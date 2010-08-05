Ингредиенты:

Филе курицы 400 гр

Шампиньоны 300 гр

макароны тсп 200 гр

масло топленое ГХИ 5 гр ( или другое для жарки )

сливки 10% 200 гр

сыр моцарелла 60 гр ( или сулугуни , или любой другой )

специи, соль : копченая паприка 1/2 чл , сухой чеснок 1 чл ( или свежий ) , соль 1/2 чл

КБЖУ на 100 г : 139 / 12 / 3 / 12

Приготовление:

Макароны отварить до Al dente.

Филе нарезать и обжаривать в течение 10 мин , далее добавить шампиньоны и обжаривать ещё 10 мин.

Кладём специи , вливаем сливки.

Доводим до кипения , добавляем сыр.

Как только сыр расплавился кладём отварную пасту и перемешиваем. Подаём сразу так вкуснее