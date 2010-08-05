Маринованные огурчики домашние

Ингредиенты:

огурцы (3 кг);

сахар (50 г);

соль (100 г);

чеснок (5 зубчиков);

лавровый лист (3 шт);

перец розовый (10 горошин);

перец душистый (10 горошин);

вода (3 л);

зонтики укропа;

уксус 9% (150 мл).

Приготовление. Огурцы перебрать, замочить в воде на 2-3 часа.

Банки простерилизовать, на дно уложить чеснок, лавровый лист, перец.

Удалить кончики огурцов и утрамбовать их в банки, сверху положить соцветия укропа.

Воду довести до кипения, добавить соль, сахар, снять с огня и влить уксус.

Залить отваром банки, прикрыть стерилизованными крышками, отправить их на стерилизацию в широкую кастрюлю с горячей водой.

Стерилизовать 10 минут, дождаться, пока огурчики поменяют цвет и станут оливковыми, затем достать банки, закатать, дождаться полного остывания и убрать на хранение в темное прохладное место.

Огурцы маринованные хрустящие

Маринованные огурчики должны быть хрустящими. Такова особая ценность этого продукта, которая никаких споров не вызывает. Добиться этого можно разными способами, у каждой хозяйки свой секрет.

Но есть общие принципы. Чтобы маринованные огурчики получились вкусными и хрустящими, есть условие — они должны быть молодыми, тонкокожими, величиной 7-8 сантиметров. Перед маринованием их необходимо вымачивать в постоянно сменяемой холодной воде от 2 до 8 часов.

Специи также влияют на твердость огурцов, например, обилие чеснока в маринаде делает огурцы мягкими, а вот гвоздику, душистый перец, лист смородины и лаврушку можно смело класть по своему вкусу – они огурчики не размягчат.

Следующий рецепт дает гарантированно хрустящие маринованные огурчики но, конечно, он в этом роде не единственный.

Ингредиенты на одну литровую банку:

огурчики мелкие (0,5-0,7 кг);

чеснок (2 зубчика);

морковь (1 шт);

зонтики укропа (по вкусу);

петрушка (1 веточка);

уксусная эссенция (1 ч.л.).

Ингредиенты для маринада:

вода (1 л);

соль (1 ст.л. с горкой);

сахар (2 ст.л.);

перец черный горошком (5 горошин);

вишневый лист (3 шт);

гвоздика (3 бутона).

Залить банки с огурцами кипятком и дать постоять 10 минут.

Воду слить и залить повторно кипятком еще раз.

В слитую воду добавить сахар, соль, специи, листья, дать воде снова закипеть. Вторую воду слить, готовым маринадом залить огурцы, добавить в каждую банку по одной чайной ложке уксусной эссенции, закатать, поставить на крышки и укутать до полного остывания. Затем убрать на хранение.

Маринованные хрустящие огурчики с тертым хреном и эстрагоном

Ингредиенты на одну литровую банку:

молодые огурчики (0,5-0,7 кг);

петрушка (2-3 веточки);

чеснок (2 зубчика);

вишневый лист (2 шт);

сладкий перец (1-2 колечка);

листья хрена, укроп, эстрагон горький перец (по вкусу).

Ингредиенты для маринада:

вода (500 мл);

сахар (30 г);

соль (40 г);

лавровый лист (1 шт);

перец горошком (5-7 горошин);

уксус 9% (70 мл).

Взять огурцы длиной не более 7 сантиметров без дефектов и внутренних пустот, вымыть, замочить на 3 часа в холодной воде, после чего промыть проточной водой.

Срезать с обеих сторон кончики огурцов. На дно банок уложить листья вишни, хрена, укроп, петрушку, перцы, чеснок и эстрагон. Плотно заполнить банки огурцами, залить кипятком и оставить на 20 минут.

Затем процедуру повторить еще раз.

Сделать маринад. Добавить в воду все, кроме уксуса, который влить, когда вода закипит. Кипящим маринадом залить банки, закатать стерилизованными крышками.

Хрустящие маринованные огурцы в яблочном соке

Ингредиенты на 3-х литровую банку:

огурцы небольшие (сколько войдет в банку);

укроп (1-3 зонтика по желанию);

мята (1 веточка);

лист смородины (1 шт);

гвоздика (2 бутона).

Ингредиенты для маринада:

яблочный сок (сколько уместится);

соль (1 ст.л. на 1 л сока).

Кипятком ошпарить огурцы и обрезать у них кончики. На дно каждой банки уложить смородиновый лист, веточку мяты, добавить пряности, забить банки огурцами, залить доверху кипящим маринадом из яблочного сока с солью.

Поставить банки на стерилизацию, почти полностью погрузив их в кипяток, стерилизовать не более 12 минут с момента закипания воды. Иначе огурцы размякнут и не будут хрустящими.

Сразу после стерилизации закатать банки крышками, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

Маринованные огурцы с болгарским перцем, базиликом и кориандром

Ингредиенты (на 3-х литровую банку):

огурцы (сколько банка возьмет);

перец сладкий (3-4- шт);

чеснок (3-4 зубчика);

укроп (1 зонтик);

хрен (1 корень);

базилик (2-3 веточки);

кориандр в зернах (1 ч.л.);

душистый перец (4 горошины);

черный перец горошком (3 горошины).

Ингредиенты для маринада из расчета на один литр воды:

соль (4 ст.л.);

сахар (2 ст.л.);

уксус 9% (3 ст.л.).

Огурцы вымыть, обрезать кончики, перец очистить от семян, разрезать на 4 части. На дно стерилизованной банки уложить укроп, чеснок, базилик и очищенный корень хрена.

После этого утрамбовать в банке огурцы и перцы.

Для маринада взять воду, добавить в нее соль, сахар, довести до кипения, снять с огня, влить уксус. Залить маринадом банки с огурчиками, прикрыть стерильными крышками и оставить на 15 минут.

По истечении времени слить маринад в кастрюлю, снова довести до кипения, добавить в банку кориандр, перец горошком и залить ее маринадом. Закатать, перевернуть вверх дном и после остывания отправить огурчики на хранение.

Хрустящие маринованные огурцы с мятой, луком и морковью

Ингредиенты:

огурцы (2 кг);

чеснок (1 небольшая головка);

лук репчатый (1 шт);

морковь (1 шт. среднего размера);

листья хрена, вишни, смородины (по 4 шт);

укроп вместе с зонтиком (3 шт);

свежая молодая мята (3 веточки);

вода (1,2 л);

соль (3 ст.л. без верха);

сахар (2 ст.л.);

уксус фруктовый (3 ст.л.).

Банки простерилизовать, если нужно — высушить. На дно сухих стерилизованных банок положить листья вишни, смородины, хрена, мяты, зубчики чеснока и нарезанную кругами морковь.

До самого верха набить банки огурцами, сверху положить нарезанный кольцами лук, а еще выше укроп.

Растворить в воде сахар и соль, дать ей закипеть, залить рассолом банки дважды, давая немного постоять.

На третий раз в слитый рассол добавить уксус, добавить немного воды, довести до кипения, залить рассол в банки, закатать стерильными крышками, дать 5-6 часов на остывание и определить на хранение.

Новогодние хрустящие маринованные огурцы с хвоей

Ингредиенты (на трехлитровую банку):

огурцы (1–1,2 кг);

молодые веточки сосны длиной 5-7 сантиметров (4 шт);

Ингредиенты для маринада (на 1 литр воды);

соль (2 ст.л.);

сахар (1 ст.л.);

уксус 9% (0,5 стакана).

Огурцы хорошо вымыть, обрезать кончики, ошпарить кипятком и сразу обдать ледяной водой. На дно стерилизованной банки положить половину сосновых веточек, на них плотно забить огурцы, прокладывая оставшимися сосновые ветки.

В воду всыпать сахар и соль, довести до кипения, сразу снять с огня, залить банку, закрыть стерильной крышкой и оставить на 15-20 минут.

Затем слить маринад обратно в кастрюлю, довести до кипения, влить уксус и снова залить банку с огурцами. Закатать укутать на два дня, затем убрать на хранение.

Маринованные хрустящие огурцы с дубовыми листочками

Ингредиенты (на 10 литровых банок):

маленькие свежие огурчики (5 кг);

чеснок (10 зубчиков);

укроп (10 зонтиков);

листья черной смородины (10 шт);

листья дуба (10 шт);

листья хрена небольшие (5 шт);

черный перец (30 горошин);

душистый перец (30 горошин);

горчица в зернах (10 ч.л.);

вода (2,4 л);

соль (3 ст.л.);

сахар (5 ст.л.);

уксус 9% (150 мл).

Огурцы хорошо вымыть, замочить в холодной воде на 4-6 часов.

В стерилизованные банки положить пряную зелень, черный и душистый перцы, горчицу, зубчики чеснока.

Поверх аккуратно и плотно уложить огурцы.

Воду влить в кастрюлю, добавит соль и сахар, довести до кипения, огонь выключить и добавить уксус. Приготовленным маринадом залить огурцы в банках, прикрыть ошпаренными крышками и стерилизовать в течение 5 минут с момента закипания воды.

Затем закатать, перевернуть, укутать и дать медленно остыть.

Маринованные огурцы с красной смородиной

Ингредиенты (из расчета на 3-х литровую банку):

огурцы (1,6 кг);

смородина красная (2 стакана);

чеснок (4 зубчика);

зонтики укропа (2-3 шт);

эстрагон (30 г);

лук репчатый (1 шт);

перец черный горошком (5 шт);

гвоздика (4 шт);

лавровый лист (4 шт);

соль (60 г);

вода (1,5 л).

Огурцы перебрать и хорошо вымыть. Лук и чеснок очистить, порезать на части. Смородину тщательно промыть.

Банку промыть с содой, на дно уложить листья, специи и мытую зелень.

Укладывать огурцы, прокладывая слои красной смородиной.

Вскипятить воду с солью, залить банку, стерилизовать с момента закипания воды 30 минут. Закатать крышкой, перевернуть, дать остыть. Затем определить на хранение.

Огурцы маринованные в медовом маринаде

Ингредиенты (на одну литровую банку):

огурцы (по объему);

зелень укропа (по вкусу);

перец душистый (5 горошин);

горчица белая (0,5 ч.л.);

кориандр (0,5 ч.л.);

гвоздика (0,5 ч.л.):

чеснок (2 зубчика).

Ингредиенты для маринада:

сахар (100 г);

соль (1 ст.л.);

уксус 9% (100 мл);

мед (1 ст.л.);

вода (550 мл).

Выбрать огурцы для маринада. Они должны быть среднего размера и твердыми. Огурцы помыть и срезать края с обеих сторон.

Чеснок очистить, нарезать крупными кубиками.

Банку и крышку помыть, обдать кипятком, обсушить.

На дно банки выложить зелень укропа, чеснок, перец, зерна горчицы, кориандр и гвоздику.

Заполнить банку огурцами.

Воду вылить в кастрюлю, добавить в нее соль сахар и мед. Поставить на огонь, как только вода начнет закипать, добавить уксус и дождаться, чтобы маринад полностью закипел.

Залить банку с огурцами маринадом полностью, прикрыть крышкой и оставить на 20 минут.

Дно кастрюли застелить хлопчатобумажным полотенцем, налить в нее кипяток, поставить банку с огурцами, так, чтобы вода покрывала больше половины банки. Поставить на огонь, дождаться, пока вода закипит, стерилизовать заготовку в течение 10 минут.

Достать банку, закатать, накрыть одеялом до полного остывания.