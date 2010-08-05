Красный борщ с фасолью – самое желанное обеденное блюдо, «любимец» настоящих мужчин, да и не только их, ведь борщ любят все, от мала до велика! Именно с ним зачастую возникают приятные и аппетитные ассоциации, связанные с сытостью, гостеприимством и уютом. Для вас красный борщ с фасолью на свиных ребрах!

Ингридиенты:

Ребра свиные 0,4-0,6 кг

Капуста 0,3-0,4 кг

Фасоль 1 стакан

Картофель 4-5 шт.

Лук 1-2 шт.

Морковь 1 шт.

Свекла 1 шт.

Помидор 4 шт.

Чеснок 3-4 зубка

Растительное масло 3-4 ст.л

Сахар по вкусу

Соль по вкусу

Петрушка по вкусу

КБЖУ на 100 г : 51,1 / 3,7 / 2,2 / 3,9

ШАГ 1. Собираем весь набор продуктов (количество продуктов в расчете на большую 4-5 л. кастрюлю) и приступаем к приготовлению красного борща. Единственный ингредиент, требующий предварительной подготовки – это фасоль. Ее обязательно необходимо подготовить с вечера или за 5-6 часов – промыть и замочить в воде. Таким образом, сокращаем время варки и избавляемся от нежелательных веществ в бобовой культуре. Воду, в которой находилась всю ночь фасоль, сливаем.

ШАГ 2. Борщ будем готовить на свиных ребрах. Они подходят для нашего бульона идеально – косточки дадут навар, который сделает борщ насыщенным и вкусным. Мясо на ребрышках обычно очень мягкое из-за жировых прослоек, борщ получится сытным и питательным. Ребрышки промываем и нарезаем порционными сегментами по кости.

ШАГ 3. Заливаем ребрышки холодной водой, доводя до активного кипения, снимаем взвесь, а после того, как бульон очистится и закипит – отправляем в кастрюлю набухшую за ночь белую сахарную фасоль. Для улучшения вкуса бульона можно добавить корень петрушки, целую очищенную от верхней шелухи луковицу. Варим до готовности мяса и фасоли около 20-30 минут. Посолить бульон можно после того, как фасоль и мясо будет практически готово.

ШАГ 4. Пока бульон для красного борща тихо побулькивает на плите, приготовим овощную томатно-свекольную заправку. Для нее нашинковать лук, обжарить на масле или жире до золотистой мягкости на сковороде.

ШАГ 5. Всыпаем в сковороду к луку натертую сладкую и сочную морковку, теперь пассируем овощи вместе еще пару минут.

ШАГ 6. Заранее готовим и свеклу – натираем на терке, можно на мелкой или крупной, как больше нравится. Сорта используемой свеклы также могут быть разнообразны, с учетом того, что если вы возьмете «винегретную» свеклу, ваш борщ будет иметь более насыщенный красный цвет. Пассируем натертую свеклу вместе с луком и морковью 3-4 минуты, помешивая овощи на сковороде лопаткой и при необходимости доливая масла.

ШАГ 7. Приступаем к немаловажному этапу приготовления борща – заправке помидорами или томатной пастой. Очень вкусным, летним, насыщенным красный борщ получается при использовании большого количества свежих помидоров, которые натираются на терке или измельчаются другим удобным способом. Помидорную смесь необходимо перелить на сковороду к другим овощам и уварить примерно на 1/3. Свежие томаты придадут борщу сладость и необходимую кислоту, а если же дело происходит зимой – используйте концентрированную томатную пасту. Качественная томатная паста способна полноценно заменить свежие помидоры и повторить тот самый привкус нашего любимого летнего борщеца.

Очень важно сразу же приготовить вкусную заправку для борща, т.е. откорректировать ее на соль, сахар и кислоту до того, как вы отправите ее в борщ. Добавить кислинки в заправку и «закрепить» цвет можно с помощью яблочного уксуса, лимонного сока или щепотки лимонной кислоты.

ШАГ 8. Мясо и фасоль в кастрюле практически готовы – можно отправлять в бульон картофель. Варить с картофелем 10 минут.

ШАГ 9. Затем отправить в борщ томатно-свекольную заправку и капусту. Если вы любите очень мягкую капусту в борще либо сорт вашей капусты жесткий и требует большей по времени тепловой обработки – отправляйте капусту в борщ вместе или до картофеля.

ШАГ 10. С этого момента борщ нельзя кипятить на сильном огне, поэтому минимально убавляем пламя и томим, пока на поверхности не появятся слабые пузырьки кипения. Томим борщ до готовности и мягкости капусты.

На последнем этапе заправляем борщ зеленью и толченым/рубленым чесноком, определяем нужно ли дополнительно подсолить борщ. Накрываем красный борщ с фасолью крышкой, даем настояться минимум 10-15 минут, как бы не разыгрался ваш аппетит. Это время не тратим зря – режем хлеб, готовим ломтики сала, сметану, горчицу или аджику…

ШАГ 11. Красный борщ с фасолью на свиных ребрах готов!