Записи Друзья Комментарии
Жанна Лях
Аватар Жанна_Лях

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Жанна_Лях

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.08.2010
Записей: 8741
Комментариев: 116228
Написано: 186541


ПАСТА *ЖУЛЬЕН*

Понедельник, 13 Ноября 2023 г. 13:51 + в цитатник
pasta-zhulen-images-big (690x344, 255Kb)
Ингредиенты:
 
Филе курицы 400 гр 
Шампиньоны 300 гр
макароны тсп 200 гр 
масло топленое ГХИ 5 гр ( или другое для жарки ) 
сливки 10% 200 гр 
сыр моцарелла 60 гр ( или сулугуни , или любой другой ) 
специи, соль : копченая паприка 1/2 чл , сухой чеснок 1 чл ( или свежий ) , соль 1/2 чл
 
КБЖУ на 100 г : 139 / 12 / 3 / 12
 
Приготовление:
 
Макароны отварить до Al dente. 
Филе нарезать и обжаривать в течение 10 мин , далее добавить шампиньоны и обжаривать ещё 10 мин.
Кладём специи , вливаем сливки. 
Доводим до кипения , добавляем сыр. 
Как только сыр расплавился кладём отварную пасту и перемешиваем. Подаём сразу так вкуснее 
Приятного аппетита!

Рубрики:  АППЕТИТНО-ПАСТА
АППЕТИТНО-ВКУСНО СТРОЙНЕЕМ


Процитировано 9 раз
Понравилось: 10 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте