлять в рогалики и пирожки.

Ингредиенты

слива — 1 кг

сахар — 800 г

очищенные грецкие орехи — 100 г

корица — 1 палочка

Приготовление

Сливу вымыть, хорошо обсушить бумажным полотенцем и удалить косточки.

Мякоть нарезать тонкими дольками и сложить в кастрюлю.

Влить в нее 150 мл холодной воды и, осторожно помешивая, довести до кипения.

Варить 10 мин на маленьком огне.

В кастрюлю со сливой всыпать сахар, перемешать и варить на маленьком огне около 30 мин, периодически помешивая. Добавить измельченные орехи, корицу и варить еще 10 мин. Корицу удалить.

Горячий джем разлить по стерилизованным банкам и укупорить.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях