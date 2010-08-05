Рецепт курицы в лаваше пригодится вам в случае внезапных гостей. Блюдо можно подать на воскресный завтрак или в качестве горячей закуски к небольшому семейному торжеству.

Закуска запекается в духовке. При этом способе приготовления куриное мясо получается сочным, а лаваш не пересушенным.

Курица в лаваше готовится очень быстро, из простого набора продуктов. Для закуски потребуется листовой лаваш.

В качестве основного мясного компонента можно использовать куриное филе или мякоть бедра.

Для сочности начинки выберите сметану жирностью 21% или домашние сливки.

Специи и острые компоненты – обязательны, они придают нейтральному вкусу курицы пикантную нотку. Рецепт дан на 3 порции.

Ингредиенты:

-Лаваш (1,5 листа) – 150 г.

-Куриное филе – 1 шт.

-Сметана – 3 ст. л.

-Укроп, петрушка – 2 г.

-Грузинские травы – 1 ст. л.

-Паприка – 0,5 ч. л.

-Кориандр – 0,5 ч. л.

-Чеснок – 1-2 зубчика.

-Помидор – 1 шт.

-Соль, перец.

Как приготовить:

Куриное филе нарезать небольшими кубиками с размером стороны 0,7 см. Это удобно делать, если филе слегка подморожено, с помощью острого ножа.

Выложить подготовленные кубики в миску для приготовления начинки. Добавить соль, перец и сухие специи. Перемешать массу.

У помидора отрезать чашелистик, удалить семена. Нарезать мякоть помидора небольшими кубиками. Выложить к мясу.

Чеснок натереть на мелкой терке, выложить в миску. Добавить измельченную зелень. Выложить 2,5 ст. л. сметаны.

Перемешать начинку, оставить при комнатной температуре на 10-15 минут. Включить духовку.

Лист лаваша разрезать пополам. На край выложить одну третью часть начинки.

Свернуть боковые края.

Завернуть начинку в конверт. Аналогичность выполнить ещё два конверта.

Изделия смазать сметаной, уложить в толстостенную форму или сковороду гриль.

Готовить в духовке, разогретой до 180 градусов 25 минут до зарумянивания лаваша.

Курицу в лаваше выложить на тарелку для подачи, украсить свежей зеленью. Сразу подать к столу.

У закуски чудесная структура – хрустящий лаваш и ароматная сочная начинка. Такое блюдо наверняка придется по вкусу вашим близким.