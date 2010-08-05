Ингредиенты:

Небольшая луковица, очистить и порубить — 1 шт.

Чеснок, выдавить через пресс — 1 зубчик

Сливочное масло — 1 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Свиная вырезка весом 300-400 г — 1 шт.

Свежемолотый черный перец — 0,5 ч. л.

Свежие листья тимьяна — 1 ст. л

Средние белые замороженные грибы, порезать на ломтики — 2 шт.

Порошок горчицы — 1 ч. л.

Зеленый перец горошком — 1 ст. л.

Бренди или коньяк — 4 ст. л.

Горячая вода — 180 мл

Соевый соус — 1 ст. л.

Сливки жирностью 30% — 50 мл

Приготовление:

1. Поставьте на средний огонь хорошую толстостенную сковороду и растопите сливочное масло, добавьте растительное масло и обжарьте лук с чесноком.

2. Вырезку очистите от пленки, затем нарежьте на ломтики толщиной в 1 см. Обсушите бумажными полотенцами и приправьте солью, черным перцем и обжарьте с двух сторон до золотистости с веточками тимьяна.

3. Добавьте в сковороду к мясу нарезанные грибы и готовьте еще около 3 минут, периодически помешивая. Приправьте горчицей и горошками зеленого перца.

4. Влейте в сковороду. Осторожно, в этот момент он может вспыхнуть и загореться. Готовьте мясо, встряхивая сковороду, пока огонь сам не погаснет, а алкоголь полностью не выпарится, или просто погасите пламя, плотно накрыв сковороду крышкой. Влейте горячую воду с соевым соусом и готовьте на большом около 2 минут, пока количество жидкости не уменьшится в двое.

5. В самом конце влейте сливки и доведите соус до кипения. Когда соус достаточно загустеет, снимите сковороду с огня и посолите соус. Дайте немного постоять (примерно 2–3 минуты), а затем подавайте на стол.