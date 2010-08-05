Как известно, традиция солить рыбу ценных пород, пришла к нам из скандинавских стран. Еще в средние века рыбу засаливали там особым образом, закапывая ее в прибрежном песке. И даже название у этого блюда очень интересное — гравлакс, что дословно переводится как «лосось из могилы». Но закапывание в песке остались в прошлом, а вот сам рецепт очень популярен и сегодня. В оригинальном рецепте гравлакса используется соль, сахар, перец и укроп, для вас более упрощенный вариант.
Ингредиенты:
Лосось — 400 гр;
Соль каменная — 30 гр.;
Сахар — 15 гр;
Укроп — пол пучка;
Оливковое масло — 2-3 ст. л.
КБЖУ на 100 г : 136,1 / 16,2 / 6,5 / 3
Способ приготовления лосося малосольного:
Лосось нужно помыть и обсушить. Укроп мелко порежем и смешаем с солью и сахаром.
Лосось нужно хорошо обтереть полученной смесью и положить в плотный пакет. Рыба будет выделять сок, и он не должен вытекать.
Оставляем нашу рыбку солиться в холодильник на сутки. Для того, что лосось равномерно просолился, необходимо переворачивать его несколько раз в день.
Достаем нашу рыбку и смоем соль с укропом.
Потом нужно хорошо смазать нашу рыбку оливковым маслом и оставить на пару часов , чтоб лосось стал мягче.
Если вы любите малосоленую красную рыбку, то нужно взять меньше соли или положить в холодильник на ночь.
Соленая красная рыба отлично подходит для приготовления различных бутербродов, салатов и других блюд.
Приятного аппетита!