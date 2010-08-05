Огурцы, закатанные по этому рецепту, приобретают новые и достаточно необычные нотки вкуса, сохраняя свой хруст и крепость. Важным моментом является и то, что в процессе маринования мы не будем добавлять уксус.
Закатывать будем в литровых банках. На 2 банки возьмем примерно 1,3 кг молодых небольших огурцов, прямо с грядки.
На это количество огурцов нам потребуется
немного острого перца – один небольшой стручок,
1 спелый сочный лимон,
лавровый лист – 4 штуки,
чеснок – 4 крупных зубка,
черный и душистый перец горошком,
семена укропа,
семена горчицы,
бутоны гвоздики,
кусочки хрена (корни или листья).
Готовим
Огурцы тщательно моем губкой, обрезаем кончики, складываем в миску и заливаем холодной водой примерно на 6 часов, дважды ее меняя. Банки и крышки моем, стерилизуем, залив в банки немного кипятка и оставив на 10 минут. Крышки заливаем кипятком в миске.
На дно банок укладываем специи в произвольном количестве, нарезанный чеснок, хрен. Добавляем в банки горький перец одним куском. Лимон моем, обдаем кипятком, нарезаем его тонкими кружками, удаляя косточки. Толщина кружкой не больше 0,5 см. Укладываем в банки огурцы, добавляя в каждую по 2 – 3 кружка лимона.
Заливаем банки кипятком, оставляем на 10 – 15 минут, сливаем воду, заливаем еще раз, оставляем еще на 10 минут, сливаем. Добавляем в каждую банку по полной чайной ложке соли с горкой и по 3 таких же чайных ложки сахара. Заливаем кипятком и сразу же закатываем. Переворачиваем банки на крышки, укутываем до остывания.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях