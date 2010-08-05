РУССКАЯ КУХНЯ.

Приготовьте очень вкусный, наваристый борщ по-петровски на говяжьем бульоне с фасолью и солеными огурчиками.

Огурцы должны быть непременно соленые (квашеные), а не маринованные. Именно они придают борщу легкую кислинку, а добавление свеклы — яркий насыщенный цвет. По желанию такой борщ можно заправить парой зубчиков чеснока для аромата, если любите. Бульон лучше сварить накануне, так как говядина довольно долго варится.

Ингредиенты:

Говядина на кости – 500-600 г.

Капуста белокочанная – 300 г.

Картофель – 200-250 г.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Свекла средняя – 1 шт.

Огурец соленый – 2-3 шт.

Масло растительное – 3 ст. л.

Томатная паста – 2-3 ст. л.

Фасоль консервированная – 380 г (1 банка).

Соль, перец молотый, зелень – по вкусу.

КБЖУ на 100 г : 48 / 2,2 / 3 / 2,4

Как приготовить:

1. Мясо закладываем в кастрюлю с водой и ставим на плиту. С момента закипания варим 2-2,5 часа на минимальном нагреве до готовности.

2. Очищенную свеклу тонко шинкуем и тушим на растительном масле (лучше рафинированном) около 10-13 минут на слабом огне под крышкой.

3. Капусту нарезаем полосками.

4. Лук и морковь так же измельчаем не очень крупно.

5. Соленые огурцы нарезаем тонкой соломкой.

Можно натереть на крупной терке, если предпочитаете такой вариант.

6. Готовим борщевую заправку. К свекле всыпаем морковь с луком, соленые огурцы и продолжаем готовить все вместе еще минут 5-7 на среднем нагреве. Следим, чтобы ничего не пригорело.

7. Вливаем томатную пасту, тушим еще 1-2 минуты и отключаем нагрев.

8. Из бульона достаем мясо и закладываем нарезанный картофель. Варим при тихом кипении до готовности минут десять-пятнадцать.

9. Затем добавляем капусту и консервированную фасоль. Варим с момента закипания 7-10 минут (молодая будет готова буквально через 2-3 минуты).

Капуста должна стать мягкой, но не развариться.

10. Вливаем овощную заправку, соль и перец добавляем на свой вкус. Приправляем рубленной зеленью, лавровым листиком для аромата. После закипания выключаем плиту. Под крышкой оставляем борщ минут на пятнадцать.

Борщ по-петровски готов.

При подаче в каждую тарелку добавляем кусочки отварной говядины, посыпаем свежей зеленью петрушки и укропа.