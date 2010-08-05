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МАРИНУЕМ ВКУСНЫЕ И ХРУСТЯЩИЕ ОГУРЦЫ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА

Среда, 24 Июля 2024 г. 13:31 + в цитатник
Огурцы, закатанные по этому рецепту, приобретают новые и достаточно необычные нотки вкуса, сохраняя свой хруст и крепость. Важным моментом является и то, что в процессе маринования мы не будем добавлять уксус.
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Закатывать будем в литровых банках. На 2 банки возьмем примерно 1,3 кг молодых небольших огурцов, прямо с грядки. 
 
На это количество огурцов нам потребуется 
 
немного острого перца – один небольшой стручок, 
1 спелый сочный лимон, 
лавровый лист – 4 штуки, 
чеснок – 4 крупных зубка, 
черный и душистый перец горошком, 
семена укропа, 
семена горчицы, 
бутоны гвоздики, 
кусочки хрена (корни или листья).
 
Готовим
 
Огурцы тщательно моем губкой, обрезаем кончики, складываем в миску и заливаем холодной водой примерно на 6 часов, дважды ее меняя. Банки и крышки моем, стерилизуем, залив в банки немного кипятка и оставив на 10 минут. Крышки заливаем кипятком в миске.
На дно банок укладываем специи в произвольном количестве, нарезанный чеснок, хрен. Добавляем в банки горький перец одним куском. Лимон моем, обдаем кипятком, нарезаем его тонкими кружками, удаляя косточки. Толщина кружкой не больше 0,5 см. Укладываем в банки огурцы, добавляя в каждую по 2 – 3 кружка лимона.
Заливаем банки кипятком, оставляем на 10 – 15 минут, сливаем воду, заливаем еще раз, оставляем еще на 10 минут, сливаем. Добавляем в каждую банку по полной чайной ложке соли с горкой и по 3 таких же чайных ложки сахара. Заливаем кипятком и сразу же закатываем. Переворачиваем банки на крышки, укутываем до остывания.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-ЗАГОТОВКИ


Процитировано 12 раз
Понравилось: 17 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 24 Июля 2024 г. 14:55 (ссылка)
Благодарю дорогая!
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Любовь_фрезе   обратиться по имени Среда, 24 Июля 2024 г. 18:46 (ссылка)
Спасибо большое..
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 25 Июля 2024 г. 10:00 (ссылка)
БлагоДарю.
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kalifornii   обратиться по имени Суббота, 27 Июля 2024 г. 13:08 (ссылка)
Никогда не укутываю, даже где- то давно читала как можно быстрее надо охладить и не заливаю по три раза кипятком, а просто опускаю на 1 минуту в кипяток, укладываю в банки и заливаю горячим рассолом. Никогда ничего не взрывалось.
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