Записи Друзья Комментарии
Жанна Лях
Аватар Жанна_Лях

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Жанна_Лях

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.08.2010
Записей: 8956
Комментариев: 116416
Написано: 186944


МАЛОСОЛЬНЫЙ ЛОСОСЬ

Четверг, 07 Декабря 2023 г. 17:54 + в цитатник
Как известно, традиция солить рыбу ценных пород, пришла к нам из скандинавских стран. Еще в средние века рыбу засаливали там особым образом, закапывая ее в прибрежном песке. И даже название у этого блюда очень интересное —  гравлакс, что дословно переводится как «лосось из могилы». Но закапывание в песке остались в прошлом, а вот сам рецепт очень популярен и сегодня. В оригинальном рецепте гравлакса используется соль, сахар, перец и укроп, для вас более упрощенный вариант. 
4 (700x268, 199Kb)
Ингредиенты:
 
Лосось — 400 гр;
Соль каменная — 30 гр.;
Сахар — 15 гр;
Укроп — пол пучка;
Оливковое масло — 2-3 ст. л.
 
КБЖУ на 100 г : 136,1 / 16,2 / 6,5 / 3
 
Способ приготовления лосося малосольного:
 
Лосось нужно помыть и обсушить. Укроп мелко порежем и смешаем с солью и сахаром.
Лосось нужно хорошо обтереть полученной смесью и положить в плотный пакет. Рыба будет выделять сок, и он не должен вытекать.
Оставляем нашу рыбку солиться в холодильник на сутки. Для того, что лосось равномерно просолился, необходимо переворачивать его несколько раз в день.
Достаем нашу рыбку и смоем соль с укропом.
Потом нужно хорошо смазать нашу рыбку оливковым маслом и оставить на пару часов , чтоб лосось стал мягче.
Если вы любите малосоленую красную рыбку, то нужно взять меньше соли или положить в холодильник на ночь.
Соленая красная рыба отлично подходит для приготовления различных бутербродов, салатов и других блюд.
Приятного аппетита!

Рубрики:  АППЕТИТНО-СОЛИМ РЫБКУ
АППЕТИТНО-ВКУСНО СТРОЙНЕЕМ


Процитировано 8 раз
Понравилось: 12 пользователям
Нравится

Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 07 Декабря 2023 г. 19:55 (ссылка)
Доброго вечера солнышко..
Ответить С цитатой В цитатник
Аноним   обратиться по имени Пятница, 08 Декабря 2023 г. 05:54 (ссылка)
Ничего себе, малосольный...
Ответить С цитатой В цитатник    |    Не показывать комментарий
Mjja   обратиться по имени Пятница, 08 Декабря 2023 г. 18:24 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте