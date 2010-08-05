Приготовьте на праздник этот нежный салат с несколькими видами морепродуктов.
Ингредиенты
Картофель 3–4 штуки
Морковь 2 штуки
Яйца 4 штуки
Креветки 350 г
Соль по вкусу
Малосольная красная рыба 200 г
Крабовые палочки 200 г
Красный лук 1 штука
Майонез 150 г
Красная икра 2–3 ст. ложки
КБЖУ на 100 г : 139 / 9,53 / 8,52 / 5,93
Приготовление
1․ Картофель и морковь отварите в мундире примерно за полчаса. Остудите, очистите и натрите на средней тёрке.
2․ Яйца отварите вкрутую за 10 минут. Остудите, очистите и разрежьте пополам. Отделите белки от желтков, по отдельности натрите на мелкой тёрке.
3․ Креветки отварите в подсоленной кипящей воде за 1–2 минуты, остудите и очистите. Отложите несколько штук для украшения, остальные мелко нарежьте.
4․ Нарежьте мелкими кубиками красную рыбу, крабовые палочки и красный лук.
Если вам попался острый лук, обдайте его кипятком.
5․ Выложите ингредиенты в такой последовательности: картофель, рыба, лук, желтки, крабовые палочки, морковь, креветки, белки. Каждый слой промажьте майонезом, овощи можно дополнительно посолить.
Салат можно сделать в одном блюде или для каждого отдельно. В последнем случае для сборки используйте кулинарное кольцо.
6․ Уберите салат на 2–3 часа в холодильник. Украсьте целыми креветками и красной икрой.
Приятного аппетита!