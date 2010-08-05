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МАРИНОВАННЫЕ ПЕРЦЫ И ОГУРЦЫ ДЛЯ ПИКНИКА

Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 09:31 + в цитатник
Порезанные свежие овощи обычно быстро заветриваются и "вянут" на свежем воздухе, поэтому маринованные огурчики и перцы - отличный вариант закуски для пикника. И вкусный, конечно.
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ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ
3 см свежего корня имбиря
3 зубчика чеснока
50 мл яблочного уксуса
2 ст. л. коричневого сахара
1 ст. л. соли
2 звездочки бадьяна
500 мл воды
2 крупных красных сладких перца
2 крупных желтых сладких перца
12–16 мелких хрустящих огурчиков
Зелень по вкусу
 
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Для маринада очистите и тонко нарежьте имбирь и чеснок. Смешайте уксус, сахар, соль, бадьян, имбирь и чеснок в кастрюльке, влейте 500 мл воды, доведите до кипения и дайте соли и сахару раствориться. Остудите маринад.
2. Крупными брусочками нарежьте очищенные красные и желтые сладкие перцы. Огурчики разрежьте вдоль пополам.
3. Положите овощи в маринад, добавьте зелень, если используете, перемешайте, закройте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 12 часов.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-ПИКНИК
АППЕТИТНО-ЗАКУСКИ: ОВОЩИ


Процитировано 14 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 11:22 (ссылка)
Пусть этот день принесет вам удачу, счастье и заряд позитива на весь день!
С благодарностью!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 11:58 (ссылка)
Спасибо.
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Ёлка_80   обратиться по имени Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 14:46 (ссылка)
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