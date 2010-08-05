Этот салат из баклажана и помидора имеет простые ингредиенты, но имеет невероятно приятный вкус и завораживает своим внешним видом. Вы можете подать его на праздник, с куском тоста. В любом случае, он будет выглядеть на все 100! Если Вы не большой поклонник рецептов из баклажана, Вы поменяете свое мнение после того, как отведаете его.

Ингредиенты:

1 (большой) баклажан

2 помидора (большие),

Лук 1/2 (тонко нарезанный полукольцами)

1/2 чашки петрушки (нарезанной)

1/3 чашка майонеза

2 яйца

2 столовых ложки масла (масло авокадо или легкое оливковое масло)

соль

перец

Инструкции:

1.Подготовьте ингредиенты: порежьте баклажан и помидоры в ломтики, затем порежьте ломтики на четверти.

2. Порежьте тонко лук полукольцами, нарежьте петрушку.

3. Посыпьте куски баклажана солью и дайте им постоять в течение 10-15 минут, затем вытрите насухо.

4. В миске, взбейте яйца вилкой. Слегка приправьте солью и перцем. Добавьте баклажаны в яйца.

5. Нагрейте масло в большой неглубокой сковороде до средней температуры. Пожарьте покрытые яйцами куски баклажана в течение приблизительно 4 минут с каждой стороны. Переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

6. В большой чаше перемешайте жареный баклажан, помидоры, лук и петрушку.

7. Добавьте майонез; приправьте перцем и солью в случае необходимости по Вашему вкусу. Охладить и можно подавать.

Приятного аппетита!