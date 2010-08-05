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КАМБАЛА ЖАРЕНАЯ

Среда, 31 Июля 2024 г. 14:07 + в цитатник
ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ.
Рыбное блюдо на основе филе камбалы, приготовленного на сковороде со сливочным маслом, чесноком и петрушкой. Действительно, фантастический рецепт, а также простой и быстрый в приготовлении.
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Ингредиенты
 
6 филе камбалы
1 кусочек сливочного масла
3 столовые ложки измельченной петрушки
1 зубчик чеснока
Соль по вкусу.
оливковое масло по вкусу
 
Инструкции
 
Растопите кусочек сливочного масла на медленном огне в сковороде с антипригарным покрытием.
Приготовьте эмульсию на основе петрушки, выдавленного чеснока, соли и большого количества оливкового масла хорошего качества.
Переложите филе камбалы на сковороду с горячим маслом.
Накройте крышкой и готовьте пару минут.
Полейте филе заранее приготовленной эмульсией и накройте крышкой. 
Готовить еще 3-5 минут на слабом огне.
Выложите на тарелку и подавайте, добавив к филе щедрые ложки кулинарного сока, оставшегося на сковороде.
Примечание
Филе камбалы, которое вы покупаете в рыбном магазине, имеет более светлую сторону (там, где была прикреплена кость) и более темную сторону. 
Когда вы готовите, убедитесь, что темная сторона находится внизу и соприкасается со сковородой.
В противном случае филе камбалы скрутится и будет ломаться.
Не переворачивайте филе во время приготовления и не пережаривайте, иначе при перекладывании на тарелки они сломаются.
В сковороде диаметром 28 см поместиться не более 3-х филе камбалы (зависит от размера филе).
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ


Процитировано 11 раз
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ALBENS   обратиться по имени Среда, 31 Июля 2024 г. 15:14 (ссылка)
Спасибо
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 01 Августа 2024 г. 05:18 (ссылка)
Спасибо.
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 01 Августа 2024 г. 09:39 (ссылка)
БлагоДврю.
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