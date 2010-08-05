Вкусный, несложный салат «Анютка» для любого застолья.

Ингредиенты

Филе куриного бедра - 200 г

Яйцо - 1 шт.

Лук репчатый - 1/2 шт.

Яблоко - 1 шт.

Сыр - 50 г

Майонез - 1,5 ст.л.

Грецкие орехи - 1 ст.л.

КБЖУ на 100 г : 184 / 12,14 / 13,39 / 3,85

Процесс приготовления

На вкус салат очень даже хорош. Единственное, что можно изменить, так это смешать майонез со сметаной 1:1, так салат получится легче и нежнее, но это уже на ваше усмотрение - если любите с майонезом, делайте только с ним.

Подготовьте все нужные продукты для салата «Анютка» и приступайте к приготовлению.

Для начала сварите яйцо вкрутую, филе куриного бедра сварите в подсоленной воде до готовности, приблизительно минут 20 после закипания.

Лук мелко нарежьте, поместите в миску и залейте крутым кипятком, через полминуты слейте воду. Это нужно, чтобы не было резкого запаха лука и горечи.

На порционное блюдо установите кулинарное кольцо и выложите слой лука.

Куриное мясо нарежьте на маленькие кусочки и выложите на лук.

Яйцо мелко нарежьте и выложите на курицу.

Смажьте майонезом, по желанию посолите.

Яблоко очистите, удалите сердцевину и мелко нарежьте, выложите на майонез.

СОВЕТ! Чтобы яблоко не темнело, сбрызните его лимонным соком.

Затем выложите тертый сыр.

Смажьте майонезом и посыпьте тертым грецким орехом, снимите кулинарное кольцо. Салат «Анютка» готов.