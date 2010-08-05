Соус для пельменей может быть разным, некоторые предпочитают вариант с горчицей. Кто-то любит их с уксусом. Другие готовят настоящий кулинарный шедевр и подают с ним пельмени к столу.

Для этого простого, сытного и вкусного блюда можно выбрать множество соусов. Подборка лучших!

Вы можете выбрать что-то для себя или приготовить каждый из этих рецептов. Поверьте, здесь нет ни одного невкусного соуса.

Классический рецепт

Давайте начнем с самого простого и быстрого соуса, который нужно знать и иметь под рукой. Пока вода в кастрюле кипит, можно приготовить острую заправку, подать ее в красивой соуснице и заставить гостей ахнуть!

Ингредиенты:

сметана — 2 ст. л.;

любая горчица — 1 ст. л;

майонез — 2 ст. л;

укроп — несколько веточек;

перец по вкусу;

щепотка соли;

специи.

Приготовление:

Вымойте и мелко нарежьте зелень.

Поместите сметану, майонез и горчицу в миску.

Тщательно перемешайте ингредиенты.

Добавьте перец, специи по желанию и щепотку соли.

Попробуйте соус на вкус, добавив больше соли и специй, если необходимо.

Положите зелень и снова перемешайте.

Готово, наслаждайтесь!

Мятный соус по-турецки

Ингредиенты:

натуральный йогурт — 1 стакан;

мята — 0,5 пучка;

смесь перца и соли — по 0,5 ч. л. каждого;

чеснок — 3–5 зубчиков.

Приготовление

Мелко нарежьте мяту и чеснок, смешайте с йогуртом, солью и перцем. Готово!

Огонек

Этот соус для пельменей понравится и тем, кто любит остроту, и тем, кто не слишком-то любит возиться на кухне.

Он идеально подходит для пельменей со свининой.

Ингредиенты:

помидоры (в собственном соку) — 300 гр;

острый перец чили — 25 гр;

корень хрена — 50 гр;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Вымойте перцы, отрежьте плодоножки и удалите семена.

Хрен тоже промойте и очистите от кожуры до белого цвета.

Поместите овощи в блендер и измельчите их до состояния однородной пасты.

Перед тем как перелить пельменную заправку в соусницу, поперчите ее и не забудьте посолить по вкусу.

Сметанный рецепт с сыром

Сметана с сыром и яйцами довольно сытная и питательная.

Прогрейте смесь в течение всего лишь нескольких минут, чтобы она полностью приготовилась.

Ингредиенты:

сметана (100 гр);

сырые яйца (2 шт.);

твердый сыр (40 гр);

сливки (80 гр);

сливочное масло (20 гр);

мука (2 ст. л.).

Приготовление:

Смешайте сметану и яйца в блендере и хорошо взбейте.

Добавьте твердый сыр, натертый на мелкой терке.

Растопите масло в кастрюльке и смешайте все ингредиенты вместе.

Добавьте сливки и муку и нагревайте на медленном огне в течение 3 минут (не доводите до кипения).

Приправьте солью и подавайте. Можно добавить зелень и немного молотого черного перца.

Острый томатно-чесночный соус

Вы можете использовать готовую томатную пасту для приготовления этого домашнего ароматного соуса, если у вас нет времени или если не сезон для свежих томатов. Мы рекомендуем брать спелые томаты, которые более насыщенные и натуральные.

Если вы хотите убрать из рецепта помидоры, просто замените их тремя столовыми ложками натуральной томатной пасты, а остальную часть рецепта оставьте без изменений.

Ингредиенты:

среднего размера помидоры — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л;

чеснок — 5 зубчиков;

половина перца чили;

смесь молотых перцев — 1 ч.л.;

сахар и соль по вкусу;

кориандр, базилик, кардамон, корица — по щепотке каждого;

свежая зелень — пучок;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковороде в растительном масле до золотистого цвета.

Добавьте мелко нарезанные помидоры. Предварительно очистите их от кожуры и удалите все несъедобные части.

Тушите помидоры и лук в течение 5 минут помешивая.

Добавьте рубленый чеснок, измельченный перец чили, сахар и томатную пасту.

Перемешайте смесь и уменьшите огонь, чтобы масса медленно тушилась.

Добавьте соль, все специи и смесь перцев.

В конце всыпьте зелень, перемешайте и подавайте горячим.

Сметанно-томатный

Возможно, у вас в холодильнике остались остатки сметаны и немного томатной пасты, и вы не знаете, что с ними делать.

Приготовьте изысканный сливочный соус для пельменей! Добавьте немного обжаренных овощей, и соус получится сытным, богатым и аппетитным.

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

морковь — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

перец, соль и специи по вкусу;

свежая зелень — небольшой пучок.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук.

Очистите и натрите морковь на средней терке.

Нарежьте или раздавите чеснок с помощью пресса.

Налейте масло в сковороду или кастрюлю.

Насыпьте лук и обжаривайте в течение двух минут на сильном огне.

Уменьшите огонь и добавьте морковь. Обжарьте овощи в течение 3 минут помешивая.

Добавьте томатную пасту и сметану и перемешайте. Уменьшите нагрев до низкого и дайте смеси закипеть.

Добавьте чеснок. Приправьте солью, перцем и специями по вкусу.

Тушите пасту в течение 7 минут, чтобы она загустела.

Наконец, добавьте рубленую зелень.

Полейте пельмени горячим соусом. И наслаждайтесь этим удивительным вкусом!

Пельмени со шкварками

Дело не в начинке, а в соусе. Оценят его те, кто не слишком-то следит за фигурой и не имеет проблем с печенью, ведь это дополнение к порции пельмешек очень уж калорийное.

Кстати, более всего подойдет он к картофельным или грибным пельмешкам.

Ингредиенты:

шкварки (свиные) — 100 гр;

лук репчатый — 1 небольшая головка;

черный перец.

Приготовление:

Очистите и мелко нарежьте лук.

Положите шкварки (выжаренное сало) в хорошо разогретую сковороду и добавьте лук.

Обжарьте до румяной корочки.

Сдабриваем такой заправкой только что сваренные пельмени, не забыв поперчить их.

С уксусом и сметаной

Не многие добавляют уксус в сметану, считая, что она и так достаточно кислая, но если разбавить пельменный соус бульоном, кислотность исчезает и ее можно восполнить небольшим количеством уксуса.

Ингредиенты:

пельменный бульон — 100 мл;

уксус — 10 мл;

сметана — 35 гр;

чеснок — 2 зубчика;

зелень укропа.

Приготовление:

Разотрите чеснок в пасту вместе со щепотью соли.

Разведите уксус в теплом бульоне и влейте в сметану, помешивая, чтобы не образовались комочки.

Добавьте чесночную пасту и измельченный укроп.

Простой рецепт к жареным пельменям

Жареные пельмешки — калорийное, сытное и очень вкусное блюдо для настоящих гурманов. Холодная чесночная заправка на основе томатов, горчицы, соевого соуса и специй идеально подходит к жареным пельменям. Он необычный, довольно острый и терпкий, с кисло-сладким вкусом.

Отличный способ внести разнообразие в ваше повседневное меню!

Ингредиенты:

томатный соус или кетчуп — 1 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

свежая зелень — пучок;

белый кунжут — 1 ч. л.;

зеленый лук — несколько перьев;

приправы по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте или раздавите чеснок с помощью пресса.

Смешайте в миске майонез, соевый соус, горчицу и кетчуп.

Добавьте чеснок и специи.

Мелко порубите травы. Это может быть смесь укропа, петрушки или базилика. Выложите в соус измельченную зелень.

Нарежьте зеленый лук. Добавьте к остальным ингредиентам.

Приправьте, перемешайте.

Добавьте семена кунжута — одну чайную ложку.

Полейте ароматным соусом обжаренные пельмени или можно макать их во время еды. Красиво и очень вкусно!

Сливочно-грибной соус

Жареные пельмешки — калорийное, сытное и очень вкусное блюдо для настоящих гурманов. Холодная чесночная заправка на основе томатов, горчицы, соевого соуса и специй идеально подходит к жареным пельменям. Он необычный, довольно острый и терпкий, с кисло-сладким вкусом.

Отличный способ внести разнообразие в ваше повседневное меню!

Ингредиенты:

томатный соус или кетчуп — 1 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

свежая зелень — пучок;

белый кунжут — 1 ч. л.;

зеленый лук — несколько перьев;

приправы по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте или раздавите чеснок с помощью пресса.

Смешайте в миске майонез, соевый соус, горчицу и кетчуп.

Добавьте чеснок и специи.

Мелко порубите травы. Это может быть смесь укропа, петрушки или базилика. Выложите в соус измельченную зелень.

Нарежьте зеленый лук. Добавьте к остальным ингредиентам.

Приправьте, перемешайте.

Добавьте семена кунжута — одну чайную ложку.

Полейте ароматным соусом обжаренные пельмени или можно макать их во время еды. Красиво и очень вкусно!

Сливочно-грибной соус

Хотите удивить своих гостей? Обязательно подавайте этот вкусный соус к пельменям. Несмотря на сложное название, рецепт тартара прост. И вы можете легко приготовить его на своей кухне.

Ингредиенты:

майонез «Провансаль» 100 гр;

средний маринованный огурец;

лук (зелень) — 20 гр;

укроп — по вкусу.

Майонез необязательно должен быть покупным. Домашний тоже подойдет, так как он не вреден для здоровья и не слишком калориен.

Приготовление

Измельчите огурец как можно мельче. Если не получается, натрите его на терке.

Очень мелко нарежьте укроп и зеленый лук.

Выложите майонез в миску, добавьте огурец, лук и укроп. Смешайте все вместе. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Домашний соус тартар для пельменей готов!

Со сметаной и шампиньонами

На самом деле приготовить оригинальный грибной соус со сметаной совсем несложно.

Ваша задача — хорошо протушить грибы, довести их до однородной консистенции и смешать со сметаной.

Ингредиенты:

грибы (100 гр);

лук (1 головка);

соль;

сахар;

растительное масло;

вода.

Добавьте сушеный базилик и другие специи по вкусу, если хотите.

Приготовление:

Очистите и мелко нарежьте грибы и обжарьте их вместе с луком на сковороде до румяного оттенка.

Разбавьте водой, накройте крышкой и потушите 7 минут, затем откройте, надо выпарить воду, обжарить, помешивая, до золотисто-коричневого цвета.

Поместите все в блендер и измельчите. Добавьте сметану и щепотку сахара, перемешайте. Готово!

Пикантный сметанный соус с орехами

Ингредиенты:

сметана 500 гр;

3–4 зубчика чеснока;

орехи 1 стакан;

кориандр;

соль, перец.

Способ приготовления:

Сметаны для этого соуса должно быть много, чтобы он получился густым.

Лучше покупать орехи в скорлупе, так они дольше сохраняют свои полезные свойства. Но тогда их нужно вымыть, высушить, разломать и вынуть сердцевину. Если не хочется с этим возиться, покупайте уже колотые и очищенные.

Перед приготовлением орехи следует подсушить на горячей сковороде и измельчить. Вы можете пользоваться мясорубкой или блендером, чтобы сделать соус более однородным.

Раздавите чеснок с помощью пресса.

Смешайте в миске сметану, орехи и чеснок.

Добавьте соль, перец по вкусу и рубленую кинзу. Если у вас ее нет, вы можете приготовить этот соус и без зелени.

Хорошо перемешайте все ингредиенты, перелейте соус в чистую, сухую банку и держите в холодильнике.

Соус будет храниться в холодильнике от 2 до 3 дней.

Для жареных китайских пельменей

Эти пельмени мы называем практически по-японски «Гедза», в Китае их называют «Готи», а весь западный мир на американский манер «Potstickers». К ним действительно готовят специальный так называемый дип-соус.

Его не выливают на блюдо, в него еду макают, перед тем как съесть. Точно так же, как мы едим суши или японские роллы, обмакивая их в смесь васаби и соевого соуса.

Ингредиенты:

черный рисовый уксус — 40 гр;

светлый соевый соус — 40 гр;

кунжутное масло — 10 гр;

масло чили — ½ ч. л.

Приготовление:

Этот соус довольно легко приготовить, главное — иметь ингредиенты, из которых заменить можно только масло чили, используя молотый.

Соедините черный рисовый уксус со светлым соевым соусом и кунжутным маслом.

В конце добавьте масло чили и хорошо перемешайте. Не любители острой пищи, конечно, могут обойтись без последнего ингредиента.

С уксусом и горчицей

Соус хорош сам по себе, но вы можете изменить его по своему вкусу.

Вы можете подавать его отдельно или полить им все блюдо.

Вам понадобятся:

3 ст. л. бульона из-под пельменей;

1 ч. л. горчицы;

молотый черный перец (по вкусу);

1 ст. л. уксуса.

Способ приготовления:

Смешайте уксус, перец, горчицу и бульон.

Добавьте специи по своему вкусу или свежую зелень.

Французский сметанно-луковый соус

Ингредиенты:

2 ст. л. оливкового масла;

1 ½ стакана мелко нарезанного лука;

1/4 ч. л. кошерной соли;

1 ½ ст. сметаны;

1/4 ч. л. молотого белого перца;

¾ ст. майонеза;

1/4 ч. л. чесночного порошка.

Способ приготовления:

Добавьте в кастрюлю масло, соль и лук. В качестве альтернативы можно использовать сотейник или сковороду. Убедитесь, что лук нарезан как можно мельче, если вы хотите, чтобы соус имел кремовую, гладкую текстуру.

Готовьте на среднем огне, пока лук не карамелизуется (это займет около 20 минут). Часто помешивайте, чтобы он не подгорел.

Снимите с плиты и дайте ему остыть. Это займет еще как минимум 15 минут.

Смешайте в миске сметану, майонез, чесночный порошок, белый перец и соль до однородности.

Добавьте остывший лук и перемешайте, пока карамелизированный лук и сливки не соединятся, придавая соусу приятный светло-коричневый цвет и кремовую текстуру.

Вы можете подавать этот соус сразу с чипсами, овощами или пельменями или поставить его в холодильник на несколько часов для охлаждения.

Венгерский рецепт

Ингредиенты:

домашний майонез — 200 гр;

паприка — 1 ч. л.;

соль по вкусу;

копченый куриный окорок — 50 гр.

Приготовление

Нарежьте куриное мясо очень мелко, смешайте с паприкой и домашним майонезом и посолите.

Сливочный соус из сушеных грибов

Ингредиенты:

сушеные грибы — 100 гр;

лук репчатый — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

растительное масло — 100 мл;

зелень укропа — 1 пучок;

сметана — 4 ст. л.;

сливочное масло — 50 гр;

специи.

Способ приготовления:

Тщательно промойте грибы и замочите их на несколько часов в одном литре фильтрованной воды.

Затем поставьте их на средний огонь, накройте и тушите до готовности.

Аккуратно выньте их шумовкой, дайте им немного остыть и нарежьте на любые кусочки, которые вам нравятся.

Очистите и промойте лук, мелко порубите ножом и обжарьте в небольшом количестве масла до золотистого оттенка.

Затем добавьте подготовленные грибы и перемешайте.

Слегка поджарьте муку на сухой сковороде, влейте растопленное масло и тщательно перемешайте.

Постепенно влейте горячий грибной бульон и потомите на маленьком огне, пока смесь не загустеет.

Теперь добавьте обжаренные овощи, рубленую зелень и специи.

В конце вмешайте ложкой сметану, доведите до кипения и снимите соус с огня.

Яично-сметанная заправка

Ингредиенты:

сметана — 5 ст. л.;

яичные желтки — 2 шт.;

французская горчица — 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

лимонный сок — 1 ч. л.;

куркума (для цвета и легкого аромата, но необязательно) — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

На самом деле, для приготовления этого простого соуса вам потребуется около 15 минут, 10 из которых варятся куриные яйца.

После закипания варите их около 8–10 минут, затем быстро охладите в ледяной воде. Очистите и отделите желтки от белков (последние не понадобятся для соуса — их можно просто съесть или использовать в других блюдах).

Измельчите яичные желтки с помощью самой мелкой терки или вилки и положите в миску.

Добавьте щепотку соли и куркуму и сметану. Взбейте все миксером или блендером до однородности.

Затем добавьте горчицу и лимонный сок.

Взбейте все еще раз (можно даже перемешать вилкой), и яично-сливочный соус готов.

Сразу он не получится очень густым, но после часа в холодильнике он хорошо загустеет.

Соево-майонезный соус

Пельмени в привычном сливочном соусе любят многие. Но почему бы не добавить в этот рецепт удивительную изюминку?

Ингредиенты:

любой майонез — 200 гр;

соевый соус — 2 ст. л.;

9% столовый уксус — 2 ч. л.;

горчичная паста — 1 ст. л.

В результате получается довольно острая паста, рассчитанная на любителей. Однако каждый, кто пробует этот вариант, считает его одним из самых вкусных из всех возможных.

Как готовить