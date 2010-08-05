НЕМЕЦКАЯ КУХНЯ.

Котлеты в лучших немецких традициях: из свинины с квашеной капустой. А жареные грибы с луком придают еще более пикантный вкус.

Ингредиенты:

Фарш мясной — 450 г

Шампиньоны — 200 г

Капуста квашеная — 150 г

Лук репчатый (некрупный) — 80 г (1 шт.)

Чеснок (крупный) — 8 г (1 зубчик)

Хлеб белый — 100 г

Сметана жирностью 20% — 1 ст. ложка

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 120 мл

Соль — 0,5 ч. ложки (по вкусу)

Перец чёрный молотый — щепотка (по вкусу)

Сухари панировочные — 80 г

Масло подсолнечное (для жарки) — 75 мл (5 ст. ложек)

КБЖУ на 100 г : 148 / 12,18 / 17,7 / 9,04

Приготовление котлет

Подойдёт любой мясной фарш на ваш выбор. Со шляпок шампиньонов снимите кожицу, с ножек счистите загрязнения. Нарежьте грибы крупно.

Лук очистите и нарежьте средними кусочками. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом (2 ст. ложки) и переложите туда грибы и лук. На сильном огне обжарьте грибы с луком 5-7 минут, часто перемешивая.

Обжаренные грибы с луком переложите в миску и оставьте остывать. Белый хлеб разломайте на крупные кусочки, залейте молоком и оставьте на 5 минут.

Квашеную капусту отожмите от сока. Удалите горошины перца и лавровый лист, если есть. В миску переложите мясной фарш. Чеснок очистите и пропустите через пресс в миску с фаршем.

Туда же пропустите через мясорубку грибы с луком, квашеную капусту и отжатый от молока хлеб. Вбейте в миску яйцо, добавьте сметану, чёрный молотый перец и соль (учитывайте солёность капусты). Фарш для котлет как следует вымешайте.

В миску насыпьте панировочные сухари. Смоченными в воде руками сформируйте из фарша круглые котлетки и обваляйте их в сухарях.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом (2-3 ст. ложки) и выложите туда котлеты. Обжарьте котлеты на сильном огне по 4-5 минут с каждой стороны, до румяной корочки. Аналогично обжарьте следующую партию котлет, добавив при необходимости масло.

Параллельно включите духовку для разогрева до 180 градусов (котлеты до готовности доведём в духовке). Таким образом обжарьте все котлеты. Обжаренные котлеты переложите в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут.