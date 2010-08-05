Понедельник, 20 Ноября 2023 г. 19:42
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Приготовите такую закуску на праздничный стол — не прогадаете!
Такие грибочки называют маринованными, хотя маринад как таковой в рецепте отсутствует, наличие уксуса тоже не требуется. Получается очень вкусно, единственный недостаток — съедается очень быстро, поэтому готовьте побольше).
Надо:
шампиньоны 500-600 г
лук 1 шт.
горчица зернистая 1 ч. л.
чеснок 2 зубка
сок лимона 2 ст. л.
соль по вкусу
вода (кипяток) 50 мл
зелень
Готовим:
Грибы моим и режим пополам, более крупные-на 4 части.
Грибочки обжариваем со всех сторон на растительном масле до золотистого цвета и выкладываем в подходящую ёмкость.
Лук нарезаем тонкими полукольцами.
Далее понадобится пару зубчиков чеснока, зернистая горчица, сок лимона, соль и любая зелень.
Лук выкладываем на грибы. Чеснок пропускаем через пресс. Мелко нарезаем укроп. Добавляем сок лимона и горчицу. Солим по вкусу.
Сверху заливаем кипящую воду и всё перемешиваем.
Накрываем ёмкость крышкой и даём грибочкам настояться примерно час. Закуска готова!
Приятного аппетита!
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