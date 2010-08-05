Как известно, традиция солить рыбу ценных пород, пришла к нам из скандинавских стран. Еще в средние века рыбу засаливали там особым образом, закапывая ее в прибрежном песке. И даже название у этого блюда очень интересное — гравлакс, что дословно переводится как «лосось из могилы». Но закапывание в песке остались в прошлом, а вот сам рецепт очень популярен и сегодня. В оригинальном рецепте гравлакса используется соль, сахар, перец и укроп, для вас более упрощенный вариант.

Ингредиенты:

Лосось — 400 гр;

Соль каменная — 30 гр.;

Сахар — 15 гр;

Укроп — пол пучка;

Оливковое масло — 2-3 ст. л.

КБЖУ на 100 г : 136,1 / 16,2 / 6,5 / 3

Способ приготовления лосося малосольного:

Лосось нужно помыть и обсушить. Укроп мелко порежем и смешаем с солью и сахаром.

Лосось нужно хорошо обтереть полученной смесью и положить в плотный пакет. Рыба будет выделять сок, и он не должен вытекать.

Оставляем нашу рыбку солиться в холодильник на сутки. Для того, что лосось равномерно просолился, необходимо переворачивать его несколько раз в день.

Достаем нашу рыбку и смоем соль с укропом.

Потом нужно хорошо смазать нашу рыбку оливковым маслом и оставить на пару часов , чтоб лосось стал мягче.

Если вы любите малосоленую красную рыбку, то нужно взять меньше соли или положить в холодильник на ночь.

Соленая красная рыба отлично подходит для приготовления различных бутербродов, салатов и других блюд.