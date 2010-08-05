Поклонники семги знают, что она может стать королевой любого стола. Атлантическая аристократка вкусна в запеченном виде, в жареном и в отварном.

Семга, запеченная в фольге с сыром

Семга, запеченная с сыром — это нечто невообразимое, вселенная головокружительного аромата и сочного вкуса.

Ингредиенты:

Семга 700 г.

Сыр Пармезан 100 г.

Майонез 100 г.

Креветки 200 г.

На порцию: 181 / 20 / 11 / 5

Шаги

Разрезать семгу на большие куски. Посыпать солью и перцем, оставить на 15 минут, чтоб промариновалась.

Креветки проварить в кипятке всего одну минуту. Достать рачки, остудить, очистить их.

Выложить кусок семги на лист фольги, добавить к ней креветки. Обильно полить майонезом. Сверху приправить тертым на крупной терке сыром.

Свернуть края фольги так, чтоб сок не стекал.

Печь в духовке, разогретой до 180 градусов минут 20.

При подаче можно посыпать нарезанной ароматной зеленью.

Важно: вещества, содержащиеся в семге, позволяют бороться с деменцией и останавливают возрастные изменения зрения

Семга со спаржей в фольге

Это блюдо представляет собой бесконечную нежность вкуса — спаржа в объятьях лосося просто тает во рту.

Продукты

Филе семги — 4 стейка;

Спаржа — 450 гр;

Масло оливковое — 2 ст.л.;

Приправы и соль — по вкусу.

Энергетическая ценность продукта: К: 91,6 / Б: 10,1 / Ж: 4,4 / У: 2,5

Пошаговая инструкция:

Перебрать спаржу, промыть ее и обсушить.

Посыпать солью и перцем.

Поделить на 4 равные части и выложить на 4 листка фольги. Полить оливковым маслом.

Сверху каждого пучка положить по стейку семги. Рыбу тоже посолить, поперчить и сбрызнуть маслом.

Фольгу закрыть наполовину, чтоб корочка успела подрумяниться.

Отправить заготовки на противень.

Выпекать 15 минут в печи разогретой до 200 градусов.

Блюдо подавать горячим. При желании полить любимым соусом и посыпать зеленью.

Важно: при покупке рыба должна быть: без поврежденной чешуи; с белым брюшком без желтого налета; с целым без полома хвостом; с прозрачными (не мутными!) глазами; с жабрами розового, либо красного оттенка, никаких серых цветов.

Семга с картошкой в горшочках

В горшочках все всегда кажется вкуснее и интереснее. При этом, когда речь идет о семге, значит предстоит настоящий праздник вкуса и эстетического удовольствия.

Продукты

Картофель — 6 шт;

Семга (филе) — 800 гр;

Луковица — 2 шт;

Сливки — 100 гр (с 11% жирностью);

Морковь — 1 шт;

Соль и пряности по вкусу.

Энергетическая ценность продукта (100): К: 73,7 / Б: 4,5 / Ж: 2 / У: 9,4

Пошаговая инструкция:

Очистить, промыть и нарезать картошку кубиками. Выложить на дно каждого горшочка.

Семгу нарезать ломтиками и выложить на картофельный слой.

Лук и морковь нарезать колечками и положить сверху рыбки.

Посыпать солью и черным молотым перцем содержимое каждого горшочка.

Равномерно разлить сливки в каждый горшок и долить водой так, что жидкость полностью покрывала заготовку.

Отправить горшочки в духовую печь на один час и готовить при температуре 180 градусов.

Готовое блюдо разложить по тарелкам.

Семга, запеченная в духовке

Незамысловатый рецепт, простые ингредиенты, потрясающий вкус — каждая хозяйка должна уметь быстро запекать семгу в духовой печи.

Продукты

Семга — 1 кг;

Подсолнечное масло — 3 ст.л.;

Луковица — 2 шт;

Свежий укроп — по вкусу;

Щепотка соли;

Сухие специи для рыбы — 1 ст.л.

Энергетическая ценность продукта (100 гр): К: 144 / Б: 16 / Ж: 8 / У: 2

Пошаговая инструкция:

Семгу очистить, промыть, разрезать на стейки.

Каждый кусок положить на лист фольги и посыпать солью и специями.

Лук очистить, промыть, мелко порубить.

Обжарить на масле до золотистого цвета. Выложить его на каждый стейк.

Укроп промыть, обсушить, мелко нарезать. Этой посыпкой тоже посыпать рыбку.

Каждый кусочек аккуратно затянуть фольгой и запекать 20 минут в печи, разогретой до 200 градусов.

Подавать блюдо горячим.

Семга с фенхелем и лимоном

Фенхель придает рыбке особенный вкус. Его можно заменить сельдереем, но вкус будет иным.

Продукты

Семга — 0,5 кг;

Фенхель — 1 корешок;

Лимон — 1 шт;

Перец и соль — по щепотке.

Энергетическая ценность продукта (100гр): К: 196,9 / Б: 22,3 / Ж: 11,7 / У: 1

Пошаговая инструкция

Фенхель промыть, мелко порубить.

Лимон нарезать тонкими кружочками. Положить на каждый лист фольги 3 кружочка.

На лимон выложить стейк семги. Посыпать его солью и перцем.

Посыпать куски рыбки измельченным фенхелем.

Фольгу завернуть. Положить заготовки в форму и выпекать 25 минут в печи, нагретой до 180 градусов.

Фаршированный рулет из семги с рисом и шпинатом

Изысканный рулет из запеченной семги порадует вкусом взрослых и детей. Золотистые, веселые зернышки кунжута и риса, нежность плавленного сыра в сочетании с семгой удивительно гармонична. В приготовлении есть определенные сложности (сворачивать рулет, например), но конечный результат того стоит.

Продукты

Шпинат — 150 гр;

Семга — 0,5 кг;

Рис — 100 гр;

Плавленный сыр — 20 гр;

Кунжут — 50 гр;

Щепотка соли.

Энергетическая ценность продукта (100гр): К: 209,6 / Б: 15,6 / Ж: 12,9 / У: 7,9

Пошаговая инструкция:

Для этого блюда желательно взять среднезернистый рис. Промыть его несколько раз и отварить до полуготовности — 10 минут будет достаточно.

Кунжутные семечки прожарить на сковороде до золотистого оттенка.

Хорошенько промыть и обсушить шпинат. Мелко его нарезать.

Филе рыбы промыть, очистить от косточек и кожи. Порезать его на две части.

Подготовить фарш: перемешать рис, кунжут, шпинат, посолить.

Выложить фарш на кусок семги, сверху положить полоски плавленного сыра. Завернуть его в тугой рулет, зафиксировать нитками и зубочисткой.

Противень застелить пергаментной бумагой. Выложить на них рулетики.

Запекать 20 минут. Печь должна быть разогрета до 180 градусов.

Готовому блюду дать остыть, затем можно разрезать и подавать к столу.

С печеным рулетом хорошо сочетаются свежие овощи.

Филе семги, запеченное в фольге

Запеченная с картошкой семга — это отличный вариант для ужина всей семьи. Рыбка получается нежной, а картофель — рассыпчатым и ароматным, впитавшим все вкусы.

Продукты

Картофель — 4 шт;

Семга — 800 гр;

Лимон — 1 шт;

Мед — по вкусу;

Щепотка соли;

Щепотка черного молотого перца.

Энергетическая ценность продукта (100гр): К: 107 / Б: 12 / Ж:3 / У: 7

Пошаговая инструкция:

Промыть лимон, разрезать на две половины, выдавить сок. Цедру натереть на терке.

Приготовить маринад для семги — в глубокой чаше соединить лимонный сок, цедру, соль и горошины перца. Хорошо перемешать.

Семгу нарезать на крупные куски. Обмазать их маринадом и убрать в холодильник на 30 минут.

Картошку очистить, промыть, обсушить. Посыпать солью и перцем.

Противень выложить фольгой, смазать его маслом.

Разложить на листе фольги заготовку — разрезанные пополам картофелины и стейки семги. Сверху затянуть блюдо вторым листом фольги.

Отправить противень в разогретую до 200 градусов печь. Запекать 30 минут.

Семга, запеченная с сыром и миндалем

Замечательный рецепт запеченной семги, которую посыпка из лепестков миндаля делает похожим на торт «Сникерс».

Продукты:

Пармезан — 100 гр;

Филе семги — 300 гр;

Миндаль — 2 ст.л.;

Укроп — по вкусу;

Щепотка соли.

Энергетическая ценность продукта: К: 203 / Б: 15 / Ж: 15 / У: 2

Пошаговая инструкция

Филе промыть, удалить кости, обсушить, посыпать солью и перцем.

Натереть сыр на крупной терке.

Миндаль нарезать на крупные кусочки.

Мелко нашинковать укроп.

Соединить миндаль, сыр и укроп.

На противень, выстланный фольгой, выложить стейк. Посыпать его подготовленной смесью. Немного придавить пальцами, чтоб не рассыпались сухие ингредиенты.

Запекать 20 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

Примечание: рыба, запеченная в духовке под сливочным соусом, имеет невероятно сочный аромат и привлекательный вид

Запеченная с кабачками

Семга, запеченная с кабачками в фольге — хороший вариант для семейных посиделок.

Продукты

Кабачки — 120 гр;

Лимон — 10 гр;

Семга — 130 гр;

Сок апельсина — 10 гр;

Мед — 15 гр;

Соль и сахарный песок — по вкусу;

Кинза — по вкусу;

Соевый соус — 1 ч.л.

Пошаговая инструкция

Подготовить соус для рыбки. Для этого соединить лимонный и апельсиновый сок, цедру лимона и мед.

Противень застелить фольгой. Положить на него кабачки, сверху — стейк.

Полить это сооружение соевым соусом, затем подготовленным соусом. Посыпать нарезанной зеленью кинзы.

Закрыть фольгу и отправить запекаться 15 минут в печи, разогретой до 180 градусов.

Семга в блинах

Это блюдо не только очень вкусное, но и имеет изысканный вид. Блинный торт подойдет и к праздничному застолью, и для посиделок с друзьями.

Продукты:

Творог — 150 гр;

Сыр плавленный — 150 гр;

Семга — 250 гр;

Блины — 8 шт (можно брать готовыми);

Огурцы маринованные — 2 шт;

Зелень, соль, молотый черный перец — по вкусу;

Зубчики чеснока — 1;

Сметана — 150 гр.

Энергетическая ценность продукта (100 гр): К: 162 / Б: 10 / Ж: 13 / У: 7

Пошаговая инструкция:

Подготовить соус: мелко нарезать маринованные огурцы, нашинковать зелень, чеснок пропустить через пресс.

Соединить сметану, творог и натертый на терке сыр, перемешать. Добавить к ним нарезанные чеснок, зелень и огурцы. Посолить соус, добавить перец.

Как собирать блинной торт на тарелке: положить два блина так, чтоб края свисали с тарелки. Далее выложить слой начинки и на ней куски отварной семги. Поверх рыбки снова положить блин и так далее, пока вся начинка не закончится.

Над последним слоем загнуть края первых двух свисающих блинов.

Отправить готовый тортик в холодильник пропитываться.

Через 2 часа достать и украсить остатками соуса и кусочками рыбы.

Семга, запеченная в сливочном соусе

Продукты

Семга — 2 шт;

Луковица — 1;

Сливочное масло — 2 ст.л.;

Сметана — 0,5 стакана;

Лимон — 1 шт;

По щепотке соли и молотого черного перца.

Энергетическая ценность продукта (100гр): К: 143 / Б: 21 / Ж: 6 / У: 0

Пошаговая инструкция:

Рыбу подготовить, промыть, обсушить и нарезать на стейки. Посыпать их солью и перцем.

Сделать соус: мелко нарезать репчатый лук, смешать со сметаной и сливочным маслом, добавить соль и перец, все перемешать.

Разложить стейки на фольгу, которым выстелен противень. Полить их подготовленным соусом.

Запекать 25-30 минут при в печи, разогретой до 200 градусов.

Готовое блюдо сбрызнуть лимонным соком и полить остатками соуса.

Примечание: кулинары делятся на две категории — одни полагают, что семгу следует готовить в фольге, другие — в пергаменте. Единодушны они в одном — прикрытая рыбка получится вкуснее и нежнее, порадует более рассыпчатой текстурой. Бумага убережет весь аромат и вкус и не допустит пересушивания

Семга, запеченная с луком в пергаменте

Автор рецепта рассказывает, что фольга не очень удобна для запекания, а финский пергамент никогда не подводит и не рвется.

Продукты

Семга — 4 стейка;

Подсолнечное масло — 4 ст.л.;

Луковица — 4 шт;

Соль — по вкусу;

Лимонный сок — 4 ст.л.

Энергетическая ценность продукта (100гр): К: 217,7 / Б: 20 / Ж: 15 / У: 0,1

Пошаговая инструкция:

Нарезать луковицы полукольцами, поделить на 4 части и каждую выложить на отдельный лист.

Положить стейки на луковичные подушки.

Посолить каждый стейк и полить его одной ложкой подсолнечного масла и одной ложкой лимонного сока.

Хорошенько закрыть заготовку в пергаменте, края завернуть под них.

Отправить запекаться 15 минут в печи, разогретой до 200 градусов.

Через 15 минут достать, развернуть бумагу и нова отправить в печь на 10 минут.