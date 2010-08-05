Колбаса из капусты ничем не уступает по вкусу голубцам, но готовится она гораздо проще и быстрее.

Голубцы — вкусное, но довольно трудоемкое блюдо, на приготовление которого не всегда получается найти время в напряженном графике. Если вы и члены вашей семьи любите голубцы, то не стоит отказываться от этого вкусного блюда, просто приготовьте его по-новому.



Для приготовления понадобится:



капуста — 1 кочан;

мясной фарш — 650 гр;

рис — 100 гр;

лук — 2 головки;

морковь — 1 шт;

помидоры — 2 шт;

чеснок — 2 зубчика:

соль — 10 гр;

черный перец — 5 гр;

растительное масло — 25 мл.

КБЖУ на 100 г : 102 / 4 / 7 / 7

Вырежьте кочарыжку, заверните капусту в пищевую пленку и отправьте в микроволновую печь на 15 минут.



После такой обработки капуста будет легко разделяться на отдельные листочки.



Измельчите все ингредиенты для приготовления начинки и соедините их с мясным фаршем, рисом, растительным маслом и специями по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.



Выложите 4-5 листов капусты на пленку для запекания. Сверху на капусту выложите начинку равномерным слоем. Заверните заготовку, формуя плотную колбаску.



Заверните колбаску в пленку для запекания, защипите края. Выпекайте блюдо в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

https://bestlj.ru/518079-Vmesto-trudoemkikh-golubcov-gotovlju-ehtu-vkusnuju.html