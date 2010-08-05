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САЛАТ *АНЮТКА*

Суббота, 23 Декабря 2023 г. 14:34 + в цитатник
Вкусный, несложный салат «Анютка» для любого застолья.
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Ингредиенты
 
Филе куриного бедра - 200 г
Яйцо - 1 шт.
Лук репчатый - 1/2 шт.
Яблоко - 1 шт.
Сыр - 50 г
Майонез - 1,5 ст.л.
Грецкие орехи - 1 ст.л.
 
КБЖУ на 100 г : 184 / 12,14 / 13,39 / 3,85
 
Процесс приготовления
 
На вкус салат очень даже хорош. Единственное, что можно изменить, так это смешать майонез со сметаной 1:1, так салат получится легче и нежнее, но это уже на ваше усмотрение - если любите с майонезом, делайте только с ним.
Подготовьте все нужные продукты для салата «Анютка» и приступайте к приготовлению.
Для начала сварите яйцо вкрутую, филе куриного бедра сварите в подсоленной воде до готовности, приблизительно минут 20 после закипания.
Лук мелко нарежьте, поместите в миску и залейте крутым кипятком, через полминуты слейте воду. Это нужно, чтобы не было резкого запаха лука и горечи.
На порционное блюдо установите кулинарное кольцо и выложите слой лука.
Куриное мясо нарежьте на маленькие кусочки и выложите на лук.
Яйцо мелко нарежьте и выложите на курицу.
Смажьте майонезом, по желанию посолите.
Яблоко очистите, удалите сердцевину и мелко нарежьте, выложите на майонез.
СОВЕТ! Чтобы яблоко не темнело, сбрызните его лимонным соком.
Затем выложите тертый сыр.
Смажьте майонезом и посыпьте тертым грецким орехом, снимите кулинарное кольцо. Салат «Анютка» готов.
Приятного аппетита!

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ
АППЕТИТНО-ВКУСНО СТРОЙНЕЕМ


Процитировано 12 раз
Понравилось: 18 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 23 Декабря 2023 г. 15:21 (ссылка)
Благодарю! Приятных предновогодних хлопот!
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мадамПлюшкина   обратиться по имени Воскресенье, 24 Декабря 2023 г. 09:39 (ссылка)

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