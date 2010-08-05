Ингредиенты

Свинина окорок 200 г.

Индейка бедро 200 г.

Курица грудка филе 100 г.

Соль 1.5 ч.л.

Мускатный орех 1 ч.л.

Перец душистый молотый 0.7 ч.л.

Чеснок сухой гранулированный 1 ч.л.

КБЖУ на 100 г : 207 / 22 / 13 / 0,5

Инструкция по приготовлению

1. Мясо перекрутить в фарш. Добавить специи, соль, хорошо вымесить, отбить несколько раз об стол или миску. Накрыть фарш пленкой и убрать на 10-24 часа в холодильник. Мясо для этого блюда можно брать любое, подходящее под ваш стиль питания.

2. Пергамент нарезать квадратами. Из созревшего фарша сформировать небольшую колбаску, уложить на пергамент.

3. Завернуть листок пергамента в виде конфеты, уплотняя фарш и формируя колбаску.

4. Выложить на сухую разогретую сковороду подготовленные колбаски, обжарить со всех сторон по 3-4 минуты.