ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ.
Рыбное блюдо на основе филе камбалы, приготовленного на сковороде со сливочным маслом, чесноком и петрушкой. Действительно, фантастический рецепт, а также простой и быстрый в приготовлении.
Ингредиенты
6 филе камбалы
1 кусочек сливочного масла
3 столовые ложки измельченной петрушки
1 зубчик чеснока
Соль по вкусу.
оливковое масло по вкусу
Инструкции
Растопите кусочек сливочного масла на медленном огне в сковороде с антипригарным покрытием.
Приготовьте эмульсию на основе петрушки, выдавленного чеснока, соли и большого количества оливкового масла хорошего качества.
Переложите филе камбалы на сковороду с горячим маслом.
Накройте крышкой и готовьте пару минут.
Полейте филе заранее приготовленной эмульсией и накройте крышкой.
Готовить еще 3-5 минут на слабом огне.
Выложите на тарелку и подавайте, добавив к филе щедрые ложки кулинарного сока, оставшегося на сковороде.
Примечание
Филе камбалы, которое вы покупаете в рыбном магазине, имеет более светлую сторону (там, где была прикреплена кость) и более темную сторону.
Когда вы готовите, убедитесь, что темная сторона находится внизу и соприкасается со сковородой.
В противном случае филе камбалы скрутится и будет ломаться.
Не переворачивайте филе во время приготовления и не пережаривайте, иначе при перекладывании на тарелки они сломаются.
В сковороде диаметром 28 см поместиться не более 3-х филе камбалы (зависит от размера филе).
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях