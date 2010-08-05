Порезанные свежие овощи обычно быстро заветриваются и "вянут" на свежем воздухе, поэтому маринованные огурчики и перцы - отличный вариант закуски для пикника. И вкусный, конечно.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

3 см свежего корня имбиря

3 зубчика чеснока

50 мл яблочного уксуса

2 ст. л. коричневого сахара

1 ст. л. соли

2 звездочки бадьяна

500 мл воды

2 крупных красных сладких перца

2 крупных желтых сладких перца

12–16 мелких хрустящих огурчиков

Зелень по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Для маринада очистите и тонко нарежьте имбирь и чеснок. Смешайте уксус, сахар, соль, бадьян, имбирь и чеснок в кастрюльке, влейте 500 мл воды, доведите до кипения и дайте соли и сахару раствориться. Остудите маринад.

2. Крупными брусочками нарежьте очищенные красные и желтые сладкие перцы. Огурчики разрежьте вдоль пополам.

3. Положите овощи в маринад, добавьте зелень, если используете, перемешайте, закройте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 12 часов.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях