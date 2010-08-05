Приготовьте на праздник этот нежный салат с несколькими видами морепродуктов.

Ингредиенты

Картофель 3–4 штуки

Морковь 2 штуки

Яйца 4 штуки

Креветки 350 г

Соль по вкусу

Малосольная красная рыба 200 г

Крабовые палочки 200 г

Красный лук 1 штука

Майонез 150 г

Красная икра 2–3 ст. ложки

КБЖУ на 100 г : 139 / 9,53 / 8,52 / 5,93

Приготовление

1․ Картофель и морковь отварите в мундире примерно за полчаса. Остудите, очистите и натрите на средней тёрке.

2․ Яйца отварите вкрутую за 10 минут. Остудите, очистите и разрежьте пополам. Отделите белки от желтков, по отдельности натрите на мелкой тёрке.

3․ Креветки отварите в подсоленной кипящей воде за 1–2 минуты, остудите и очистите. Отложите несколько штук для украшения, остальные мелко нарежьте.

4․ Нарежьте мелкими кубиками красную рыбу, крабовые палочки и красный лук.

Если вам попался острый лук, обдайте его кипятком.

5․ Выложите ингредиенты в такой последовательности: картофель, рыба, лук, желтки, крабовые палочки, морковь, креветки, белки. Каждый слой промажьте майонезом, овощи можно дополнительно посолить.

Салат можно сделать в одном блюде или для каждого отдельно. В последнем случае для сборки используйте кулинарное кольцо.

6․ Уберите салат на 2–3 часа в холодильник. Украсьте целыми креветками и красной икрой.