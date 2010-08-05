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САЛАТ *МИНИСТЕРСКИЙ* С ГОВЯДИНОЙ И ЯИЧНЫМИ БЛИНЧИКАМИ

Понедельник, 25 Декабря 2023 г. 12:57 + в цитатник
Салат "Министерский" считается элитным блюдом, которое подавали в министерских столовых в 50-е годы прошлого века. 
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Есть несколько вариантов приготовления такого салата, но ближе к оригиналу является рецепт с отварной говядиной и блинчиками, которые готовятся из яиц. Для вас классический вариант салата "Министерский". Он получается сытным и гармоничным, вполне себе может стать полноценным приёмом пищи в течение дня. А наличие в салате яиц в оригинальной подаче, всегда выделит его среди других холодных блюд и закусок.
 
Ингредиенты
 
Говядина - 200 г
Огурцы маринованные - 100 г
Яйца - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Растительное масло - 1 ст.л.
Соль - 0,5 ч,л.
Майонез - 50 г
 
КБЖУ на 100 г : 166 / 12,64 / 11,79 / 2,49
 
Процесс приготовления
 
Подготовьте указанные продукты для салата «Министерский» с говядиной и яичными блинчиками. Говядину следует предварительно отварить до готовности и остудить. Для этого его нужно помыть и погрузить в кипящую воду из расчёта 1,5-2 л воды на 1 кг мяса. Варят мясо при слабом кипении до готовности. Готовность мяса определяют проколом ножом или поварской иглой: в сварившееся мясо игла входит легко, а вытекающий сок бесцветен.
1. Репчатый лук очистите и порежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне и обжарьте лук до прозрачности, но пусть он будет немного хрустящим. Следите за луком, не допускайте его пригорания.
2. Сковороду с большим диаметром смажьте малым количеством масла. В миску разбейте сырые яйца, добавьте соль и слегка взбейте вилкой. Вылейте яйца на сковородку и поджарьте тонкий блинчик. Если сковородка меньшего диаметра, то обжарьте яйца в два подхода, чтобы получились тонкие блинчики. Дайте остыть блинчикам.
3. Возьмите глубокую посуду для салата. Остывшее варёное мясо порежьте соломкой или разделите на длинные волокна. Выложите в салатник.
4. Добавьте остывший обжаренный лук.
5. Маринованные огурцы порежьте соломкой и добавьте в салат.
6. Остывший яичный блинчик сверните в трубочку и порежьте. Получаются длинные полоски. Добавьте в салат.
7. Заправьте салат майонезом, добавьте немного соли и перемешайте.
8. Салат «Министерский» с говядиной и яичными блинчиками готов, можно сразу подавать его на стол. 
Приятного аппетита!

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ
АППЕТИТНО-ВКУСНО СТРОЙНЕЕМ


Процитировано 16 раз
Понравилось: 17 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 25 Декабря 2023 г. 13:08 (ссылка)
Спасибо.
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 26 Декабря 2023 г. 14:47 (ссылка)
БлагоДарю.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 26 Декабря 2023 г. 14:57 (ссылка)
Доброго дня и хорошего настроения..
Предпраздничной, приятной суеты...
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