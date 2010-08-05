Пятница, 20 Октября 2023 г. 15:42
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Ингредиенты
Свинина окорок 200 г.
Индейка бедро 200 г.
Курица грудка филе 100 г.
Соль 1.5 ч.л.
Мускатный орех 1 ч.л.
Перец душистый молотый 0.7 ч.л.
Чеснок сухой гранулированный 1 ч.л.
КБЖУ на 100 г : 207 / 22 / 13 / 0,5
Инструкция по приготовлению
1. Мясо перекрутить в фарш. Добавить специи, соль, хорошо вымесить, отбить несколько раз об стол или миску. Накрыть фарш пленкой и убрать на 10-24 часа в холодильник. Мясо для этого блюда можно брать любое, подходящее под ваш стиль питания.
2. Пергамент нарезать квадратами. Из созревшего фарша сформировать небольшую колбаску, уложить на пергамент.
3. Завернуть листок пергамента в виде конфеты, уплотняя фарш и формируя колбаску.
4. Выложить на сухую разогретую сковороду подготовленные колбаски, обжарить со всех сторон по 3-4 минуты.
5. Сложить готовые колбаски в огнеупорную форму, налить на дно чуть-чуть воды и готовить в микроволновой печи под крышкой 5-7 минут. Так же можно пропарить колбаски прям в сковороде- сложить готовые колбаски в сковороду, налить немного воды, накрыть крышкой и готовить 10 минут.
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