Пятница, 05 Июля 2024 г. 09:35
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РУЛЕТИКИ ИЗ ЛАВАША С ПОМИДОРАМИ И БАКЛАЖАНОМ
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Ингредиенты:
Баклажан — 1 шт.
Помидор — 1–2 шт.
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Сыр — 100 г
Лаваш — 1 шт.
Растительное масло — 3 ст. л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Для начинки нарежьте кубиками лук, баклажан и чеснок. У помидора удалите шкурку, подержав его перед этим в кипятке около минуты и также нарежьте небольшими кубиками.
Обжарьте на сковороде до мягкости лук, добавьте баклажаны и готовьте все вместе до готовности овощей. В конце добавьте помидор и чеснок, тушите все вместе еще около 5 минут. В процессе не забудьте посолить начинку. Можно пробить овощи блендером. Остудите.
Лаваш разверните и нанесите равномерно готовую овощную начинку.
Сверху посыпьте все сыром и измельченной свежей зеленью. Сверните рулет.
Нарежьте лаваш острым ножом на порционные маленькие рулетики и выложите их на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Отправьте в разогретую до 200°C духовку примерно на 20 минут.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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