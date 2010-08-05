Маринованные огурчики домашние
Ингредиенты:
огурцы (3 кг);
сахар (50 г);
соль (100 г);
чеснок (5 зубчиков);
лавровый лист (3 шт);
перец розовый (10 горошин);
перец душистый (10 горошин);
вода (3 л);
зонтики укропа;
уксус 9% (150 мл).
Приготовление. Огурцы перебрать, замочить в воде на 2-3 часа.
Банки простерилизовать, на дно уложить чеснок, лавровый лист, перец.
Удалить кончики огурцов и утрамбовать их в банки, сверху положить соцветия укропа.
Воду довести до кипения, добавить соль, сахар, снять с огня и влить уксус.
Залить отваром банки, прикрыть стерилизованными крышками, отправить их на стерилизацию в широкую кастрюлю с горячей водой.
Стерилизовать 10 минут, дождаться, пока огурчики поменяют цвет и станут оливковыми, затем достать банки, закатать, дождаться полного остывания и убрать на хранение в темное прохладное место.
Огурцы маринованные хрустящие
Маринованные огурчики должны быть хрустящими. Такова особая ценность этого продукта, которая никаких споров не вызывает. Добиться этого можно разными способами, у каждой хозяйки свой секрет.
Но есть общие принципы. Чтобы маринованные огурчики получились вкусными и хрустящими, есть условие — они должны быть молодыми, тонкокожими, величиной 7-8 сантиметров. Перед маринованием их необходимо вымачивать в постоянно сменяемой холодной воде от 2 до 8 часов.
Специи также влияют на твердость огурцов, например, обилие чеснока в маринаде делает огурцы мягкими, а вот гвоздику, душистый перец, лист смородины и лаврушку можно смело класть по своему вкусу – они огурчики не размягчат.
Следующий рецепт дает гарантированно хрустящие маринованные огурчики но, конечно, он в этом роде не единственный.
Ингредиенты на одну литровую банку:
огурчики мелкие (0,5-0,7 кг);
чеснок (2 зубчика);
морковь (1 шт);
зонтики укропа (по вкусу);
петрушка (1 веточка);
уксусная эссенция (1 ч.л.).
Ингредиенты для маринада:
вода (1 л);
соль (1 ст.л. с горкой);
сахар (2 ст.л.);
перец черный горошком (5 горошин);
вишневый лист (3 шт);
гвоздика (3 бутона).
Залить банки с огурцами кипятком и дать постоять 10 минут.
Воду слить и залить повторно кипятком еще раз.
В слитую воду добавить сахар, соль, специи, листья, дать воде снова закипеть. Вторую воду слить, готовым маринадом залить огурцы, добавить в каждую банку по одной чайной ложке уксусной эссенции, закатать, поставить на крышки и укутать до полного остывания. Затем убрать на хранение.
Маринованные хрустящие огурчики с тертым хреном и эстрагоном
Ингредиенты на одну литровую банку:
молодые огурчики (0,5-0,7 кг);
петрушка (2-3 веточки);
чеснок (2 зубчика);
вишневый лист (2 шт);
сладкий перец (1-2 колечка);
листья хрена, укроп, эстрагон горький перец (по вкусу).
Ингредиенты для маринада:
вода (500 мл);
сахар (30 г);
соль (40 г);
лавровый лист (1 шт);
перец горошком (5-7 горошин);
уксус 9% (70 мл).
Взять огурцы длиной не более 7 сантиметров без дефектов и внутренних пустот, вымыть, замочить на 3 часа в холодной воде, после чего промыть проточной водой.
Срезать с обеих сторон кончики огурцов. На дно банок уложить листья вишни, хрена, укроп, петрушку, перцы, чеснок и эстрагон. Плотно заполнить банки огурцами, залить кипятком и оставить на 20 минут.
Затем процедуру повторить еще раз.
Сделать маринад. Добавить в воду все, кроме уксуса, который влить, когда вода закипит. Кипящим маринадом залить банки, закатать стерилизованными крышками.
Хрустящие маринованные огурцы в яблочном соке
Ингредиенты на 3-х литровую банку:
огурцы небольшие (сколько войдет в банку);
укроп (1-3 зонтика по желанию);
мята (1 веточка);
лист смородины (1 шт);
гвоздика (2 бутона).
Ингредиенты для маринада:
яблочный сок (сколько уместится);
соль (1 ст.л. на 1 л сока).
Кипятком ошпарить огурцы и обрезать у них кончики. На дно каждой банки уложить смородиновый лист, веточку мяты, добавить пряности, забить банки огурцами, залить доверху кипящим маринадом из яблочного сока с солью.
Поставить банки на стерилизацию, почти полностью погрузив их в кипяток, стерилизовать не более 12 минут с момента закипания воды. Иначе огурцы размякнут и не будут хрустящими.
Сразу после стерилизации закатать банки крышками, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
Маринованные огурцы с болгарским перцем, базиликом и кориандром
Ингредиенты (на 3-х литровую банку):
огурцы (сколько банка возьмет);
перец сладкий (3-4- шт);
чеснок (3-4 зубчика);
укроп (1 зонтик);
хрен (1 корень);
базилик (2-3 веточки);
кориандр в зернах (1 ч.л.);
душистый перец (4 горошины);
черный перец горошком (3 горошины).
Ингредиенты для маринада из расчета на один литр воды:
соль (4 ст.л.);
сахар (2 ст.л.);
уксус 9% (3 ст.л.).
Огурцы вымыть, обрезать кончики, перец очистить от семян, разрезать на 4 части. На дно стерилизованной банки уложить укроп, чеснок, базилик и очищенный корень хрена.
После этого утрамбовать в банке огурцы и перцы.
Для маринада взять воду, добавить в нее соль, сахар, довести до кипения, снять с огня, влить уксус. Залить маринадом банки с огурчиками, прикрыть стерильными крышками и оставить на 15 минут.
По истечении времени слить маринад в кастрюлю, снова довести до кипения, добавить в банку кориандр, перец горошком и залить ее маринадом. Закатать, перевернуть вверх дном и после остывания отправить огурчики на хранение.
Хрустящие маринованные огурцы с мятой, луком и морковью
Ингредиенты:
огурцы (2 кг);
чеснок (1 небольшая головка);
лук репчатый (1 шт);
морковь (1 шт. среднего размера);
листья хрена, вишни, смородины (по 4 шт);
укроп вместе с зонтиком (3 шт);
свежая молодая мята (3 веточки);
вода (1,2 л);
соль (3 ст.л. без верха);
сахар (2 ст.л.);
уксус фруктовый (3 ст.л.).
Банки простерилизовать, если нужно — высушить. На дно сухих стерилизованных банок положить листья вишни, смородины, хрена, мяты, зубчики чеснока и нарезанную кругами морковь.
До самого верха набить банки огурцами, сверху положить нарезанный кольцами лук, а еще выше укроп.
Растворить в воде сахар и соль, дать ей закипеть, залить рассолом банки дважды, давая немного постоять.
На третий раз в слитый рассол добавить уксус, добавить немного воды, довести до кипения, залить рассол в банки, закатать стерильными крышками, дать 5-6 часов на остывание и определить на хранение.
Новогодние хрустящие маринованные огурцы с хвоей
Ингредиенты (на трехлитровую банку):
огурцы (1–1,2 кг);
молодые веточки сосны длиной 5-7 сантиметров (4 шт);
Ингредиенты для маринада (на 1 литр воды);
соль (2 ст.л.);
сахар (1 ст.л.);
уксус 9% (0,5 стакана).
Огурцы хорошо вымыть, обрезать кончики, ошпарить кипятком и сразу обдать ледяной водой. На дно стерилизованной банки положить половину сосновых веточек, на них плотно забить огурцы, прокладывая оставшимися сосновые ветки.
В воду всыпать сахар и соль, довести до кипения, сразу снять с огня, залить банку, закрыть стерильной крышкой и оставить на 15-20 минут.
Затем слить маринад обратно в кастрюлю, довести до кипения, влить уксус и снова залить банку с огурцами. Закатать укутать на два дня, затем убрать на хранение.
Маринованные хрустящие огурцы с дубовыми листочками
Ингредиенты (на 10 литровых банок):
маленькие свежие огурчики (5 кг);
чеснок (10 зубчиков);
укроп (10 зонтиков);
листья черной смородины (10 шт);
листья дуба (10 шт);
листья хрена небольшие (5 шт);
черный перец (30 горошин);
душистый перец (30 горошин);
горчица в зернах (10 ч.л.);
вода (2,4 л);
соль (3 ст.л.);
сахар (5 ст.л.);
уксус 9% (150 мл).
Огурцы хорошо вымыть, замочить в холодной воде на 4-6 часов.
В стерилизованные банки положить пряную зелень, черный и душистый перцы, горчицу, зубчики чеснока.
Поверх аккуратно и плотно уложить огурцы.
Воду влить в кастрюлю, добавит соль и сахар, довести до кипения, огонь выключить и добавить уксус. Приготовленным маринадом залить огурцы в банках, прикрыть ошпаренными крышками и стерилизовать в течение 5 минут с момента закипания воды.
Затем закатать, перевернуть, укутать и дать медленно остыть.
Маринованные огурцы с красной смородиной
Ингредиенты (из расчета на 3-х литровую банку):
огурцы (1,6 кг);
смородина красная (2 стакана);
чеснок (4 зубчика);
зонтики укропа (2-3 шт);
эстрагон (30 г);
лук репчатый (1 шт);
перец черный горошком (5 шт);
гвоздика (4 шт);
лавровый лист (4 шт);
соль (60 г);
вода (1,5 л).
Огурцы перебрать и хорошо вымыть. Лук и чеснок очистить, порезать на части. Смородину тщательно промыть.
Банку промыть с содой, на дно уложить листья, специи и мытую зелень.
Укладывать огурцы, прокладывая слои красной смородиной.
Вскипятить воду с солью, залить банку, стерилизовать с момента закипания воды 30 минут. Закатать крышкой, перевернуть, дать остыть. Затем определить на хранение.
Огурцы маринованные в медовом маринаде
Ингредиенты (на одну литровую банку):
огурцы (по объему);
зелень укропа (по вкусу);
перец душистый (5 горошин);
горчица белая (0,5 ч.л.);
кориандр (0,5 ч.л.);
гвоздика (0,5 ч.л.):
чеснок (2 зубчика).
Ингредиенты для маринада:
сахар (100 г);
соль (1 ст.л.);
уксус 9% (100 мл);
мед (1 ст.л.);
вода (550 мл).
Выбрать огурцы для маринада. Они должны быть среднего размера и твердыми. Огурцы помыть и срезать края с обеих сторон.
Чеснок очистить, нарезать крупными кубиками.
Банку и крышку помыть, обдать кипятком, обсушить.
На дно банки выложить зелень укропа, чеснок, перец, зерна горчицы, кориандр и гвоздику.
Заполнить банку огурцами.
Воду вылить в кастрюлю, добавить в нее соль сахар и мед. Поставить на огонь, как только вода начнет закипать, добавить уксус и дождаться, чтобы маринад полностью закипел.
Залить банку с огурцами маринадом полностью, прикрыть крышкой и оставить на 20 минут.
Дно кастрюли застелить хлопчатобумажным полотенцем, налить в нее кипяток, поставить банку с огурцами, так, чтобы вода покрывала больше половины банки. Поставить на огонь, дождаться, пока вода закипит, стерилизовать заготовку в течение 10 минут.
Достать банку, закатать, накрыть одеялом до полного остывания.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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