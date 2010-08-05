Салат с грушей и копченой курицей выходит легким, в то же время сытным, обладает оригинальностью за счет соединения разных вкусов — сладкой груши и копченой курицы. Салат готовится просто и получается очень вкусным.

Ингредиенты

Груша 1 шт.

Курица копчёная 150 гр.

Листья салата 20 гр.

Грецкий орех 30 гр.

Кедровый орех 30 гр.

Дижонская горчица 1 ч. ложка

Сахар 1 ст. ложка

Масло сливочное 1 ст. ложка

Масло растительное 1 ст. ложка

Гранатовый соус 1 ст. ложка

Сок лимона 1 ч. ложка

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

КБЖУ на 100 г : 101,3 / 6,3 / 5,3 / 7,2

Подготовьте все необходимые продукты для салата с грушей и копченой курицей по списку в рецепте.

Грушу нарежьте крупными пластинками, кожицу счищать не нужно. Мякоть сбрызните соком лимона, уложите на разогретую сковороду, предварительно смазанную сливочным маслом. Грушу присыпьте сахаром, карамелизуйте кусочки с обеих сторон 5 минут (до мягкости).

Листья салата ополосните, высушите, порвите руками на крупные части, уложите в салатник.

Добавьте к салатным листьям сладкую масляную грушу.

Копченую курицу также нарежьте крупными слайсами, добавьте в салат.

Грецкий орех измельчите на средние кусочки, добавьте в салатник.

Добавьте в салат растительное масло, дижонскую горчицу и соль по вкусу, перемешайте, выложите на плоское блюдо для подачи.

Сверху салат полейте кислым гранатовым соусом, присыпьте кедровыми орешками и молотым перцем по вкусу.

Салат с грушей и копченой курицей готов к подаче на стол.