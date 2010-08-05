Понедельник, 13 Ноября 2023 г. 13:51
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Ингредиенты:
Филе курицы 400 гр
Шампиньоны 300 гр
макароны тсп 200 гр
масло топленое ГХИ 5 гр ( или другое для жарки )
сливки 10% 200 гр
сыр моцарелла 60 гр ( или сулугуни , или любой другой )
специи, соль : копченая паприка 1/2 чл , сухой чеснок 1 чл ( или свежий ) , соль 1/2 чл
КБЖУ на 100 г : 139 / 12 / 3 / 12
Приготовление:
Макароны отварить до Al dente.
Филе нарезать и обжаривать в течение 10 мин , далее добавить шампиньоны и обжаривать ещё 10 мин.
Кладём специи , вливаем сливки.
Доводим до кипения , добавляем сыр.
Как только сыр расплавился кладём отварную пасту и перемешиваем. Подаём сразу так вкуснее
Приятного аппетита!
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