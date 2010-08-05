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ГОЛУБЦЫ: НОВЫЙ ФОРМАТ

Вторник, 17 Октября 2023 г. 06:56 + в цитатник

 Колбаса из капусты ничем не уступает по вкусу голубцам, но готовится она гораздо проще и быстрее.

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Голубцы — вкусное, но довольно трудоемкое блюдо, на приготовление которого не всегда получается найти время в напряженном графике. Если вы и члены вашей семьи любите голубцы, то не стоит отказываться от этого вкусного блюда, просто приготовьте его по-новому. 
Вместо трудоемких голубцов готовлю эту вкусную колбасу из капусты пленку, капусту, приготовления, блюдо, вкусу, запекания, капусты, растительным, рисом, фаршем, мясным, соедините, начинки, ингредиенты, Голубцы, листочкиИзмельчите, разделяться, легко, будет, капуста
Для приготовления понадобится:
 

  • капуста — 1 кочан;
  • мясной фарш — 650 гр;
  • рис — 100 гр;
  • лук — 2 головки;
  • морковь — 1 шт;
  • помидоры — 2 шт;
  • чеснок — 2 зубчика:
  • соль — 10 гр;
  • черный перец — 5 гр;
  • растительное масло — 25 мл.

КБЖУ на 100 г : 102 / 4 / 7 / 7

Вырежьте кочарыжку, заверните капусту в пищевую пленку и отправьте в микроволновую печь на 15 минут.

После такой обработки капуста будет легко разделяться на отдельные листочки.
Вместо трудоемких голубцов готовлю эту вкусную колбасу из капусты пленку, капусту, приготовления, блюдо, вкусу, запекания, капусты, растительным, рисом, фаршем, мясным, соедините, начинки, ингредиенты, Голубцы, листочкиИзмельчите, разделяться, легко, будет, капуста
Измельчите все ингредиенты для приготовления начинки и соедините их с мясным фаршем, рисом, растительным маслом и специями по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Вместо трудоемких голубцов готовлю эту вкусную колбасу из капусты пленку, капусту, приготовления, блюдо, вкусу, запекания, капусты, растительным, рисом, фаршем, мясным, соедините, начинки, ингредиенты, Голубцы, листочкиИзмельчите, разделяться, легко, будет, капуста
Выложите 4-5 листов капусты на пленку для запекания. Сверху на капусту выложите начинку равномерным слоем. Заверните заготовку, формуя плотную колбаску.
Вместо трудоемких голубцов готовлю эту вкусную колбасу из капусты пленку, капусту, приготовления, блюдо, вкусу, запекания, капусты, растительным, рисом, фаршем, мясным, соедините, начинки, ингредиенты, Голубцы, листочкиИзмельчите, разделяться, легко, будет, капуста
Заверните колбаску в пленку для запекания, защипите края. Выпекайте блюдо в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

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https://bestlj.ru/518079-Vmesto-trudoemkikh-golubcov-gotovlju-ehtu-vkusnuju.html

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ
АППЕТИТНО-ВКУСНО СТРОЙНЕЕМ


Процитировано 21 раз
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Желнов   обратиться по имени Вторник, 17 Октября 2023 г. 08:23 (ссылка)
Спасибо!
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acvarelca   обратиться по имени Вторник, 17 Октября 2023 г. 13:37 (ссылка)
Спасибо большое
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 17 Октября 2023 г. 19:40 (ссылка)
Благодарю! Хорошего вечернего отдыха! Тёплой погоды и приятных дней!
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Грач   обратиться по имени Среда, 18 Октября 2023 г. 07:13 (ссылка)
Буду пробовать. Спасибо
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sobaka1958   обратиться по имени Среда, 18 Октября 2023 г. 08:31 (ссылка)
Хотела бы увидеть как можно "защипить" края капусты? Это же не тесто!
Не думаю, что этот процесс быстрее, чем порционные голубцы. Та же подготовка, а она как раз и занимает основное время. К тому же порционные голубцы намного удобнее подавать и разогревать потом
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