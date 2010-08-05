Пятница, 22 Декабря 2023 г. 14:09
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РЫБА ПО-ФРАНЦУЗСКИ В ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ
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Ингредиенты:
Филе рыбы - 400 гр
Соль- по вкусу
Черный молотый перец - 1/5 ч.л.
Оливковое масло - 2 ст.л.
Морковь - 2 шт.
Лук - 2 шт.
Сметана - 2 ст.л.
Соевый соус - 2 ст.л.
Горчица - 1 ч.л.
Сыр - 50 гр.
КБЖУ на 100 г : 108.46 / 14.01 / 4.41 / 3.43
Берем филе минтая, можно и любую другую рыбу. Нарезаем ее небольшими кусочками. Форму для запекания, смазываем растительным маслом и выкладываем кусочки филе.
Теперь приготовим вкусный и необычный маринад! Для этого маринада понадобится сметана, добавляем хорошую щепотку черного молотого перца, острую горчицу и соевый соус. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Сделанный маринад наносим на рыбу и оставляем мариноваться на несколько минут.
Морковь натираем на средней терке, берем лук нарезаем мелкими кубиками. Накаляем сковороду, добавляем пару ложек растительного масла и отправляем туда овощи. Пассеруем, не забываем помешивать. Немного посолим и добавим немного черного молотого перца. Все опять перемешаем и выложим овощи сверху на рыбу.
Остался последний ингредиент - кусочек сыра. Предварительно натерев сыр на терке. Теперь отправляем запекаться в разогретую духовку при температуре 180С. Выпекаем 25 минут.
Подавать можно с отварным рисом или картофельным пюре.
Приятного аппетита!
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