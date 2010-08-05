Пицца обычно ассоциируется с оливками, тянущимся тестом, сыром пармезан, спелыми томатами и разными копченостями. А как на счет сладких десертных пицц? Только представьте: чудесный сливочный крем, тесто с хрустящей корочкой, нежное маскарпоне, свежие сочные ягоды, шоколадный соус…

Сладкая пицца хороша тем, что для неё можно взять тесто, оставшееся от приготовления обычной пиццы, а также использовать любые сезонные фрукты. Вы также можете использовать готовое тесто, например, слоёное.

Если вы поклонник Нутеллы, можете использовать её для десертной пиццы — и здесь вы точно не прогадаете! В общем, готовить сладкую пиццу проще простого, и это прекрасный вариант для больших компаний и вечеринок или просто для домашнего романтического свидания.

Классическое тесто для пиццы в домашних условиях.

Вам понадобится:

1/2 стакана теплой воды;

2 чайные ложки сухих дрожжей;

2 стакана муки;

1 чайная ложка соли;

3 столовые ложки оливкового масла.

Смешиваем теплую воду и дрожжи в небольшой миске. Даём смеси немного постоять, пока дрожжи полностью не растворятся, около 5 минут.

Смешиваем муку и соль в кухонном комбайне, затем добавляем масло. Продолжая помешивать, добавляем дрожжевую смесь. Замешиваем тесто.

Затем выкладываем его на слегка посыпанную мукой поверхность и хорошо вымешиваем до получения однородной массы, около 1 минуты. Сформировав из теста шар, кладём его в большую миску, хорошо смазанную маслом, а затем переворачиваем тесто, чтобы оно равномерно покрылось маслом. Накрываем миску полиэтиленовой пленкой и ставим в теплое место.

Ждём, пока тесто не увеличится вдвое в объеме, около 1 часа. Достаём, вымешиваем, и тесто готово к использованию.

Клубничная пицца.

Это красочная, простая в приготовлении, легкая фруктовая галета. Состоит из трех частей: песочной корочки, заварного крема и фруктов.

Для корочки:

2 1/4 стакана муки;

1 1/2 чайной ложки соли;

5 столовых ложек сахара;

3/4 стакана растительного масла;

3 столовые ложки молока.

Для начинки:

340 г мягкого творожного сыра (наподобие «Альметте»);

3/4 стакана сахара;

3 больших яйца;

1 1/2 чайные ложки ванильного сахара;

3-4 стакана свежей клубники, нарезанной;

1/4 стакана мёда.

Разогреть духовку до 175°C.

Сначала делаем песочную основу. Для этого надо смешать муку, сахар и соль. Затем смесь отложить в сторону. В маленькой миске взбейте масло и молоко. Смешайте сухие и влажные компоненты вместе до образования однородной массы. Поместите тесто в форму для выпечки, разложив тонким, ровным слоем. Выпекаем его около 15 минут.

В то время, как наша основа выпекается, надо сделать начинку. Используя блендер или миксер, взбейте сливочный сыр, сахар, яйца и ванильный сахар до образования однородной массы. Она должна быть мягкой, кремообразной. Когда тесто испечется и немного остынет, заливаем её кремом сверху. Выпекаем в духовке ещё 20 минут, пока крем не станет золотисто-коричневого цвета.

На пиццу выкладываем кусочки клубники и поливаем сверху медом. До подачи на стол пиццу рекомендуется хранить в холодильнике.

Пицца с яблоками.

Часто после приготовления пиццы остается лишнее тесто. Куда его девать? Приготовьте сладкую пиццу! Тем более, что рецепт её приготовления удивительно прост. Надо просто обжарить яблоки в небольшом количестве масла вместе с сахаром и щепоткой корицы, поместить эту смесь на тесто и отправить в духовку. А затем достать свежий горячий пирог, добавить к нему шарик ванильного мороженого и можно наслаждаться!

1 столовая ложка сливочного масла;

2 яблока (очищенных и нарезанных);

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка корицы;

1 пласт теста для пиццы;

1/4 стакана сахарной пудры;

молоко по желанию.

Сливочное масло растопить сковороде.

Добавить яблоки, сахар и корицу и обжарить , пока яблоки не станут карамелизированными. Распределить яблочную смесь равномерно по поверхности теста.

Выпекать в предварительно разогретой до 260°C духовке около 5-10 минут. Тесто должно подрумяниться и покрыться хрустящей корочкой.

Смешайте немного молока с сахарной пудрой. Получившейся глазурью смажьте пиццу.

Коричная десертная пицца.

Для теста:

тесто для пиццы (домашнее или магазинное — слоеное или любое охлажденное тесто);

1 столовая ложка сливочного масла, растопленного;

корица.

Для начинки:

1/2 — 1/3 стакана муки;

1/3 стакана белого сахара;

1/4 стакана коричневого сахара;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 столовые ложки оливкового масла.

Для топпинга:

1 стакан сахарной пудры;

1 столовая ложка молока;

1/2 чайной ложки ванилина.

Смешайте ингредиенты для начинки вилкой или чистыми руками.

Раскатайте тесто в круг диаметром около 30 см и выложите его в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом. Проколите тесто для пиццы вилкой и промажьте пласт растопленным сливочным маслом (понадобится 1 столовая ложка). Сверху посыпьте корицей. А затем выложите начинку.

Выпекайте пиццу при 240°C в течение от 8 до 9 минут, в зависимости от толщины пиццы.

Смешайте ингредиенты для топпинга. Если смесь получилась слишком густой, то добавьте небольшое количество молока, пока не получите желаемой консистенции.

Когда пицца испечётся, сверху её полейте сливочным топпингом. Разрежьте пиццу и наслаждайтесь!

Черничная сладкая пицца.

Для некоторых сладкая пицца может показаться чем-то странным. Но черника, сахар, сливочный сыр, моцарелла — всё это представляет собой отличную гармоничную симфонию. Такую пицца можно приготовить просто так или для особого события — в любом случае будет смотреться прекрасно и на вкус объедение!

1 пласт готового теста для пиццы;

120 г мягкого творожного сыра (наподобие «Альметте»);

1 чайная ложка корицы;

1/3 стакана черничного варенья;

1 стакан тертого сыра моцарелла;

1 стакан свежей черники.

Разогреваем духовку до 210°C.

В небольшой миске смешиваем до однородной массы сливочный сыр и корицу. Полученную смесь выкладываем на предварительно запеченную корочку. Сверху добавляем черничное варенье. Посыпаем всё моцареллой, а затем свежей черникой.

Помещаем пиццу на решетку духовки в выпекаем в течение 15 до 20 минут или пока сыр не расплавится, а черника не отдаст сок.

Достаем пиццу из духовки, даём остыть в течение нескольких минут. После можно разрезать и подавать к столу.

Шоколадная пицца.

450 г домашнего теста для пиццы (или магазинного);

2 чайные ложки сливочного масла, растопленного;

1/4 стакана шоколадно-орехового крема Nutella;

1/2 стакана стружки горького шоколада;

2 столовые ложки стружки молочного шоколада;

2 столовые ложки стружки белого шоколада;

2 столовые ложки измельченных лесных орехов, слегка обжаренных.

Разогреваем духовку до 230°C. На противень выкладываем лист пергаментной бумаги.

Раскатываем тесто в круг диаметром примерно 25 см. Переносим тесто на противень. Руками формируем небольшой бортик по краю теста. Смазываем тесто маслом и запекаем, пока тесто не подрумянится. Примерно за 20 минут оно покроется корочкой и станет бледно-золотистым.

Сразу после того, как вынули тесто из духовки, размазываем по нему Нутеллу и посыпаем шоколадной стружкой. Отправляем в духовку на 1 минуту, пока шоколад не начнет таять.

В конце посыпаем пиццу орехами. Нарезаем клиньями и подаём к столу!

Клубнично-нутелльная пицца.

1/2 стакана молока;

1/2 стакана воды;

2 1/4 чайные ложки быстрорастворимых дрожжей;

1/4 стакана сахара;

1 яйцо;

3 столовые ложки обычного йогурта без наполнителей;

2 чайные ложки соли;

4 стакана муки;

1 столовая ложка воды;

Nutella;

клубника.

Немного подогрейте молоко и воду в микроволновой печи. Не используйте горячую воду. Если перегрели, то дайте смеси немного остыть. Добавляем сахар и дрожжи, хорошо размешиваем и даём всем ингредиентам раствориться. Это должно занять около 10 минут.

В большой миске смешиваем яйцо, йогурт и соль при помощи венчика.

Добавляем дрожжевую смесь в большую миску и смешиваем её с другими ингредиентами до получения однородной массы. Добавляем муку и снова перемешиваем. Замешиваем тесто, пока оно не станет гладким. Если нужно, добавьте столовую ложку воды.

Кладём тесто в слегка смазанную оливковым маслом миску, накрываем и оставляем в тёплом месте минут на 30-60.

Нагреваем гриль до средне высокой температуры. Используя слегка пропитанное маслом бумажное полотенце, протираем решетку, чтобы тесто не прилипло.

Выкладываем тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и разрезаем пополам, а затем на три части. Раскатайте каждый кусок теста в небольшую лепешку толщиной 0,6 — 1,2 см. Выкладываем её на гриль и обжариваем в течение нескольких минут с каждой стороны. Главное — не передержать тесто на гриле, иначе оно станет очень сухим, как картон.

Снимаем лепешку с гриля и богато смазываем Нутеллой. Сверху выкладываем свежие ягоды. Подавать сразу же.

Сладкая пицца с клубникой и сыром маскарпоне.

1 1/3 стакана муки;

1/3 стакана сахара;

2/3 стакана маргарина или сливочного масла, размягченного;

2/3 стакана взбитых сливок;

230 г маскарпоне или другого мягкого творожного сыра;

3/4 стакана сахараной пудры;

1/2 чайной ложки лимонной цедры;

4 стакана нарезанной клубники;

шоколадные завитки или тертый шоколад.

Сначала делаем основу. В средней миске смешиваем муку и сахар. Затем добавляем маргарин или масло. Смешиваем ингредиенты руками, пока смесь не будет напоминать грубые крошки. Раскатываем тесто в круг диаметром около 30 см и выкладываем его в форму для выпечки.

Выпекаем в духовке при температуре 200°C в течение 10 — 15 минут, чтобы тесто покрылось светло-коричневой корочкой. Достаём из духовки и даём полностью остыть.

Непосредственно перед подачей в средней миске взбиваем миксером сливки до образования твердых пиков. Добавляем сыр маскарпоне или сливочный сыр, сахарную пудру и цедру лимона. Взбиваем до образования пушистой густой консистенции.

Затем сливочную смесь выкладываем на основу, сверху — клубнику. Украшаем шоколадными завитками или тертым шоколадом. Подавать сразу же.

Пицца «Фруктовая тарелка».

Это одно из тех блюд, которые идеально подходят и для девичника, и для веселой вечеринки, и для детского праздника. Универсальный рецепт + возможность использовать сезонные фрукты.

1-1/3 стакана сливочного масла, размягченного;

1-1/2 стакана сахара;

1 чайная ложка апельсиновой цедры;

1 чайная ложка ванилина;

2 яйца;

8 чайных ложек молока;

4 стакана муки;

3 чайные ложки разрыхлителя для теста;

1/2 чайной ложки соли;

370 г зефирного крема (как приготовить читайте далее);

500 г мягкого творожного сыра;

фрукты: персики, киви, черника, груши, малина и другие.

Разогреваем духовку до 175°C.

В большой миске смешиваем сливочное масло, сахар, апельсиновую цедру и ванилин. Добавляем яйца и взбиваем до легкой и пушистой текстуры. Затем вливаем молоко и снова перемешиваем.

В миске среднего размера соединяем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль, и добавляем их к сливочно-яичной массе. Замешиваем тесто. Формируем из него шар и слегка расплющиваем, заворачиваем в полиэтилен, затем ставим в холодильник на 1 час (или в морозилку на 20 минут).

Выкладываем тесто в форму для кекса. Выпекаем в течение 12-15 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневого цвета. Затем вынимаем его из духовки и даём ему полностью остыть.

Приступаем к заготовке зефирного крема. Берём зефир — 5 штук, и отправляем в микроволновку на 30 секунд. Быстро вынимаем, взбиваем миксером, добавляем половину сливочного масла — около 70-80 г. После этого ставим чашку с зефиром в холодную воду. Продолжая взбивать, добавляем остатки масла. Все хорошенько смешиваем в течение минут 5.

Затем смешиваем зефирный крем и творожный сыр. Выкладываем смесь на основу, украшаем верх фруктами.

Пряная десертная пицца.

1 кг теста;

1/4 стакана рубленного миндаля;

3 столовые ложки несоленого сливочного масла;

около 1 1/4 стакана раскрошенного печенья;

1/2 чайной ложки порошка чили;

1/4 чайной ложки кайенского перца;

1/4 чайной ложки мелкой морской соли;

3 стакана мини-зефира;

250 г темного шоколада, разломленного на кусочки.

Разогреваем духовку до 200°C. Тесто для пиццы раскатываем в два круга диаметром около 30 см каждый, толщиной около 0,6 см. Выпекаем в духовке от 4 до 6 минут, пока тесто не начнет становиться коричневым. Оставляем в духовке при температуре 200°C.

В то время как пиццы выпекается, поджариваем миндаль на сковороде, на среднем огне. Затем откладываем в сторону, чтобы орехи охладились.

В неглубокой сковороде растапливаем масло. Добавляем раскрошенное печенье, молотый красный перец, кайенский перец и соль. Держим на огне от 2 до 3 минут, пока все ингредиенты не смешаются. Снимаем с огня и откладываем в сторону.

На каждую из двух основ выкладываем зефир и посыпаем шоколадной стружкой (или мелкими кусочками шоколада). Отправляем в духовку на 3 — 5 минут, пока зефир не подрумянится. Посыпаем одну пиццу половиной крошки из печенья и рубленного миндаля, со второй пиццей проделываем всё аналогично. Оставляем на 3 — 4 минуты, нарезаем и подаём.

Яблочная пицца.

1 пласт слоеного теста;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

1 1/2 столовые ложки несоленого сливочного масла;

680 г яблок (3 штуки), очищенных, тонко нарезанных крестообразно;

1/4 стакана сахара;

1/8 чайной ложки соли;

1 стакан тертого сыра.

Разогреваем духовку до 200°C.

На слегка посыпанной мукой поверхности раскатываем тесто в пласт со сторонами 30 на 40 см. Форму для выпечки выкладываем пергаментной бумагой, сверху кладём пласт теста и делаем проколы вилкой равномерно по всему пласту. Посыпаем панировочными сухарями.

В маленькой кастрюле на среднем огне растапливаем масло, до золотистого цвета, около 1 минуты. Выливаем масло на очищенные и нарезанные яблоки, добавляем сахар и соль. Всё хорошо перемешиваем.

Затем равномерно выкладываем яблоки на тесто, оставляя свободное простраство (по 2 см) со всех сторон. Чуть вдавливаем яблоки в тесто, загибаем тесто по бокам.

Выпекаем, пока яблоки не станут мягкими, от 35 до 40 минут. Затем достаем из духовки, посыпаем сыром и ещё запекаем от 5 до 9 минут, пока сыр не покроется золотистой корочкой. Подавать пиццу теплой.