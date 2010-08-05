Рыбный суп с добавлением фасоли – это простое, вкусное и сытное блюдо. Оно понравится как взрослым, так и детям!

Рыбный суп с белой фасолью

Аппетитный, густой супчик получается таким за счет добавления белой фасоли.

Ингредиенты:

Набор для супа из форели или другой красной рыбы по своему усмотрению

Луковица 1 шт

Морковь 1 шт

Фасоль 100 грамм

Стебель сельдерея 1 шт

Зубчик чеснока 2 шт

Лавровый листик 1 шт

Перец и соль по вкусу по вкусу

Зелень и лимон по свему усмотрению

На порцию: 86 / 13.88 / 1.46 / 4.18

Шаги:

Для начала белую фасоль нужно выложить в воду и оставить ее в ней на 6 часов.

Очистить рыбью голову от жабр. Затем ее и хребет положить в кастрюлю с 2 л воды. Оставить вариться.

Когда вода закипит, следует снять появившуюся пенку, добавить в воду немного соли.

Положить целую луковицу, 1/2 часть моркови, порезанную на крупные кусочки, добавить перец.

Положить также пучок из петрушки и укропа. Варить чуть меньше часа.

В это время можно приготовить фасоль. Ее нужно поместить в другую кастрюлю и варить полчаса.

Лук и чеснок мелко нашинковать. Порезать оставшуюся половину моркови, сельдерей.

Обжарить эти продукты на сковороде, добавляя сначала лук и чеснок, а потом морковь и сельдерей.

По истечении времени рыбу достать, бульон, оставшийся от нее, процедить, убрав все вареные овощи.

От головы и хребта отделить мясо.

Процеженный бульон поставить на огонь, варить, пока он не закипит. Ввести в него жаренные на сковороде овощи и вареную фасоль, потом лавровый лист и рыбье мясо.

Кипятить 5 минут. Добавить соль и перец по вкусу. Оставить настаиваться минут 20, накрыв крышкой.

Рыбный суп с рисом и фасолью

Список необходимых ингредиентов:

треска солено-сушеная – 350 г;

фасоль промытая – 400 г;

шпинат – 175 г;

бекон (брусочки) – 115 г;

молоко кокоса – 400 г;

подсолнечное масло – 1 столовая ложка;

сливочное масло – 75 г;

луковица (рубленая) – 1 шт.;

зубчик чеснока (рубленый) – 2 шт.;

перец чили (рубленый) – 1 шт.;

рис длиннозерный – 225 г;

тимьян, корица;

вода – 900 г;

петрушка (рубленая) – 30 г;

мука;

соль и перец по вкусу.

Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм: 122.3 / 5.25 / 6.61 / 10.03

Рецепт по шагам:

Треску следует замочить на сутки.

Взять кастрюлю большого размера, с толстыми стенками, поставить на средний огонь.

Разогреть в ней небольшое количество растительного масла вместе со сливочным (25 г).

Выложить туда же брусочки бекона. Жарить 5 минут, пока они не приобретут золотой цвет.

Доложить лук, чеснок и перчик чили. Жарить еще 5 минут.

Выложить рис, готовить полчаса до прозрачности.

Затем добавить 2 веточки тимьяна, палочку корицы и фасоль, готовить несколько минут.

Налить в кастрюлю воды, варить до кипения. Затем уменьшить огонь, варить полчаса.

Готовую треску промыть, обсушить при помощи бумажных полотенец. Очистить о шкурки, порезать на небольшие кусочки.

Панировать кусочки в муке.

В сковородку поместить оставшееся сливочное масло, разогреть. Выложить в нее куски рыбы в муке. Жарить до золотого цвета.

В кастрюлю с фасолью влить молоко кокоса, проварить минутки 3, после добавить шпинат, готовить еще 3 минуты.

Положить в готовый бульон жареную рыбу, добавить соль, перец, нашинкованную петрушку.

Рыбный суп с овощами и фасолью

Очень часто такие части рыбы, как ее голова, хвост и брюшко, выкидывают. Не стоит этого делать, ведь именно эти органы помогут сделать суп наваристым. А добавление консервированной фасоли сделает суп очень вкусным!

Что понадобится для приготовления:

300 грамм горбуши;

200 грамм консервированной фасоли;

300 г картофеля;

90 г лука репчатого;

50 г моркови;

80г болгарского перца;

20 мл подсолнечного масла;

1 литр воды;

2 чайные ложки соли.

Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм: 53.92 / 4.07 / 2/ 4.86

Что необходимо делать:

Подготовить овощи. Рыбью голову очистить от жабр.

Для начала следует сварить бульон. Для этого понадобятся голова рыбины, ее хвост и брюшко. Готовить полчаса.

Совет: Здесь важно не допустить сильного кипения воды.

В это время нарезать на кубики подготовленные морковь, лук и перчик.

Обжарить нарезанные овощи в сковородке с растительным маслом в течение 5 минут.

Сварившийся бульон процедить через сито, чтобы удалились все кости.

Нарезанный кубиками картофель выложить в бульон, поставить вариться.

Через минут 10 добавить в него ранее обжаренные овощи.

Еще через столько же выложить консервированную фасоль. Варить не больше 10 минут, при желании посолить.

Суп из горбуши готов!

Факт: Суп не требует настаивания, его модно подать на стол уже сразу после приготовления.

Рыбный суп с зеленой фасолью, креветкой и шампиньонами

Оригинальность этому супчику добавляют креветки и шампиньоны. Обязателен к приготовлению!

Список необходимых ингредиентов:

очищенные креветки – 50 г;

слабосоленая форель – 50 г;

шампиньоны – 4 шт.;

фасоль стручковая замороженная – горсть;

зубчик чеснока – 3 шт.;

бульон рыбный – 300 мл;

луковица небольшая – 1 шт.;

помидоры – 1 шт.;

соевый соус и растительное масло – по 2 столовых ложки;

рубленая петрушка и паста Чили – по 1 столовой ложке.

Совет: Рыбу можно брать любую.

Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм: 304 / 20 / 21 / 10

Пошаговый рецепт:

Сварить бульон из форели, процедить его.

Чеснок нарезать пластинками. Выложить фасоль и чеснок в сковороду, обжарить.

Туда же – нарезанный лук. Жарить.

Выложить нарезанные шампиньоны. Обжаривать 10 минут.

Туда же – порезанный помидор и пасту чили. Обжарить 5 минут.

Ввести соевый соус.

Влить бульон. Готовить, пока не закипит.

Посыпать зеленью. Варить в течение 5 минут.

После отключить огонь. Выложить в готовый суп креветки и рыбу.

Суп с фасолью и рыбными консервами в мультиварке

Для приготовления понадобятся следующие продукты:

белая фасоль – 1 стакан;

картофель – 5 штук;

морковь средних размеров – 1 шт.;

консервы рыбные – 1 банка;

лавровый листик – 2 шт.;

соль и черный перец по вкусу.

Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм: 126.21 / 9 / 1 / 21.92

Пошаговый рецепт:

Фасоль поместить в воду и оставить на сутки.

После промыть ее и снова залить водой. Поставить вариться, это может занять где-то час.

Очищенный картофель нарезать на кубики. Морковь натереть на терке.

В сваренную фасоль выложить морковь, картофель и лавровый листик. Залить водой настолько, насколько густым бы хотелось получить суп.

Поставить вариться. В это время размять при помощи вилки выложенные на тарелку консервы.

После того как картофель сварился, ввести консервы, посолить и поперчить. Варить до готовности.

Ароматный и вкусный супчик получился!

Острый рыбный суп с фасолью

Понравится любителям острых блюд. Суп получается ароматным и вкусным, способен надолго утолить чувство голода.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

рыбный суповой набор;

морковь – 1 шт.;

луковица – 1 шт.;

острый перец – 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

картофель – 3-4 шт.;

зубчик чеснока – 3-4 шт.;

помидоры – 3-4 штуки;

фасоль в собственном соку – 1 банка;

подсолнечное масло;

соль по вкусу.

Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм: 71.04 / 8.1 / 0.88 / 7.64

Что нужно делать:

Суповой набор залить водой, поставить вариться.

Очищенную картошку порезать на кубики.

Лук и болгарский перчик порезать так же.

Чеснок нашинковать.

Выложить на сковороду лук, обжарить его. Затем к нему – чеснок, болгарский перчик. Недолго протушить.

После ввести натертую на терке морковь.

Помидоры нарезать дольками, острый перец – кольцами.

Совет: Семечки из острого перца можно не убирать.

Выложить их в сковороду, готовить 10 минут.

Достать сваренный рыбный набор. В бульон ввести картошку и обжаренные овощи, посолить по вкусу.

Снять с набора рыбное мясо.

После того как картофель сварится, разместить в кастрюле рыбу и фасоль. Варить до состояния готовности.