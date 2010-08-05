Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт.

Помидор — 1–2 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сыр — 100 г

Лаваш — 1 шт.

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Для начинки нарежьте кубиками лук, баклажан и чеснок. У помидора удалите шкурку, подержав его перед этим в кипятке около минуты и также нарежьте небольшими кубиками.

Обжарьте на сковороде до мягкости лук, добавьте баклажаны и готовьте все вместе до готовности овощей. В конце добавьте помидор и чеснок, тушите все вместе еще около 5 минут. В процессе не забудьте посолить начинку. Можно пробить овощи блендером. Остудите.

Лаваш разверните и нанесите равномерно готовую овощную начинку.

Сверху посыпьте все сыром и измельченной свежей зеленью. Сверните рулет.

Нарежьте лаваш острым ножом на порционные маленькие рулетики и выложите их на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Отправьте в разогретую до 200°C духовку примерно на 20 минут.

Приятного аппетита!