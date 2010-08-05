ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ.

Рыбное блюдо на основе филе камбалы, приготовленного на сковороде со сливочным маслом, чесноком и петрушкой. Действительно, фантастический рецепт, а также простой и быстрый в приготовлении.

Ингредиенты

6 филе камбалы

1 кусочек сливочного масла

3 столовые ложки измельченной петрушки

1 зубчик чеснока

Соль по вкусу.

оливковое масло по вкусу

Инструкции

Растопите кусочек сливочного масла на медленном огне в сковороде с антипригарным покрытием.

Приготовьте эмульсию на основе петрушки, выдавленного чеснока, соли и большого количества оливкового масла хорошего качества.

Переложите филе камбалы на сковороду с горячим маслом.

Накройте крышкой и готовьте пару минут.

Полейте филе заранее приготовленной эмульсией и накройте крышкой.

Готовить еще 3-5 минут на слабом огне.

Выложите на тарелку и подавайте, добавив к филе щедрые ложки кулинарного сока, оставшегося на сковороде.

Примечание

Филе камбалы, которое вы покупаете в рыбном магазине, имеет более светлую сторону (там, где была прикреплена кость) и более темную сторону.

Когда вы готовите, убедитесь, что темная сторона находится внизу и соприкасается со сковородой.

В противном случае филе камбалы скрутится и будет ломаться.

Не переворачивайте филе во время приготовления и не пережаривайте, иначе при перекладывании на тарелки они сломаются.

В сковороде диаметром 28 см поместиться не более 3-х филе камбалы (зависит от размера филе).

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях