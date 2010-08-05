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ТВОРОЖНЫЙ ТОРТ

Вторник, 31 Октября 2023 г. 15:44 + в цитатник

Творог в данном рецепте выступает не только в качестве начинки, но и в качестве основы для теста. Классический рецепт в духовке предполагает приготовление коржей с дальнейшим промазыванием их нежной творожной начинкой.

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Ингредиенты:
 
Мука – 300 г;
Творог жирный – 260 г;
Сахар – 210 г;
1 яйцо;
Разрыхлитель для теста – 1 пакетик.
 
Для начинки:
 
Йогурт густой – 300 г;
Творог – 400 г;
Сахарная пудра – 80 г.
 
Приготовление:
 
Яйца взбиваем вместе с сахарным песком и творогом.
Всыпаем муку и разрыхлитель, все тщательно вымешиваем.
Оставляем на несколько часов в холодильнике.
Получившееся тесто делим на равные небольшие части (около 6 штук). Раскатываем каждый шарик по ширине формы для выпекания и кладем в духовую печь с температурой 180 градусов. 5-7 минут обычно достаточно для полного пропекания коржа. Но обязательно следите, чтобы он не подгорел, иначе вкус торта будет безвозвратно испорчен.
Смешиваем ингредиенты для начинки воедино, тщательно перемешиваем.
Промазываем все коржи, а также наружную часть торта.
Убираем кондитерское изделие в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. На это должно уйти как минимум 2 часа, а лучше – часов 8.
Разрезаем десерт на части и наслаждаемся им за чашечкой чая. 
Приятного аппетита!

Рубрики:  АППЕТИТНО-ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ
АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА


Процитировано 23 раз
Понравилось: 17 пользователям
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Суворова_СА   обратиться по имени Среда, 01 Ноября 2023 г. 11:24 (ссылка)
Спасибо за рецепт.
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Mjja   обратиться по имени Среда, 01 Ноября 2023 г. 12:12 (ссылка)
БлагоДарю.
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Mjja   обратиться по имени Среда, 01 Ноября 2023 г. 15:24 (ссылка)
БлагоДарю.
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