Рыбный суп с добавлением фасоли – это простое, вкусное и сытное блюдо. Оно понравится как взрослым, так и детям!
Рыбный суп с белой фасолью
Аппетитный, густой супчик получается таким за счет добавления белой фасоли.
Ингредиенты:
Набор для супа из форели или другой красной рыбы по своему усмотрению
Луковица 1 шт
Морковь 1 шт
Фасоль 100 грамм
Стебель сельдерея 1 шт
Зубчик чеснока 2 шт
Лавровый листик 1 шт
Перец и соль по вкусу по вкусу
Зелень и лимон по свему усмотрению
На порцию: 86 / 13.88 / 1.46 / 4.18
Шаги:
Для начала белую фасоль нужно выложить в воду и оставить ее в ней на 6 часов.
Очистить рыбью голову от жабр. Затем ее и хребет положить в кастрюлю с 2 л воды. Оставить вариться.
Когда вода закипит, следует снять появившуюся пенку, добавить в воду немного соли.
Положить целую луковицу, 1/2 часть моркови, порезанную на крупные кусочки, добавить перец.
Положить также пучок из петрушки и укропа. Варить чуть меньше часа.
В это время можно приготовить фасоль. Ее нужно поместить в другую кастрюлю и варить полчаса.
Лук и чеснок мелко нашинковать. Порезать оставшуюся половину моркови, сельдерей.
Обжарить эти продукты на сковороде, добавляя сначала лук и чеснок, а потом морковь и сельдерей.
По истечении времени рыбу достать, бульон, оставшийся от нее, процедить, убрав все вареные овощи.
От головы и хребта отделить мясо.
Процеженный бульон поставить на огонь, варить, пока он не закипит. Ввести в него жаренные на сковороде овощи и вареную фасоль, потом лавровый лист и рыбье мясо.
Кипятить 5 минут. Добавить соль и перец по вкусу. Оставить настаиваться минут 20, накрыв крышкой.
Рыбный суп с рисом и фасолью
Список необходимых ингредиентов:
треска солено-сушеная – 350 г;
фасоль промытая – 400 г;
шпинат – 175 г;
бекон (брусочки) – 115 г;
молоко кокоса – 400 г;
подсолнечное масло – 1 столовая ложка;
сливочное масло – 75 г;
луковица (рубленая) – 1 шт.;
зубчик чеснока (рубленый) – 2 шт.;
перец чили (рубленый) – 1 шт.;
рис длиннозерный – 225 г;
тимьян, корица;
вода – 900 г;
петрушка (рубленая) – 30 г;
мука;
соль и перец по вкусу.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм: 122.3 / 5.25 / 6.61 / 10.03
Рецепт по шагам:
Треску следует замочить на сутки.
Взять кастрюлю большого размера, с толстыми стенками, поставить на средний огонь.
Разогреть в ней небольшое количество растительного масла вместе со сливочным (25 г).
Выложить туда же брусочки бекона. Жарить 5 минут, пока они не приобретут золотой цвет.
Доложить лук, чеснок и перчик чили. Жарить еще 5 минут.
Выложить рис, готовить полчаса до прозрачности.
Затем добавить 2 веточки тимьяна, палочку корицы и фасоль, готовить несколько минут.
Налить в кастрюлю воды, варить до кипения. Затем уменьшить огонь, варить полчаса.
Готовую треску промыть, обсушить при помощи бумажных полотенец. Очистить о шкурки, порезать на небольшие кусочки.
Панировать кусочки в муке.
В сковородку поместить оставшееся сливочное масло, разогреть. Выложить в нее куски рыбы в муке. Жарить до золотого цвета.
В кастрюлю с фасолью влить молоко кокоса, проварить минутки 3, после добавить шпинат, готовить еще 3 минуты.
Положить в готовый бульон жареную рыбу, добавить соль, перец, нашинкованную петрушку.
Рыбный суп с овощами и фасолью
Очень часто такие части рыбы, как ее голова, хвост и брюшко, выкидывают. Не стоит этого делать, ведь именно эти органы помогут сделать суп наваристым. А добавление консервированной фасоли сделает суп очень вкусным!
Что понадобится для приготовления:
300 грамм горбуши;
200 грамм консервированной фасоли;
300 г картофеля;
90 г лука репчатого;
50 г моркови;
80г болгарского перца;
20 мл подсолнечного масла;
1 литр воды;
2 чайные ложки соли.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм: 53.92 / 4.07 / 2/ 4.86
Что необходимо делать:
Подготовить овощи. Рыбью голову очистить от жабр.
Для начала следует сварить бульон. Для этого понадобятся голова рыбины, ее хвост и брюшко. Готовить полчаса.
Совет: Здесь важно не допустить сильного кипения воды.
В это время нарезать на кубики подготовленные морковь, лук и перчик.
Обжарить нарезанные овощи в сковородке с растительным маслом в течение 5 минут.
Сварившийся бульон процедить через сито, чтобы удалились все кости.
Нарезанный кубиками картофель выложить в бульон, поставить вариться.
Через минут 10 добавить в него ранее обжаренные овощи.
Еще через столько же выложить консервированную фасоль. Варить не больше 10 минут, при желании посолить.
Суп из горбуши готов!
Факт: Суп не требует настаивания, его модно подать на стол уже сразу после приготовления.
Рыбный суп с зеленой фасолью, креветкой и шампиньонами
Оригинальность этому супчику добавляют креветки и шампиньоны. Обязателен к приготовлению!
Список необходимых ингредиентов:
очищенные креветки – 50 г;
слабосоленая форель – 50 г;
шампиньоны – 4 шт.;
фасоль стручковая замороженная – горсть;
зубчик чеснока – 3 шт.;
бульон рыбный – 300 мл;
луковица небольшая – 1 шт.;
помидоры – 1 шт.;
соевый соус и растительное масло – по 2 столовых ложки;
рубленая петрушка и паста Чили – по 1 столовой ложке.
Совет: Рыбу можно брать любую.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм: 304 / 20 / 21 / 10
Пошаговый рецепт:
Сварить бульон из форели, процедить его.
Чеснок нарезать пластинками. Выложить фасоль и чеснок в сковороду, обжарить.
Туда же – нарезанный лук. Жарить.
Выложить нарезанные шампиньоны. Обжаривать 10 минут.
Туда же – порезанный помидор и пасту чили. Обжарить 5 минут.
Ввести соевый соус.
Влить бульон. Готовить, пока не закипит.
Посыпать зеленью. Варить в течение 5 минут.
После отключить огонь. Выложить в готовый суп креветки и рыбу.
Суп с фасолью и рыбными консервами в мультиварке
Для приготовления понадобятся следующие продукты:
белая фасоль – 1 стакан;
картофель – 5 штук;
морковь средних размеров – 1 шт.;
консервы рыбные – 1 банка;
лавровый листик – 2 шт.;
соль и черный перец по вкусу.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм: 126.21 / 9 / 1 / 21.92
Пошаговый рецепт:
Фасоль поместить в воду и оставить на сутки.
После промыть ее и снова залить водой. Поставить вариться, это может занять где-то час.
Очищенный картофель нарезать на кубики. Морковь натереть на терке.
В сваренную фасоль выложить морковь, картофель и лавровый листик. Залить водой настолько, насколько густым бы хотелось получить суп.
Поставить вариться. В это время размять при помощи вилки выложенные на тарелку консервы.
После того как картофель сварился, ввести консервы, посолить и поперчить. Варить до готовности.
Ароматный и вкусный супчик получился!
Острый рыбный суп с фасолью
Понравится любителям острых блюд. Суп получается ароматным и вкусным, способен надолго утолить чувство голода.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
рыбный суповой набор;
морковь – 1 шт.;
луковица – 1 шт.;
острый перец – 1 шт.;
болгарский перец – 1 шт.;
картофель – 3-4 шт.;
зубчик чеснока – 3-4 шт.;
помидоры – 3-4 штуки;
фасоль в собственном соку – 1 банка;
подсолнечное масло;
соль по вкусу.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм: 71.04 / 8.1 / 0.88 / 7.64
Что нужно делать:
Суповой набор залить водой, поставить вариться.
Очищенную картошку порезать на кубики.
Лук и болгарский перчик порезать так же.
Чеснок нашинковать.
Выложить на сковороду лук, обжарить его. Затем к нему – чеснок, болгарский перчик. Недолго протушить.
После ввести натертую на терке морковь.
Помидоры нарезать дольками, острый перец – кольцами.
Совет: Семечки из острого перца можно не убирать.
Выложить их в сковороду, готовить 10 минут.
Достать сваренный рыбный набор. В бульон ввести картошку и обжаренные овощи, посолить по вкусу.
Снять с набора рыбное мясо.
После того как картофель сварится, разместить в кастрюле рыбу и фасоль. Варить до состояния готовности.
После приготовления посыпать зеленью.