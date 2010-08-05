Приготовите такую закуску на праздничный стол — не прогадаете!

Такие грибочки называют маринованными, хотя маринад как таковой в рецепте отсутствует, наличие уксуса тоже не требуется. Получается очень вкусно, единственный недостаток — съедается очень быстро, поэтому готовьте побольше).

Надо:

шампиньоны 500-600 г

лук 1 шт.

горчица зернистая 1 ч. л.

чеснок 2 зубка

сок лимона 2 ст. л.

соль по вкусу

вода (кипяток) 50 мл

зелень

Готовим:

Грибы моим и режим пополам, более крупные-на 4 части.

Грибочки обжариваем со всех сторон на растительном масле до золотистого цвета и выкладываем в подходящую ёмкость.

Лук нарезаем тонкими полукольцами.

Далее понадобится пару зубчиков чеснока, зернистая горчица, сок лимона, соль и любая зелень.

Лук выкладываем на грибы. Чеснок пропускаем через пресс. Мелко нарезаем укроп. Добавляем сок лимона и горчицу. Солим по вкусу.

Сверху заливаем кипящую воду и всё перемешиваем.

Накрываем ёмкость крышкой и даём грибочкам настояться примерно час. Закуска готова!