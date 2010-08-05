Понедельник, 29 Января 2024 г. 13:51
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САЛАТ «ДЖУЛЬЕТТА» С ФАСОЛЬЮ
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Для вас салат с фасолью «Джульетта». В нем фасоль хорошо сочетается с маслинами, свежим огурцом и луком. Блюдо в меру острое и пикантное. Подойдет на закуску.
Салат «Джульетта» готовится буквально в считанные минуты и безусловно относится к разряду «гости на пороге». Фасоль подойдет любая: белая, красная, пестрая. Растительное масло берите по вкусу: кому-то нравится оливковое, масло виноградных косточек, а кому-то обычное подсолнечное. Салат имеет свежий вкус, благодаря огурцу и достаточно сытный из-за фасоли и маслин.
Ингредиенты:
Фасоль консервированная — 150 Грамм
Лук репчатый — 1/2 Штуки
Маслины — 8-10 Штук (без косточек)
Огурец свежий — 1 Штука
Соль — По вкусу
Растительное масло — 30 Миллилитров
КБЖУ на 100 г : 112 / 2.81 / 7.35 / 7.81
Приготовление:
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Свежий огурец нарежьте мелкими кубиками и выложите в салатник.
Добавьте отварную фасоль. Можно сварить самим или взять готовую консервированную.
Репчатый или любой салатный лук нарежьте произвольно и добавьте в салат.
Маслины без косточки разрежьте на две части вдоль. Выложите в салат.
Заправьте салат любым растительным маслом по вкусу.
Посолите и перемешайте все ингредиенты салата.
Салат «Джульетта» готов. Можно подавать к столу.
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