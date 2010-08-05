Для вас салат с фасолью «Джульетта». В нем фасоль хорошо сочетается с маслинами, свежим огурцом и луком. Блюдо в меру острое и пикантное. Подойдет на закуску.

Салат «Джульетта» готовится буквально в считанные минуты и безусловно относится к разряду «гости на пороге». Фасоль подойдет любая: белая, красная, пестрая. Растительное масло берите по вкусу: кому-то нравится оливковое, масло виноградных косточек, а кому-то обычное подсолнечное. Салат имеет свежий вкус, благодаря огурцу и достаточно сытный из-за фасоли и маслин.

Ингредиенты:

Фасоль консервированная — 150 Грамм

Лук репчатый — 1/2 Штуки

Маслины — 8-10 Штук (без косточек)

Огурец свежий — 1 Штука

Соль — По вкусу

Растительное масло — 30 Миллилитров

КБЖУ на 100 г : 112 / 2.81 / 7.35 / 7.81

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Свежий огурец нарежьте мелкими кубиками и выложите в салатник.

Добавьте отварную фасоль. Можно сварить самим или взять готовую консервированную.

Репчатый или любой салатный лук нарежьте произвольно и добавьте в салат.

Маслины без косточки разрежьте на две части вдоль. Выложите в салат.

Заправьте салат любым растительным маслом по вкусу.

Посолите и перемешайте все ингредиенты салата.