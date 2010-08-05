РУССКАЯ КУХНЯ.
Приготовьте очень вкусный, наваристый борщ по-петровски на говяжьем бульоне с фасолью и солеными огурчиками.
Огурцы должны быть непременно соленые (квашеные), а не маринованные. Именно они придают борщу легкую кислинку, а добавление свеклы — яркий насыщенный цвет. По желанию такой борщ можно заправить парой зубчиков чеснока для аромата, если любите. Бульон лучше сварить накануне, так как говядина довольно долго варится.
Ингредиенты:
Говядина на кости – 500-600 г.
Капуста белокочанная – 300 г.
Картофель – 200-250 г.
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Свекла средняя – 1 шт.
Огурец соленый – 2-3 шт.
Масло растительное – 3 ст. л.
Томатная паста – 2-3 ст. л.
Фасоль консервированная – 380 г (1 банка).
Соль, перец молотый, зелень – по вкусу.
КБЖУ на 100 г : 48 / 2,2 / 3 / 2,4
Как приготовить:
1. Мясо закладываем в кастрюлю с водой и ставим на плиту. С момента закипания варим 2-2,5 часа на минимальном нагреве до готовности.
2. Очищенную свеклу тонко шинкуем и тушим на растительном масле (лучше рафинированном) около 10-13 минут на слабом огне под крышкой.
3. Капусту нарезаем полосками.
4. Лук и морковь так же измельчаем не очень крупно.
5. Соленые огурцы нарезаем тонкой соломкой.
Можно натереть на крупной терке, если предпочитаете такой вариант.
6. Готовим борщевую заправку. К свекле всыпаем морковь с луком, соленые огурцы и продолжаем готовить все вместе еще минут 5-7 на среднем нагреве. Следим, чтобы ничего не пригорело.
7. Вливаем томатную пасту, тушим еще 1-2 минуты и отключаем нагрев.
8. Из бульона достаем мясо и закладываем нарезанный картофель. Варим при тихом кипении до готовности минут десять-пятнадцать.
9. Затем добавляем капусту и консервированную фасоль. Варим с момента закипания 7-10 минут (молодая будет готова буквально через 2-3 минуты).
Капуста должна стать мягкой, но не развариться.
10. Вливаем овощную заправку, соль и перец добавляем на свой вкус. Приправляем рубленной зеленью, лавровым листиком для аромата. После закипания выключаем плиту. Под крышкой оставляем борщ минут на пятнадцать.
Борщ по-петровски готов.
При подаче в каждую тарелку добавляем кусочки отварной говядины, посыпаем свежей зеленью петрушки и укропа.
Приятного аппетита!