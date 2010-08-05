Язык — уникальный продукт, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд. Он имеет плотную консистенцию и мясной вкус, требует долгой варки. Готовим из свиного языка настоящий деликатес, который можно подать, как закуску, так и дополнить блюдо гарниром.

Вареный язык нарезаем на куски и маринуем в кисло-сладком соусе. Во время долгого настаивания язык насквозь пропитывается маринадом, получается очень вкусным с пикантным ароматом. Также можно к языку добавит лук и зелень. По вкусу и консистенции блюдо напоминает другой деликатес — гусиную печень.

Ингредиенты

Свиной язык 500 г

Чеснок 3 зубчик

Уксус 2 ст.л

Растительное масло 3 ст.л

Соевый соус 2 ч.л

Вода 2 ст.л

Соль 1/2 ч.л

Сахар 1/2 ч.л

Душистый перец горошком по вкусу

Хмели-сунели по вкусу

КБЖУ на 100 г : 134 / 7,6 / 9,4 / 2,7

Шаги

1. Подготовьте необходимые продукты по списку.

2. Язык поместите в кастрюлю с холодной водой, установите на огонь. После кипения варите 5 минут, потом всю воду слейте, язык промойте.

3. Залейте язык новой порцией чистой воды, доведите до кипения. Огонь снизьте, бульон слегка посолите, варите при медленном бурлении 1,5 часа до готовности. Затем язык сразу переложите в емкость с холодной водой, дайте постоять 15 минут. Данная манипуляция позволит легко снять шкурку с языка.

4. Отдельно приготовьте маринад. В глубокой тарелке соедините воду, растительное масло, уксус, соевый соус, соль, сахар, перец и хмели-сунели. Смесь тщательно перемешайте, обязательно попробуйте на вкус, она должна быть кисло-сладкого вкуса. При необходимости добавьте недостающие специи.

5. Язык нарежьте небольшими пластинками, сгрузите в глубокую емкость. Чеснок очистите, мелко нарубите ножом, закиньте к языку, перемешайте, отставьте на 15 минут в сторону.

6. Через время язык залейте приготовленным маринадом, хорошо перемешайте, чтобы соус окутал каждый нарезанный кусок.

7. Также к языку по желанию можно добавить измельченную зелень (петрушку) и тонко нарезанные кольца лука (шалот или репчатый), перемешайте.

8. Емкость с содержимым накройте крышкой, поставьте в холодильник на 6-8 часов (не больше 12 часов). В этот период смесь периодически перемешивайте, поднимая маринад со дна емкости.

Спустя время переложите блюдо в тарелку для подачи.