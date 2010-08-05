Салат с грушей и копченой курицей выходит легким, в то же время сытным, обладает оригинальностью за счет соединения разных вкусов — сладкой груши и копченой курицы. Салат готовится просто и получается очень вкусным.
Ингредиенты
Груша 1 шт.
Курица копчёная 150 гр.
Листья салата 20 гр.
Грецкий орех 30 гр.
Кедровый орех 30 гр.
Дижонская горчица 1 ч. ложка
Сахар 1 ст. ложка
Масло сливочное 1 ст. ложка
Масло растительное 1 ст. ложка
Гранатовый соус 1 ст. ложка
Сок лимона 1 ч. ложка
Соль по вкусу
Перец чёрный молотый по вкусу
КБЖУ на 100 г : 101,3 / 6,3 / 5,3 / 7,2
Подготовьте все необходимые продукты для салата с грушей и копченой курицей по списку в рецепте.
Грушу нарежьте крупными пластинками, кожицу счищать не нужно. Мякоть сбрызните соком лимона, уложите на разогретую сковороду, предварительно смазанную сливочным маслом. Грушу присыпьте сахаром, карамелизуйте кусочки с обеих сторон 5 минут (до мягкости).
Листья салата ополосните, высушите, порвите руками на крупные части, уложите в салатник.
Добавьте к салатным листьям сладкую масляную грушу.
Копченую курицу также нарежьте крупными слайсами, добавьте в салат.
Грецкий орех измельчите на средние кусочки, добавьте в салатник.
Добавьте в салат растительное масло, дижонскую горчицу и соль по вкусу, перемешайте, выложите на плоское блюдо для подачи.
Сверху салат полейте кислым гранатовым соусом, присыпьте кедровыми орешками и молотым перцем по вкусу.
Салат с грушей и копченой курицей готов к подаче на стол.
Приятного аппетита.