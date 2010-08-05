Воскресенье, 28 Января 2024 г. 15:01
+ в цитатник
|
ПИРОГ ИЗ СЛОЁНОГО ТЕСТА С КРАСНОЙ РЫБОЙ И РИСОМ
|
Порадуйте себя и своих родных сытным и ароматным пирогом из слоеного теста с красной рыбой и рисом. Его можно подавать как в горячем, так и в тёплом виде — он будет оставаться таким же вкусным и нежным!
Для пирога с красной рыбой и рисом требуется минимальное количество продуктов, но вкус нежного филе в сочетании с мягким рисом Вам обязательно понравится!
Ингредиенты
Слоеное бездрожжевое тесто (магазинное) - 500 г.
Филе сёмги или лосося - 400 г.
Рис - 1 ст.
Вода - 500 мл.
Лук - 1 шт.
Растительное масло - 3 ст.л.
Яйцо - 1 шт.
Соль - по вкусу
Красный перец - по вкусу
Черный перец - по вкусу
Зелень - по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1. В кастрюле отварите рис в подсоленной воде до полной готовности.
Шаг 2. Лук очистите и порежьте на мелкие кубики. В сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте лук до прозрачного состояния.
Шаг 3. Очищенное рыбное филе порежьте на небольшие кубики.
Шаг 4. В глубокой чашке смешайте рыбное филе, отваренный рис, лук, соль и перец. По желанию добавьте рубленную зелень.
Шаг 5. Раскатайте размороженное слоёное тесто в форму квадрата и переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Шаг 6. Выложите начинку на одну половину теста, а другой половиной закройте пирог, хорошо защипывая края.
Шаг 7. Смажьте пирог взбитым яйцом и отправьте выпекаться в духовку, разогретую до 180 °С, на 25-30 минут до золотистой корочки.
Шаг 8. Пирог с красной рыбой готов! Подавайте к столу украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Процитировано 12 раз
Понравилось: 11 пользователям
-
11
Запись понравилась
-
12
Процитировали
-
0
Сохранили
-