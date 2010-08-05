Порадуйте себя и своих родных сытным и ароматным пирогом из слоеного теста с красной рыбой и рисом. Его можно подавать как в горячем, так и в тёплом виде — он будет оставаться таким же вкусным и нежным!

Для пирога с красной рыбой и рисом требуется минимальное количество продуктов, но вкус нежного филе в сочетании с мягким рисом Вам обязательно понравится!

Ингредиенты Слоеное бездрожжевое тесто (магазинное) - 500 г. Филе сёмги или лосося - 400 г. Рис - 1 ст. Вода - 500 мл. Лук - 1 шт. Растительное масло - 3 ст.л. Яйцо - 1 шт. Соль - по вкусу Красный перец - по вкусу Черный перец - по вкусу Зелень - по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. В кастрюле отварите рис в подсоленной воде до полной готовности.

Шаг 2. Лук очистите и порежьте на мелкие кубики. В сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте лук до прозрачного состояния.

Шаг 3. Очищенное рыбное филе порежьте на небольшие кубики.

Шаг 4. В глубокой чашке смешайте рыбное филе, отваренный рис, лук, соль и перец. По желанию добавьте рубленную зелень.

Шаг 5. Раскатайте размороженное слоёное тесто в форму квадрата и переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Шаг 6. Выложите начинку на одну половину теста, а другой половиной закройте пирог, хорошо защипывая края.

Шаг 7. Смажьте пирог взбитым яйцом и отправьте выпекаться в духовку, разогретую до 180 °С, на 25-30 минут до золотистой корочки.

Шаг 8. Пирог с красной рыбой готов! Подавайте к столу украсив свежей зеленью.