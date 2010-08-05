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ГОЛУБЦЫ: НОВЫЙ ФОРМАТ
Колбаса из капусты ничем не уступает по вкусу голубцам, но готовится она гораздо проще и быстрее.
Голубцы — вкусное, но довольно трудоемкое блюдо, на приготовление которого не всегда получается найти время в напряженном графике. Если вы и члены вашей семьи любите голубцы, то не стоит отказываться от этого вкусного блюда, просто приготовьте его по-новому.
Для приготовления понадобится:
КБЖУ на 100 г : 102 / 4 / 7 / 7
Вырежьте кочарыжку, заверните капусту в пищевую пленку и отправьте в микроволновую печь на 15 минут.
После такой обработки капуста будет легко разделяться на отдельные листочки.
Измельчите все ингредиенты для приготовления начинки и соедините их с мясным фаршем, рисом, растительным маслом и специями по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Выложите 4-5 листов капусты на пленку для запекания. Сверху на капусту выложите начинку равномерным слоем. Заверните заготовку, формуя плотную колбаску.
Заверните колбаску в пленку для запекания, защипите края. Выпекайте блюдо в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.
https://bestlj.ru/518079-Vmesto-trudoemkikh-golubcov-gotovlju-ehtu-vkusnuju.html
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