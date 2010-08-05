Огурцы, закатанные по этому рецепту, приобретают новые и достаточно необычные нотки вкуса, сохраняя свой хруст и крепость. Важным моментом является и то, что в процессе маринования мы не будем добавлять уксус.

Закатывать будем в литровых банках. На 2 банки возьмем примерно 1,3 кг молодых небольших огурцов, прямо с грядки.

На это количество огурцов нам потребуется

немного острого перца – один небольшой стручок,

1 спелый сочный лимон,

лавровый лист – 4 штуки,

чеснок – 4 крупных зубка,

черный и душистый перец горошком,

семена укропа,

семена горчицы,

бутоны гвоздики,

кусочки хрена (корни или листья).

Готовим

Огурцы тщательно моем губкой, обрезаем кончики, складываем в миску и заливаем холодной водой примерно на 6 часов, дважды ее меняя. Банки и крышки моем, стерилизуем, залив в банки немного кипятка и оставив на 10 минут. Крышки заливаем кипятком в миске.

На дно банок укладываем специи в произвольном количестве, нарезанный чеснок, хрен. Добавляем в банки горький перец одним куском. Лимон моем, обдаем кипятком, нарезаем его тонкими кружками, удаляя косточки. Толщина кружкой не больше 0,5 см. Укладываем в банки огурцы, добавляя в каждую по 2 – 3 кружка лимона.

Заливаем банки кипятком, оставляем на 10 – 15 минут, сливаем воду, заливаем еще раз, оставляем еще на 10 минут, сливаем. Добавляем в каждую банку по полной чайной ложке соли с горкой и по 3 таких же чайных ложки сахара. Заливаем кипятком и сразу же закатываем. Переворачиваем банки на крышки, укутываем до остывания.

Приятного аппетита!