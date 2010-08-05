Сытные и безумно вкусные шаньги с картофелем. Рецепт без дрожжей, но от этого тесто не будет менее пушистым и мягким. 1-2 штуки насытят даже взрослого мужчину. Едят их в горячем виде с любым любимым напитком от кофе или чая до кефира и молока.
Компоненты для теста:
Мука в/с – 3 стакана;
Кефир 1,5 % – 400 гр.;
Сода – 0,5 ч. л.;
Соль – без горушки 1 ч. л.;
Масло сливочное 82,5 % жирности – 30 гр.
Компоненты для сытной и вкусной начинки:
Клубни картошечки – 600 гр.;
Соль – как любите;
Яйцо куриное – 1 шт.;
Масло сливочное 82,5 % жирности – 30 гр.;
Сметанка – 0,5-1 ст. л.
Чем смазать?
Масло сливочное 82,5 % жирности – 30 гр.;
Сметанка – 2-3 ст. л.
Как готовим
Проверьте наличие всех ингредиентов.
Чистим и варим картофель. В зависимости от сорта может уйти от 20 до 50 мин.
Когда он протыкается вилкой без затруднений, достаем и готовим пюре с добавлением сливочного масла.
Даем чуть остыть и добавляем сырое яйцо. Перемешиваем до полной однородности.
Добавляем половину столовой ложки сметаны и снова смешиваем. Начинка должна получиться густой, размазываться, но не растекаться. Если вышло суховато, смело добавьте 0,5 ст. л. дополнительно сметанки.
В глубокую миску надо положить: комнатной температуры кефир, 30 гр. растопленного сливочного масла и соль, как любите. Берем вилку, ложку или венчик и аккуратно перемешиваем.
Добавляем 1 ст. просеянной муки и соду, согласно рецептуре. Повторяем процедуру.
Подсыпаем муку. Вымешиваем сначала столовым прибором или венчиком, потом уже руками. Сами увидите: тесно не забито мукой, мягкое и гладкое.
Оставляем на полчаса в теплом месте, чтобы подошло.
Катаем из теста колбаски и режем на кусочки. Примерно 55-60 гр. каждая заготовка для выпечки.
Раскатываем отдельные лепешки. В центр кладем начинку. Разравниваем. От края надо отступить 1 см примерно. Для красоты можно сделать по краю декоративные защипы.
Возьмите противень и смажьте его маслом. Выложите шаньги с отступом в 5-7 см, чтобы соседние не слиплись.
Смазываем сверху сметаной.
Разогрейте духовой шкаф до температуры 2000 С.
Выпекаем 20-25 минут.
Готовые шаньги выкладываем на блюдо и смазываем растопленным сливочным маслицем. Накрываем чуть влажным полотенцем и оставляем на 10 мин, чтобы масло впиталось.
Советы от шеф-повара
Яйцо надо брать из холодильника для пюре, иначе оно свернется.
Для смазывания для большей румяности в сметану лучше добавить желток куриного яйца и перемешать до однородности.
В картофель в виде пюре можно добавлять рубленую свежую зелень, шкварки, жареный фарш, грибы, ветчину, бекон.
Прекрасно подойдут в качестве специй: паприка, молотый красный перчик, гвоздика, кукурма, готовые специи для этого овоща.
Если любите майонез, то его можно в пропорции 1:1 применять для смазки.
Любители острого вкуса могут попробовать вариант заливки с горчицей, хреном, пропущенным через кухонный пресс чесноком.
Очень интересный вкус получается, если добавить пассированную морковь или лучок.
Шаньги не то же самое, что привычные ватрушки. Тесто для них не надо раскатывать с фанатизмом и оборудовать углубления под начинку. Ее просто намазывают сверху и аккуратно распределяют по лепешке.
Попробуйте вариант со ржаной мукой, так калорийность блюда будет меньше. Оно будет полезнее. В этом случае тесто лучше месить на жире.
Начинка в шаньгах совсем не обязательна. Если вы их приготовили с картофельным пюре, то идеальный вариант для подачи на стол в горячем виде и с растопленным сливочным маслицем;
Можно приготовить грибную молочную подливку, как для картофельных зраз. Тоже будет безумно вкусно и необычно.