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СЛОЁНЫЙ САЛАТ С КРАСНОЙ РЫБОЙ И КРЕВЕТКАМИ

Среда, 20 Декабря 2023 г. 16:09 + в цитатник
Приготовьте на праздник этот нежный салат с несколькими видами морепродуктов.shutterstock_1701584257_1670408843-scaled-e1670408934356-1280x640 (700x296, 204Kb)
Ингредиенты
 
Картофель 3–4 штуки
Морковь 2 штуки
Яйца 4 штуки
Креветки 350 г
Соль по вкусу
Малосольная красная рыба 200 г
Крабовые палочки 200 г
Красный лук 1 штука
Майонез 150 г
Красная икра 2–3 ст. ложки
 
КБЖУ на 100 г : 139 / 9,53 / 8,52 / 5,93
 
Приготовление
 
1․ Картофель и морковь отварите в мундире примерно за полчаса. Остудите, очистите и натрите на средней тёрке.
2․ Яйца отварите вкрутую за 10 минут. Остудите, очистите и разрежьте пополам. Отделите белки от желтков, по отдельности натрите на мелкой тёрке.
3․ Креветки отварите в подсоленной кипящей воде за 1–2 минуты, остудите и очистите. Отложите несколько штук для украшения, остальные мелко нарежьте.
4․ Нарежьте мелкими кубиками красную рыбу, крабовые палочки и красный лук.
Если вам попался острый лук, обдайте его кипятком.
5․ Выложите ингредиенты в такой последовательности: картофель, рыба, лук, желтки, крабовые палочки, морковь, креветки, белки. Каждый слой промажьте майонезом, овощи можно дополнительно посолить.
Салат можно сделать в одном блюде или для каждого отдельно. В последнем случае для сборки используйте кулинарное кольцо.
6․ Уберите салат на 2–3 часа в холодильник. Украсьте целыми креветками и красной икрой.
Приятного аппетита!

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ
АППЕТИТНО-ВКУСНО СТРОЙНЕЕМ


Процитировано 16 раз
Понравилось: 16 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 20 Декабря 2023 г. 18:48 (ссылка)
Доброго вечера!Отличного предновогоднего настроения!
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Марина_55   обратиться по имени Четверг, 21 Декабря 2023 г. 10:00 (ссылка)
Благодарю за рецептик!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 21 Декабря 2023 г. 11:06 (ссылка)
Спасибо.
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 21 Декабря 2023 г. 20:07 (ссылка)
БлагоДарю
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