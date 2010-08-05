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РУЛЕТИКИ ИЗ ЛАВАША С ПОМИДОРАМИ И БАКЛАЖАНОМ

Пятница, 05 Июля 2024 г. 09:35 + в цитатник
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Ингредиенты:
 
Баклажан — 1 шт. 
Помидор — 1–2 шт. 
Лук — 1 шт. 
Чеснок — 2 зубчика 
Сыр — 100 г 
Лаваш — 1 шт. 
Растительное масло — 3 ст. л. 
Соль — по вкусу
 
Приготовление:
 
Для начинки нарежьте кубиками лук, баклажан и чеснок. У помидора удалите шкурку, подержав его перед этим в кипятке около минуты и также нарежьте небольшими кубиками.
Обжарьте на сковороде до мягкости лук, добавьте баклажаны и готовьте все вместе до готовности овощей. В конце добавьте помидор и чеснок, тушите все вместе еще около 5 минут. В процессе не забудьте посолить начинку. Можно пробить овощи блендером. Остудите.
Лаваш разверните и нанесите равномерно готовую овощную начинку.
Сверху посыпьте все сыром и измельченной свежей зеленью. Сверните рулет.
Нарежьте лаваш острым ножом на порционные маленькие рулетики и выложите их на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Отправьте в разогретую до 200°C духовку примерно на 20 минут.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ ЛАВАША


Процитировано 8 раз
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Mjja   обратиться по имени Суббота, 06 Июля 2024 г. 08:41 (ссылка)
БлагоДарю.
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