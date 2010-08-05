Ингредиенты:

Филе рыбы - 400 гр

Соль- по вкусу

Черный молотый перец - 1/5 ч.л.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Морковь - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Сметана - 2 ст.л.

Соевый соус - 2 ст.л.

Горчица - 1 ч.л.

Сыр - 50 гр.

КБЖУ на 100 г : 108.46 / 14.01 / 4.41 / 3.43

Берем филе минтая, можно и любую другую рыбу. Нарезаем ее небольшими кусочками. Форму для запекания, смазываем растительным маслом и выкладываем кусочки филе.

Теперь приготовим вкусный и необычный маринад! Для этого маринада понадобится сметана, добавляем хорошую щепотку черного молотого перца, острую горчицу и соевый соус. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Сделанный маринад наносим на рыбу и оставляем мариноваться на несколько минут.

Морковь натираем на средней терке, берем лук нарезаем мелкими кубиками. Накаляем сковороду, добавляем пару ложек растительного масла и отправляем туда овощи. Пассеруем, не забываем помешивать. Немного посолим и добавим немного черного молотого перца. Все опять перемешаем и выложим овощи сверху на рыбу.

Остался последний ингредиент - кусочек сыра. Предварительно натерев сыр на терке. Теперь отправляем запекаться в разогретую духовку при температуре 180С. Выпекаем 25 минут.

Подавать можно с отварным рисом или картофельным пюре.