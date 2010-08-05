Творог в данном рецепте выступает не только в качестве начинки, но и в качестве основы для теста. Классический рецепт в духовке предполагает приготовление коржей с дальнейшим промазыванием их нежной творожной начинкой.

Ингредиенты:

Мука – 300 г;

Творог жирный – 260 г;

Сахар – 210 г;

1 яйцо;

Разрыхлитель для теста – 1 пакетик.

Для начинки:

Йогурт густой – 300 г;

Творог – 400 г;

Сахарная пудра – 80 г.

Приготовление:

Яйца взбиваем вместе с сахарным песком и творогом.

Всыпаем муку и разрыхлитель, все тщательно вымешиваем.

Оставляем на несколько часов в холодильнике.

Получившееся тесто делим на равные небольшие части (около 6 штук). Раскатываем каждый шарик по ширине формы для выпекания и кладем в духовую печь с температурой 180 градусов. 5-7 минут обычно достаточно для полного пропекания коржа. Но обязательно следите, чтобы он не подгорел, иначе вкус торта будет безвозвратно испорчен.

Смешиваем ингредиенты для начинки воедино, тщательно перемешиваем.

Промазываем все коржи, а также наружную часть торта.

Убираем кондитерское изделие в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. На это должно уйти как минимум 2 часа, а лучше – часов 8.

Разрезаем десерт на части и наслаждаемся им за чашечкой чая.