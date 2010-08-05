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ПИРОГ ИЗ СЛОЁНОГО ТЕСТА С КРАСНОЙ РЫБОЙ И РИСОМ

Воскресенье, 28 Января 2024 г. 15:01 + в цитатник
Порадуйте себя и своих родных сытным и ароматным пирогом из слоеного теста с красной рыбой и рисом. Его можно подавать как в горячем, так и в тёплом виде — он будет оставаться таким же вкусным и нежным!
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Для пирога с красной рыбой и рисом требуется минимальное количество продуктов, но вкус нежного филе в сочетании с мягким рисом Вам обязательно понравится! 
 
Ингредиенты
 
Слоеное бездрожжевое тесто (магазинное) - 500 г.
Филе сёмги или лосося - 400 г.
Рис - 1 ст.
Вода - 500 мл.
Лук - 1 шт.
Растительное масло - 3 ст.л.
Яйцо - 1 шт.
Соль - по вкусу
Красный перец - по вкусу
Черный перец - по вкусу
Зелень - по вкусу
 
Пошаговый рецепт
 
Шаг 1. В кастрюле отварите рис в подсоленной воде до полной готовности.
Шаг 2. Лук очистите и порежьте на мелкие кубики. В сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте лук до прозрачного состояния.
Шаг 3. Очищенное рыбное филе порежьте на небольшие кубики.
Шаг 4. В глубокой чашке смешайте рыбное филе, отваренный рис, лук, соль и перец. По желанию добавьте рубленную зелень.
Шаг 5. Раскатайте размороженное слоёное тесто в форму квадрата и переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Шаг 6. Выложите начинку на одну половину теста, а другой половиной закройте пирог, хорошо защипывая края.
Шаг 7. Смажьте пирог взбитым яйцом и отправьте выпекаться в духовку, разогретую до 180 °С, на 25-30 минут до золотистой корочки.
Шаг 8. Пирог с красной рыбой готов! Подавайте к столу украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!

Рубрики:  АППЕТИТНО-ПИРОГИ НЕСЛАДКИЕ


Процитировано 12 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 29 Января 2024 г. 05:44 (ссылка)
Спасибо.
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 29 Января 2024 г. 13:26 (ссылка)
БлагоДарю.
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