Сытные и безумно вкусные шаньги с картофелем. Рецепт без дрожжей, но от этого тесто не будет менее пушистым и мягким. 1-2 штуки насытят даже взрослого мужчину. Едят их в горячем виде с любым любимым напитком от кофе или чая до кефира и молока.

Компоненты для теста:

Мука в/с – 3 стакана;

Кефир 1,5 % – 400 гр.;

Сода – 0,5 ч. л.;

Соль – без горушки 1 ч. л.;

Масло сливочное 82,5 % жирности – 30 гр.

Компоненты для сытной и вкусной начинки:

Клубни картошечки – 600 гр.;

Соль – как любите;

Яйцо куриное – 1 шт.;

Масло сливочное 82,5 % жирности – 30 гр.;

Сметанка – 0,5-1 ст. л.

Чем смазать?

Масло сливочное 82,5 % жирности – 30 гр.;

Сметанка – 2-3 ст. л.

Как готовим

Проверьте наличие всех ингредиентов.

Чистим и варим картофель. В зависимости от сорта может уйти от 20 до 50 мин.

Когда он протыкается вилкой без затруднений, достаем и готовим пюре с добавлением сливочного масла.

Даем чуть остыть и добавляем сырое яйцо. Перемешиваем до полной однородности.

Добавляем половину столовой ложки сметаны и снова смешиваем. Начинка должна получиться густой, размазываться, но не растекаться. Если вышло суховато, смело добавьте 0,5 ст. л. дополнительно сметанки.

В глубокую миску надо положить: комнатной температуры кефир, 30 гр. растопленного сливочного масла и соль, как любите. Берем вилку, ложку или венчик и аккуратно перемешиваем.

Добавляем 1 ст. просеянной муки и соду, согласно рецептуре. Повторяем процедуру.

Подсыпаем муку. Вымешиваем сначала столовым прибором или венчиком, потом уже руками. Сами увидите: тесно не забито мукой, мягкое и гладкое.

Оставляем на полчаса в теплом месте, чтобы подошло.

Катаем из теста колбаски и режем на кусочки. Примерно 55-60 гр. каждая заготовка для выпечки.

Раскатываем отдельные лепешки. В центр кладем начинку. Разравниваем. От края надо отступить 1 см примерно. Для красоты можно сделать по краю декоративные защипы.

Возьмите противень и смажьте его маслом. Выложите шаньги с отступом в 5-7 см, чтобы соседние не слиплись.

Смазываем сверху сметаной.

Разогрейте духовой шкаф до температуры 2000 С.

Выпекаем 20-25 минут.

Готовые шаньги выкладываем на блюдо и смазываем растопленным сливочным маслицем. Накрываем чуть влажным полотенцем и оставляем на 10 мин, чтобы масло впиталось.

Советы от шеф-повара

Яйцо надо брать из холодильника для пюре, иначе оно свернется.

Для смазывания для большей румяности в сметану лучше добавить желток куриного яйца и перемешать до однородности.

В картофель в виде пюре можно добавлять рубленую свежую зелень, шкварки, жареный фарш, грибы, ветчину, бекон.

Прекрасно подойдут в качестве специй: паприка, молотый красный перчик, гвоздика, кукурма, готовые специи для этого овоща.

Если любите майонез, то его можно в пропорции 1:1 применять для смазки.

Любители острого вкуса могут попробовать вариант заливки с горчицей, хреном, пропущенным через кухонный пресс чесноком.

Очень интересный вкус получается, если добавить пассированную морковь или лучок.

Шаньги не то же самое, что привычные ватрушки. Тесто для них не надо раскатывать с фанатизмом и оборудовать углубления под начинку. Ее просто намазывают сверху и аккуратно распределяют по лепешке.

Попробуйте вариант со ржаной мукой, так калорийность блюда будет меньше. Оно будет полезнее. В этом случае тесто лучше месить на жире.

Начинка в шаньгах совсем не обязательна. Если вы их приготовили с картофельным пюре, то идеальный вариант для подачи на стол в горячем виде и с растопленным сливочным маслицем;