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ЛЕГКИЙ САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ *ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ*

Четверг, 04 Июля 2024 г. 08:44 + в цитатник
Этот салат из баклажана и помидора имеет простые ингредиенты, но имеет невероятно приятный вкус и завораживает своим внешним видом. Вы можете подать его на праздник, с куском тоста. В любом случае, он будет выглядеть на все 100! Если Вы не большой поклонник рецептов из баклажана, Вы поменяете свое мнение после того, как отведаете его.
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Ингредиенты:
 
1 (большой) баклажан
2 помидора (большие),
Лук 1/2 (тонко нарезанный полукольцами)
1/2 чашки петрушки (нарезанной)
1/3 чашка майонеза
2 яйца
2 столовых ложки масла (масло авокадо или легкое оливковое масло)
соль
перец
 
Инструкции:
 
1.Подготовьте ингредиенты: порежьте баклажан и помидоры в ломтики, затем порежьте ломтики на четверти.
2. Порежьте тонко лук полукольцами, нарежьте петрушку.
3. Посыпьте куски баклажана солью и дайте им постоять в течение 10-15 минут, затем вытрите насухо.
4. В миске, взбейте яйца вилкой. Слегка приправьте солью и перцем. Добавьте баклажаны в яйца.
5. Нагрейте масло в большой неглубокой сковороде до средней температуры. Пожарьте покрытые яйцами куски баклажана в течение приблизительно 4 минут с каждой стороны. Переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
6. В большой чаше перемешайте жареный баклажан, помидоры, лук и петрушку.
7. Добавьте майонез; приправьте перцем и солью в случае необходимости по Вашему вкусу. Охладить и можно подавать.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ


Процитировано 12 раз
Понравилось: 17 пользователям
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Ёлка_80   обратиться по имени Четверг, 04 Июля 2024 г. 17:10 (ссылка)
Большое спасибо!
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Зоя_Григорьевна   обратиться по имени Пятница, 05 Июля 2024 г. 08:21 (ссылка)
Жанна_Лях,Благодарю ,вкусно.

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Mjja   обратиться по имени Пятница, 05 Июля 2024 г. 12:27 (ссылка)
БлагоДарю.
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